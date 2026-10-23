Bihar MLC Election: 8 सीटों पर किसका पलड़ा भारी, NDA और RJD की लड़ाई में कहां खड़े हैं प्रशांत किशोर?
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है. 27 को 150 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 23, 2026 at 6:51 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है. सुबह 8:00 से 4:00 बजे तक 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग हुई. मोकामा में कुछ जगह जरूर दो दलों के समर्थकों के बीच झंझट हुए लेकिन इसके अलावे चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं. बीजेपी-जेडीयू के 4-4, जन सुराज पार्टी के 8, आरजेडी के 7, कांग्रेस के 5 और वाम दलों के तीन समेत कुल 150 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बैलेट पेपर में कैद हो गया है. 27 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे.
8 सीटों पर MLC चुनाव
स्नातक निर्वाचन में शाम 4:00 बजे तक 43.87% मतदान दर्ज किया गया है, जबकि शिक्षक निर्वाचन में 74.55% वोटिंग हुई है. हालांकि मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से यह भी कहा गया है कि यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है. वोट प्रतिशत में हो सकती है. जो मतदाता मतदान केंद्र में 4:00 तक प्रवेश किए हैं, वह भी मतदान करके निकलेंगे तो अंतिम मतदान प्रतिशत आने तक मतदान प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि होगी लेकिन यह मामूली होगी.
किस स्नातक सीट पर कितना मतदान?
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुल 36.19% वोटिंग हुई है, जबकि तिरहुत सीट पर 42.15% मतदान हुए हैं. वहीं दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 42% और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 52.51% वोट डाले गए हैं.
किस शिक्षक सीट पर कितना मतदान?
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 56.89% वोटिंग हुई है. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 87.16% और तिरहुत सीट पर 78.10% वोट डाले गए. वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट पर 79% मतदान हुआ है.
कम वोटिंग क्यों?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि वोटिंग अधिक नहीं होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि चुनाव आयोग इस चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है. आयोग की तरफ से बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता है. वोटर बनाने में भी बहुत अधिक रुचि नहीं लेता है. उम्मीदवारों को ही मतदाता बनाने के साथ-साथ वोट दिलाने के लिए भी पहल करनी पड़ती है.
किसका पलड़ा भारी?
इस बारे में प्रवीण बागी कहते हैं कि फिलहाल तो एनडीए का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों ने सबसे अधिक वोटर बनाए हैं. प्रशांत किशोर कई जगह जरूर मुकाबले में रहेंगे. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज की दावेदारी मजबूत है. इसके अलावे दरभंगा और सारण में भी उनके कैंडिडेट टक्कर देते दिख रहे हैं. हालांकि वह ये भी मानते हैं कि कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है. ऐसे में हार-जीत का अंतर काफी कम हो सकता है.
"इस बार के चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत है, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवारों ने सबसे अधिक वोटर बनाया है. प्रशांत किशोर कई जगह जरूर मुकाबले में रहेंगे, जिसमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है. यह तय है कि इस बार कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है और उसका असर रिजल्ट पर दिखेगा. जीत-हार का अंतर बहुत ज्यादा होने की संभावना कम है."- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ
कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला
वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ कहते हैं कि सबसे रोचक मुकाबला इस बार पटना स्नातक में ही देखने को मिला है. यहां लड़ाई त्रिकोणीय होना तय है, क्योंकि यह अनंत सिंह का भी प्रभाव वाला इलाका है और आरजेडी ने भी जातीय समीकरण के हिसाब से कुर्मा समाज से आने वाले दिलीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है. इसके बावजूद फिलहाल नीरज कुमार की स्थिति मजबूत नजर आ रही है.
एनडीए को हो सकता है फायदा
वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि इस बार कई सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच तो मुकाबला था ही, जनसुरज में भी मुकाबला को त्रिकोणीय बनाया है. पटना में शिक्षक और स्नातक दोनों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है. दरभंगा और सारण की सीटों पर भी ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है. 5 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने मुकाबले में है और इसका फायदा एनडीए को मिलेगा.
चुनाव के बाद जीत का दावा
चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से सभी आठों सीट पर जीत का दावा हो रहा है. आरजेडी, कांग्रेस और जन सुराज के उम्मीदवार भी अपने-अपने तरीके से दावे कर रहे हैं. अनंत सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि नीरज कुमार का किला इस बार ढह गया है, जबकि जेडीयू कैंडिडेट का दावा है कि एक बार फिर से सूरज उदय होगा. मोकामा में अनंत सिंह के आवास पर आतिशबाजी की जा रही है.
एनडीए का दावा- आठों सीट जीतेंगे
जेडीयू विधान पार्षद और नीतीश कुमार के खास संजय गांधी ने दावा किया है कि सभी आठों सीटों पर एनडीए की जीत होगी. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार किया और साथ में मिलकर चुनाव लड़ा. बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए में भरोसा जताया है.
"हम लोगों ने फीडबैक लिया है. हमारे नेता नीतीश कुमार लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और इसका असर चुनाव पर दिखा है. बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए में विश्वास जताया है और एनडीए के सभी आठों उम्मीदवार अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे."- संजय गांधी, विधान पार्षद, जेडीयू
तेजस्वी पर स्नातकों को विश्वास- आरजेडी
वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि इस बार बिहार के स्नातक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हैं. सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने नौकरी देकर युवाओं और स्नातकों का विश्वास पहले ही जीत रखा है. शिक्षक तो पहले से ही एनडीए सरकार से नाराज हैं. ऐसे में जब 27 अक्टूबर को मतगणना होती तो रिजल्ट हमारे पक्ष में होंगे.
"तेजस्वी यादव ने युवाओं और स्नातकों को नौकरी देकर उनका विश्वास पहले ही जीत रखा है. 27 तारीख को जब काउंटिंग होगी, तब एनडीए के नेताओं को पता चल जाएगा. वहीं शिक्षक एनडीए सरकार से नाराज है और उसका असर चुनाव में दिखेगा."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
किस सीट पर कितने प्रत्याशी?
दरभंगा स्नातक निर्वाचन सीट पर सबसे अधिक 40 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पटना स्नातक सीट पर 18, तिरहुत सीट पर 17, कोसी सीट पर 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पटना और सारण में सबसे अधिक 18 -18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तिरहुत सीट से 11 और दरभंगा सीट से 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.
किस सीट पर किसका कब्जा?
पटना में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के नवल यादव तो वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के नीरज कुमार मौजूदा विधान पार्षद हैं. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के सर्वेश कुमार, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के संजय कुमार सिंह, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के एनके यादव, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज समर्थित आफाक अहमद मौजूदा MLC हैं. सभी इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं.
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