ETV Bharat / bharat

Explainer: MLC चुनाव के साथ ही मंत्री दीपक प्रकाश का 'गेम ओवर', देना होगा इस्तीफा.. क्या है संवैधानिक प्रावधान?

बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है. कभी भी इस्तीफा देना पड़ सकता है. अविनाश की रिपोर्ट..

Deepak Prakash
खतरे में दीपक प्रकाश का मंत्री पद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 8:56 PM IST

|

Updated : June 8, 2026 at 9:11 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आज एनडीए के 9 और आरजेडी के एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर दिया. 10 सीटों पर चुनाव होना है और 10 ही उम्मीदवार ने नामांकन किया है. ऐसे में अब सभी का निर्विरोध चुना जाना तय है. वहीं, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के एमएलसी नहीं बनने के बाद अब उनके मंत्री पद पर खतरा पैदा हो गया है. इसके साथ ही एनडीए में खटास बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है.

विधान परिषद नहीं जा पाए दीपक प्रकाश: जब से विधान परिषद चुनाव की घोषणा हुई है, तब से सबसे अधिक दीपक प्रकाश के नाम की चर्चा थी लेकिन वह नॉमिनेशन नहीं कर पाए. पिछले साल नवंबर में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो पहली बार दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था. पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला था. उस समय वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे. 6 महीने के अंदर विधायक या विधान पार्षद बनना था लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया.

दीपक प्रकाश को नहीं मिला MLC का टिकट (ETV Bharat)

बिना सदन के सदस्य मंत्री बने: वहीं नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने. जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 7 मई को दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री बनाया गया. इस बार भी वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे. ऐसी उम्मीद थी कि जब विधान परिषद का चुनाव होगा तो उनको एमएलसी बना दिया जाएगा लेकिन न तो बीजेपी और न ही जेडीयू की तरफ से दीपक को एमएलसी बनाया गया.

Deepak Prakash
पत्नी साक्षी मिश्रा के साथ दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

न बीजेपी और न जेडीयू से बनी बात: सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक जेडीयू की तरफ से पहले उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दिया गया था कि अपनी पार्टी को मर्ज कर लें लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं हुए. बाद में बीजेपी की तरफ से भी उनको यही ऑफर दिया गया लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं हुए. जिसका नतीजा ये हुआ कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद जाने का मौका नहीं मिल पाया. हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार कहते रहे कि नॉमिनेशन की तिथि आने दीजिए और आज नॉमिनेशन भी खत्म हो गया.

Deepak Prakash
सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के साथ दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

"फैसला को भारतीय जनता पार्टी को करना था. बीजेपी के अनुसार ही नॉमिनेशन हुआ है. एनडीए के सभी उम्मीदवारों का चयन हुआ और आज सभी ने नामांकन कर दिया है."- श्रवण कुमार, जेडीयू नेता, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार सरकार

फिलहाल बीजेपी के नेता इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. शीर्ष नेताओं का फैसला बता रहे हैं. वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक माधव आनंद का कहना है कि एनडीए एकजुट है. इस सवाल पर कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बार चूक गए? उन्होंने कहा कि चूकने की तो कोई बात ही नहीं है.

Deepak Prakash
सम्राट चौधरी के साथ दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

"ऐसा थोड़े ही कि आज नॉमिनेशन खत्म हो गया तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी. उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं हैं. व्यस्तता के कारण वह नोमिनेशन में मौजूद नहीं थे. हमलोग एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे. जहां तक मंत्री पद का सवाल है तो फैसला शीर्ष नेताओं को करना है."- माधव आनंद, विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

पहली बार कब बने मंत्री?: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद जब नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो आरएलएम कोटे से दीपक प्रकाश भी मंत्री बने. वह चूकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लिहाजा उनको हर हाल में 20 मई 2026 तक मंत्री बन जाना था लेकिन उससे पहले ही 14 अप्रैल को नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. इसी के साथ मंत्रिमंडल भंग हो गया.

