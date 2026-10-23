ETV Bharat / bharat

Bihar MLC Election: 8 सीटों पर किसका पलड़ा भारी, NDA और RJD की लड़ाई में कहां खड़े हैं प्रशांत किशोर?

बिहार विधान परिषद चुनाव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है. सुबह 8:00 से 4:00 बजे तक 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग हुई. मोकामा में कुछ जगह जरूर दो दलों के समर्थकों के बीच झंझट हुए लेकिन इसके अलावे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं. बीजेपी-जेडीयू के 4-4, जन सुराज पार्टी के 8, आरजेडी के 7, कांग्रेस के 5 और वाम दलों के तीन समेत कुल 150 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बैलेट पेपर में कैद हो गया है. 27 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे.

8 सीटों पर MLC चुनाव

स्नातक निर्वाचन में शाम 4:00 बजे तक 43.87% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि शिक्षक निर्वाचन में 74.55% वोटिंग हुई है. हालांकि मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से यह भी कहा गया है कि यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है. वोट प्रतिशत में हो सकती है. जो मतदाता मतदान केंद्र में 4:00 तक प्रवेश किए हैं, वह भी मतदान करके निकलेंगे तो अंतिम मतदान प्रतिशत आने तक मतदान प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि होगी लेकिन यह मामूली होगी.

सभी 8 सीटों पर जन सुराज के कैंडिडेट (ETV Bharat) किस स्नातक सीट पर कितना मतदान?

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 36.19% वोटिंग हुई है, जबकि तिरहुत सीट पर 42.15% मतदान हुए हैं. वहीं दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 42% और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 52.51% वोट डाले गए हैं. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) किस शिक्षक सीट पर कितना मतदान?

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 56.89% वोटिंग हुई है. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 87.16% और तिरहुत सीट पर 78.10% वोट डाले गए. वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट पर 79% मतदान हुआ है. ETV Bharat GFX (ETV Bharat) कम वोटिंग क्यों?

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि वोटिंग अधिक नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि चुनाव आयोग इस चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है. आयोग की तरफ से बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता है. वोटर बनाने में भी बहुत अधिक रुचि नहीं लेता है. उम्मीदवारों को ही मतदाता बनाने के साथ-साथ वोट दिलाने के लिए भी पहल करनी पड़ती है. किसका पलड़ा भारी?

इस बारे में प्रवीण बागी कहते हैं कि फिलहाल तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों ने सबसे अधिक वोटर बनाए हैं. प्रशांत किशोर कई जगह जरूर मुकाबले में रहेंगे. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज की दावेदारी मजबूत है. इसके अलावे दरभंगा और सारण में भी उनके कैंडिडेट टक्कर देते दिख रहे हैं. हालांकि वह ये भी मानते हैं कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है. ऐसे में हार-जीत का अंतर काफी कम हो सकता है. राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी (ETV Bharat) "इस बार के चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत है, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवारों ने सबसे अधिक वोटर बनाया है. प्रशांत किशोर कई जगह जरूर मुकाबले में रहेंगे, जिसमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है. यह तय है कि इस बार कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और उसका असर रिजल्ट पर दिखेगा. जीत-हार का अंतर बहुत ज्यादा होने की संभावना कम है."- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला

वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ कहते हैं कि सबसे रोचक मुकाबला इस बार पटना स्नातक में ही देखने को मिला है. यहां लड़ाई त्रिकोणीय होना तय है, क्योंकि यह अनंत सिंह का भी प्रभाव वाला इलाका है और आरजेडी ने भी जातीय समीकरण के हिसाब से कुर्मा समाज से आने वाले दिलीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है. इसके बावजूद फिलहाल नीरज कुमार की स्थिति मजबूत नजर आ रही है. वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ (ETV Bharat) एनडीए को हो सकता है फायदा

वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि इस बार कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच तो मुकाबला था ही, जनसुरज में भी मुकाबला को त्रिकोणीय बनाया है. पटना में शिक्षक और स्नातक दोनों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है. दरभंगा और सारण की सीटों पर भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है. 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने मुकाबले में है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा.