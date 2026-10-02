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बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन टूटा! 5 सीटों पर INC ने उतारे उम्मीदवार, चार सीटों पर RJD से सीधा मुकाबला

बिहार एमएलसी की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस ने भी अपने 5 प्रत्याशी उतार दिए. रिपोर्ट-कृष्णनंदन

कांग्रेस ने MLC शिक्षक और स्नातक निर्वाचन पर उतारे प्रत्याशी
कांग्रेस ने MLC शिक्षक और स्नातक निर्वाचन पर उतारे प्रत्याशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2026 at 6:56 AM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी तस्वीर अब और साफ हो गई है. कांग्रेस ने पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस की ओर से जारी सूची में चार ऐसी सीटें हैं, जहां पहले से राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रत्याशी उतार चुका है. ऐसे में पटना, कोसी और दरभंगा की चार सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने-सामने होंगे.

कांग्रेस ने MLC शिक्षक और स्नातक निर्वाचन पर उतारे प्रत्याशी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सूची जारी की है. जारी सूची के अनुसार दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. मदन मोहन झा, कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक, पटना शिक्षक से डॉ. संजय यादव और पटना स्नातक से डॉ. असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया गया है. इनमें डॉ. मदन मोहन झा दरभंगा शिक्षक सीट से मौजूदा विधान पार्षद हैं. इस सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.

आरजेडी ने भी की है 8 में से 6 सीटों पर घोषणा

वहीं आरजेडी ने इससे पहले छह सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी. पार्टी ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजीव कुमार सिंह, सारण शिक्षक से प्रो. जयराम यादव, पटना स्नातक से दिलीप कुमार, कोसी स्नातक से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा और तिरहुत स्नातक से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को मैदान में उतारा है. आरजेडी ने आठ में से दो सीटों पर फिलहाल अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे.

4 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों में ही मुकाबला

दोनों दलों की सूचियों को मिलाकर देखें तो महागठबंधन के आपस के दलों में पटना शिक्षक में कांग्रेस के डॉ. संजय यादव और आरजेडी के डॉ. संजीव कुमार सिंह, पटना स्नातक में डॉ. असदुल्लाह खान और दिलीप कुमार, कोसी स्नातक में मनोज कुमार जायसवाल और नितेश कुमार जबकि दरभंगा स्नातक में रजनीकांत पाठक और अनिल कुमार झा के बीच मुकाबला होगा. यानी इन चार सीटों पर महागठबंधन के दोनों घटक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

महागठबंधन में बड़ी टूट का किसे होगा फायदा?

वहीं दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार है, जबकि आरजेडी ने यहां प्रत्याशी नहीं दिया है. दूसरी ओर सारण शिक्षक और तिरहुत स्नातक सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से इन दोनों सीटों पर इस सूची में प्रत्याशी नहीं दिया गया है. आठवीं सीट तिरहुत शिक्षक है, जिस पर दोनों दलों की ओर से इस समय घोषित सूची में उम्मीदवार नहीं है. विधान परिषद की इन आठ सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. 23 अक्टूबर को मतदान होगा और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.

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