Deepak Prakash
पिता उपेंद्र कुशवाहा के साथ दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

दूसरी बार कब बने मंत्री?: 15 अप्रैल को बीजेपी नेता सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें दीपक प्रकाश को दूसरी बार मंत्री बनाया गया. हालांकि उस वक्त भी वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे. ऐसे में 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी लेकिन अब जब वह एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट नहीं बने हैं तो उनके लिए मंत्री पद छोड़ने के अलावे कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि 7 नवंबर तक बांकीपुर उपचुनाव के अलावे कोई चुनाव नहीं होना है.

क्या है संवैधानिक प्रावधान?: भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (A) के तहत कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य बने भी केंद्र या राज्य में मंत्री बन सकता है लेकिन शर्त ये है कि 6 महीने के अंदर वैसे मंत्री को सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा. चूकि बिहार में विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी है, लिहाजा वैसे मंत्री किसी भी एक सदन का सदस्य बन सकते हैं.

Deepak Prakash
मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

क्या था पंजाब का मामला?: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे और कांग्रेस नेता तेजप्रकाश सिंह ऐसे शख्स रहे हैं, जो बिना विधायक बने दो बार मंत्री बने. पहली बार सितंबर 1995 में हरचरण सिंह बरार की सरकार में मंत्री बने. 6 महीने के भीतर विधायक न बन पाने के कारण मार्च 1996 में इस्तीफा देना पड़ा लेकिन फिर से नवंबर 1996 में राजिंदर कौर भट्टल सरकार में मंत्री बनीं. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जहां 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया था.

दीपक प्रकाश के मामले में क्या होगा?: जानकार कहते हैं कि 6 महीने के अदर विधानसभा या विधान परिषद पहुंचने की संवैधानिक बाध्यता के बावजूद चूकि 5 महीने में ही नीतीश कैबिनेट भंग हो गई और फिर सम्राट सरकार में भी बिना किसी सदन के सदस्य बने दीपक प्रकाश दोबारा मंत्री बन गए, ऐसे में नियमों की स्पष्टता का उनको लाभ मिल सकता है. सीएम के छह महीने के अंदर इस्तीफे के बाद दूसरे सीएम के साथ फिर से 6 महीने तक मंत्री रहने पर जानकारों की अलग-अलग राय है.

6 महीने कब से मान्य होगा?: इस सवाल पर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार कहते हैं, '6 महीने लगातार में माना जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक-आध महीने के लिए किसी-किसी को बना दीजिए, फिर तीन महीना पर दो बना दीजिए. ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है.'

खतरे में दीपक प्रकाश का मंत्री पद: दीपक प्रकाश के एमएलसी नहीं बनने के बाद क्या उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? इस सवाल पर दीनू कुमार का कहना है कि राज्यपाल ने जब दीपक प्रकाश को दूसरी बार बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, वही असंवैधानिक था. वह कहते हैं, 'बिना किसी सदन के सदस्य रहते उन्हें दूसरी बार मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए थी.'

पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार (ETV Bharat)

अशोक चौधरी का उदाहरण: दीनू कुमार ने कहा कि पहली बार जब दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था, तब से लेकर 6 महीने का समय हो गया है. अब जब वह किसी भी सदन के मंत्री नहीं हैं तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना होगा. वे अशोक चौधरी मामले का उदाहरण देते हुए कहते हैं, 'अशोक चौधरी के मामले में भी राज्यपाल की तरफ से यही किया गया था. उन्हें भी दूसरी बार बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री बना दिया गया था. उस मामले में भी सुनवाई होनी है.'

"गवर्नर किसी को भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट पर मंत्री बना सकते हैं लेकिन उनको एमएलए या एमएलसी निर्वाचित होना होगा. मुख्यमंत्री रिजाइन कर दिए तो खत्म हो गया लेकिन फिर गवर्नर करा दिए, वह असंवैधानिक था. 6 महीने का कार्यकाल कंटीनियस माना जाएगा, मतलब जब पहली बार मंत्री बने थे, तब से."- दीनू कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट

उपेंद्र कुशवाहा खुद ही जिम्मेदार: वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को उनकी ताकत से अधिक दे दिया गया है. उनको पहले ही तय करना चाहिए था कि खुद राज्यसभा जाएंगे या बेटे को एमएलसी बनाएंगे? अगर वह समय पर फैसला कर लेते तो आज उनका बेटा एमएलसी बन जाता है और मंत्री पद भी बचा रहा जाता लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने यह मौका पहले ही गवां दिया था, क्योंकि वह खुद राज्यसभा चले गए.

