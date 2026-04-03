Explainer: बिहार में MLC चुनाव का शंखनाद! राज्यसभा चुनाव की तरह फिर होगा 'खेला'?
बिहार में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए जंग शुरू हो गई है. महागठबंधन के लिए चुनौती बड़ी है. पढ़ें अविनाश की स्पेशल रिपोर्ट..
Published : April 3, 2026 at 7:48 PM IST
पटना: राज्यसभा के बाद बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर जून से पहले चुनाव होगा. इसको लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल बढ़ने लगी है. नेता अपनी जुगाड़ लगाने में भी लग गए हैं. नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद चार सीटें खाली हो चुकी है, जबकि जून में 7 विधान पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. इस तरह कुल 11 सीटें खाली हो जाएंगी.
विधान परिषद की 11 सीटों के लिए जंग: हालिया राज्यसभा चुनाव में एनडीए को पांचों सीटों पर जीत मिली थी. हालांकि महागठबंधन एक सीट जीत सकता था लेकिन अपने 'बागी विधायकों' के कारण नाकाम रहा. आरजेडी के एक और कांग्रेस की तीन विधायक वोट देने नहीं आए. अब विधान परिषद चुनाव में भी अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो इस बार भी परिणाम निराशाजनक हो सकता है. ऐसे में विपक्ष को न केवल एकजुट होना होगा, बल्कि अपने विधायकों को भी संभालकर रखना होगा.
चुनाव एक साथ, अधिसूचना अलग-अलग: विधान परिषद की 11 सीटों के लिए भले ही चुनाव एक साथ होंगे लेकिन अधिसूचना अलग-अलग जारी होगी. इसकी वजह ये है कि 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जबकि 9 सीटों पर चुनाव होंगे.
असल में 2025 विधानसभा चुनाव में मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा के विधायक चुने जाने के कारण विधान परिषद की सीट खाली हुई थी. इसमें से मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई है, उसका कार्यकाल 2030 तक का है. वहीं सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा का कार्यकाल जून में ही समाप्त हो रहा है. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से जो विधान परिषद की सीट खाली हुई है, उसका भी कार्यकाल 2030 तक का है.
जून में 7 सीट होगी खाली: इस साल जून में 7 और विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. जिसमें डॉ. कुमुद वर्मा, सुनील कुमार सिंह, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, संजय प्रकाश और समीर कुमार सिंह शामिल हैं. मंगल पांडे और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद विधान परिषद की जो दो सीट खाली हुई है, उसके लिए भी जून में खाली हो रही सभी 9 सीटों के साथ ही उपचुनाव होंगे.
"चुनाव एक ही साथ होगा लेकिन अधिसूचना अलग-अलग होगी. इसका मतलब यह हुआ जिन दो सीटों का कार्यकाल 2030 में पूरा होगा, उसका कार्यकाल 4 साल ही रहेगा और दोनों सीट एनडीए का है. इसलिए एनडीए को ही दोनों सीट मिलेगी, लेकिन जो 9 सीट जिसका कार्यकाल इस साल जून में समाप्त हो रहा है. चुनाव के बाद उसका कार्यकाल 2032 तक रहेगा यानी 6 साल के लिए."- प्रो. प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ
किसको नुकसान, किसको फायदा?: विधान परिषद की 11 सीटों में से 8 सीट एनडीए की है, जबकि तीन सीट महागठबंधन के पास है. विधानसभा में सीटों के लिहाज से 10 सीट एनडीए को मिलना तय है. यानी दो सीट का लाभ एनडीए को मिलता दिख रहा है. वहीं महागठबंधन को दो सीट का नुकसान होना तय है. यदि विपक्ष में टूट नहीं हुई तो एक सीट आरजेडी को मिल सकती है. इसके बावजूद आरजेडी और कांग्रेस को एक-एक सीट का नुकसान होगा.
आरएलएम को मिलेगी एक सीट?: राज्यसभा चुनाव में आरएलएम के 4 विधायक होने के बावजूद एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा फिर से राज्यसभा भेजा है. अब विधान परिषद के चुनाव में उनके बेटे और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को मौका मिल सकता है. बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी. ऐसे में उनको 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है. मई में 6 महीना का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. यदि किसी सदन के सदस्य नहीं बने तो मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है.
चिराग को भी चाहिए एक सीट: विधान परिषद की एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी भी दावा कर सकती है. विधानसभा में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के 19 विधायक हैं. जेडीयू और बीजेपी को विधान परिषद की चार-चार सीट मिलनी तय है. ऐसे में जेडीयू को एक सीट का इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि बीजेपी को एक सीट का फायदा होगा लेकिन ओवरऑल बात करें तो एनडीए को दो सीटों का फायदा होगा.
राज्यसभा की तरफ फिर होगा 'खेला'?: नीतीश कुमार के नजदीकी जेडीयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि हम लोगों को खेला करने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोगों के पास 202 विधायक हैं. संख्या बल के हिसाब से ही एनडीए को सीट मिलेगा. आरजेडी और कांग्रेस के बागी विधायकों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलने के सवाल पर उनका कहना है कि अपने क्षेत्र के विकास काम को लेकर मिलते हैं.
"हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है. 21 विधायकों की जरूरत होगी. उस हिसाब से 9 सीट जो जून में खाली हो रही है, उसमें से 8 सीट हम लोग आसानी से जीत जाएंगे और दो सीट जिसका कार्यकाल 2030 में खाली हो रहा है, वह भी हम लोग के पास ही आएगा. यानी 11 में से 10 सीट जीतना तय है."- संजय गांधी, विधान पार्षद, जेडीयू
आरजेडी के लिए फिर चुनौती: राज्यसभा की तरह क्या विधान परिषद चुनाव में भी महागठबंधन में बिखराव होगा? इस सवाल पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बेपरवाह होकर का जवाब देते हुए कहते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संख्या बल का मामला होता है लेकिन विचारधारा नहीं मरनी चाहिये, यह जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली पार्टी नहीं है. राज्यसभा चुनाव में 'खेला' को वह 'विधायकों की चोरी' बताते हैं.
"कोई क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं तो जिनको करना है, करें. विधायक मुख्यमंत्री से क्यों मिल रहे हैं और सभापति क्यों बनाया गया है, यह बात तो छिपने वाली नहीं है. राज्यसभा चुनाव में संख्या बल नहीं होते हुए भी चुनाव कराया गया और बंदूक के नोक पर वोट लिया गया. हमारी पार्टी बारिकी से सब चीजों को देखती है और सामूहिक रूप से निर्णय भी लेती है. जल्द ही इस पर सब कुछ तय होगा."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी
कांग्रेस पहले ही मैदान से हटी: महागठबंधन में दूसरी प्रमुख पार्टी कांग्रेस के नेता पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा कहते हैं कि हमारे पास उतने विधायक नहीं हैं कि अपना उम्मीदवार उतार सकें. वहीं, कांग्रेस के बागी विधायकों के मंत्रियों से मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं. उन्होंने राज्यसभा की तरह विधान परिषद चुनाव में खेला से इंकार किया है. कांग्रेस विधान पार्षद ने कहा कि इस बार इसलिए वह स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जरूरत से अधिक विधायकों की संख्या है.
"कांग्रेस के पास तो केवल छह ही विधायक हैं. हम लोग लड़ने की स्थिति में हैं नहीं. अब गठबंधन में जो फैसला होगा, उस हिसाब से आगे काम होगा. इस बार राज्यसभा चुनाव वाली स्थिति नहीं होगी. हमलोग एकजुट हैं. "- मदन मोहन झा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस
एनडीए के 201 विधायक: जिन दो सीटों का 2030 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उन दोनों सीटों पर एनडीए को निर्विरोध जीत मिलेगी. इसके अलावे जिन 9 सीटों पर अगले 6 साल के चुनाव होंगे, उनमें से 8 सीट भी एनडीए की झोली में ही आएगी. नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद भी एनडीए के पास फिलहाल 201 विधायक हैं. विधान परिषद की 8 सीट पर जीत के लिए सिर्फ 184 का संख्या बल चाहिए.
विपक्ष के पास 41 विधायक: विधान परिषद की एक सीट के लिए 23 वोट चाहिए. अभी विपक्ष के पास 41 वोट है. इनमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, सीपीआई माले के 2, सीपीआईएम और आईआईपी के एक-विधायक हैं. इसके अलावे एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक हैं. इस हिसाब से एक सीट पर उनकी जीत तय है.
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार कहते हैं कि 9 सीटों के लिए जब चुनाव होगा तो प्रत्येक सीट के लिए कम से कम 23 वोट की जरूरत होगी. बिहार विधान परिषद में 201 विधायक एनडीए के पास है. वहीं विपक्ष के पास 41 विधायक हैं. विपक्ष को भी एक सीट आसानी से मिल जाएगी. जहां 8 सीट जीतने के बाद एनडीए के पास 18 वोट बच जाएगा तो वहीं विपक्ष के पास भी एक सीट जीतने के बाद 19 वोट बच जाएगा.
विधान परिषद में किसके पास कितनी सीट: बिहार विधान परिषद के 75 सदस्यों में अभी एनडीए के 43 और विपक्ष महागठबंधन के 21 सदस्य हैं. निर्दलीय सदस्यों की संख्या 7 है. एनडीए की तरफ से बीजेपी के 22, जेडीयू के 19 और हम पार्टी के एक सदस्य हैं. वहीं विपक्षी खेमे से आरजेडी के 15, कांग्रेस के 3 के अवाले सीपीआई और सीपीआई-माले के एक-एक सदस्य हैं. पशुपति पारस की आरएलजेपी के भी एक एमएलसी हैं. विधान परिषद के चुनाव के बाद जहां एनडीए की संख्या बल 49 तक पहुंच जाएगा, वहीं विपक्ष की संख्या घटकर 19 रह जाएगी.
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