Deepak Prakash
दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

क्या करेंगे कुशवाहा?: प्रोफेसर रणधीर कुमार कहते हैं कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा का योगदान सबसे कम विधायकों का है. आज एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है. ऐसे में वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे. मौके की तलाश उन्हें जरूर रहेगी, क्योंकि पहले भी उनका जो ट्रैक रिकार्ड रहा है. वह कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं. हर बार चुनाव में गठबंधन बदलते रहे हैं. फिलहाल चुनाव में भी अभी काफी वक्त है. कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने विधायकों को भी एकजुट रखना उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी.

मां की सीट से बनेंगे विधायक?: एमएलसी नहीं बनने के बाद एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में यह भी हो रही है कि दीपक प्रकाश अपनी मां स्नेहलता कुशवाहा की सासाराम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उनकी मां इस्तीफा देकर अपने बेटे के लिए सीट खाली कर सकती हैं लेकिन इसमें भी काफी समय लगेगा. यह भी कोई गारंटी नहीं है कि उस सीट पर दीपक प्रकाश जीत ही जाएं. हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि इसकी गुंजाइश कम ही है.

Deepak Prakash
विधायक स्नेहलता और साक्षी मिश्रा कुशवाहा (ETV Bharat)

"उपेंद्र कुशवाहा ऐसा फैसला लेंगे, इसकी संभावना कम है क्योंकि यदि चुनाव हार गए तो एक विधायक की सीट भी हाथ से निकल जाएगी. कुशवाहा चतुर राजनेता हैं. ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे. यह संभव जरूर है कि अपने बेटे से मंत्री पद लेकर अपनी पत्नी को मंत्री बना दें."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के केवल 4 विधायक: बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चार विधायक हैं. राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, उस समय उपेंद्र कुशवाहा को दूसरी बार एनडीए ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था. उसी समय चर्चा हो रही थी कि दीपक प्रकाश को अब एमएलसी नहीं बनाया जाएगा लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा था कि अंत तक कोई रास्ता निकल जाएगा.

क्या एनडीए छोड़ेंगे कुशवाहा?: ऐसे में मंत्री पद से इस्तीफा देना अब दीपक प्रकाश की मजबूरी है, क्योंकि बिना किसी सदन के सदस्य रहते 6 महीना से अधिक मंत्री नहीं रह सकते हैं. अभी उपेंद्र कुशवाहा जरूर कह रहे हैं कि एनडीए में हैं लेकिन उनका जो ट्रैक रिकार्ड रहा है, यह मामला आसानी से निपटने वाला नहीं है. वैसे भी वह याद दिला रहे हैं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक विधान परिषद सीट देने का लिखित वादा किया था.

10 सीटों के लिए 10 प्रत्याशी: विधान परिषद की 10 सीटों के नामांकन की तारीख समाप्त हो गई है. आखिरी दिन सभी उम्मीदवारों ने नामांकन किया. इनमें जेडीयू की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ललन प्रसाद (उपचुनाव), शिवरानी देवी प्रजापति और भारती मेहता ने नॉमिनेशन किया. बीजेपी से पवन सिंह, अनिल ठाकुर, संजय मयूख और शीला पंडित ने नॉमिनेशन किया, जबकि लोजपा रामविलास से अशरफ अंसारी ने पर्चा भरा. वहीं आरजेडी की तरफ से सुनील कुमार सिंह ने भी नॉमिनेशन किया.

ये भी पढ़ें:

बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

'जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे पूछिए..' MLC चुनाव में 'मंत्री बेटे' को सीट न मिलने पर छलका उपेन्द्र कुशवाहा का दर्द

Explainer: तो क्या उपेन्द्र कुशवाहा अपनी पार्टी RLM का BJP में विलय करेंगे? फार्मूले की इनसाइड स्टोरी समझिए

Last Updated : June 8, 2026 at 9:11 PM IST

TAGGED:

BIHAR MLC ELECTION
UPENDRA KUSHWAHA
दीपक प्रकाश का मंत्री पद से इस्तीफा
बिहार विधान परिषद चुनाव
DEEPAK PRAKASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.