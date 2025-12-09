ETV Bharat / bharat

'एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे बिहार के नेता', RTI में खुलासा के बाद बढ़ा विवाद, जानें क्या है नियम?

बिहार में पेंशन विवाद का मामला बढ़ते जा रहा है. इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया.

बिहार में पेंशन विवाद
बिहार में पेंशन विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 9, 2025 at 8:58 PM IST

|

Updated : December 9, 2025 at 9:04 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के कई जनप्रतिनिधि वेतन के साथ-साथ पेंशन का भी लाभ ले रहे हैं. इसमें सतीश चंद्र दूबे, बिजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सर्राफ, नीतीश मिश्रा, संजय सिंह, भोला प्रसाद यादव के नाम शामिल हैं, जिनपर वेतन और पेंशन साथ-साथ लेने का आरोप लगे हैं.

RTI एक्टिविस्ट ने किया खुलासा: RTI एक्टिविस्ट प्रकाश राय को 2 दिसंबर 2025 को इसकी जानकारी मिली. प्रकाश राय को विभाग की ओर से जानकारी दी गयी कि कुछ नेताओं के खाते में पेंशन और वेतन दोनों की राशि गई है. इसके बाद राज्य में पेंशन घोटाला के आरोप लगाए जा रहे हैं.

बिहार में पेंशन विवाद (ETV Bharat)

RTI में मिली जानकारी के अनुसार भोला प्रसाद यादव की मासिक पेंशन 65 हजार थी. 14 नवंबर 2020 को पेंशन शुरू हुई थी. जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की पेंशन 86 हजार थी, जो 7 मई 2020 को शुरू हुई. उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पेंशन 47 हजार थी, जो 7 मार्च 2005 को चालू हुई थी.

उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई: राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर इन आरोप पर कहा है कि बिहार विधानसभा/विधान परिषद के कुछ पूर्व सदस्यों के द्वारा पेंशन लेने के बारे मीडिया में अत्यंत ही बेबुनियाद और तथ्य से परे खबरें चल रही है. सूचना के अधिकार के तहत दी गई अधूरी जानकारी को खबर का आधार बनाया गया है.

नियम का शत-प्रतिशत पालन: कुशवाहा ने कहा कि जाहिर है वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य हूं. अतः राज्यसभा से वेतन ले रहा हूं. प्रावधान भी यही है कि आप एक साथ किसी सदन का वेतन और किसी से पेंशन नहीं ले सकते हैं. इस नियम का मैं भी शत-प्रतिशत पालन कर रहा हूं.

"मैं शुरुआत से लेकर अबतक जब किसी सदन का सदस्य नहीं रहा हूं, सिर्फ उस कालावधि में पेंशन ली है. सदन में रहते हुए सिर्फ वेतन लिया है. उस अवधि में पेंशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है." -उपेंद्र कुशवाहा, राज्यसभा सांसद

इसी तरह ललन कुमार सर्राफ की पेंशन 50 हजार थी, जो 24 मई 2020 को शुरू हुई थी. संजय सिंह की पेंशन 68 हजार थी, जो 7 मई 2018 को शुरू हुई थी. सतीश चंद्र दूबे की पेंशन 59 हजार थी, जो 26 मई 2019 को पेंशन शुरू हुई थी.

बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा की पेंशन 43000 थी, जो 22 सितंबर 2015 को शुरू हुआ थी. विजेंद्र प्रसाद यादवकी पेंशन 24 मई 2005 को शुरू हुई थी. इन सभी नेताओं पर RTI की तरह वेतन और पेंशन साथ-साथ लेने के आरोप हैं.

इन आरोप पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने खंडन किया. RTI द्वारा दी गई सूचना के आलोक में नीतीश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने भी विभाग से इसकी जानकारी मांगी. सचिवालय के वरीय कोषागार पदाधिकारी से जानकारी मिली कि 43000 हजार पेंशन की राशि के हिसाब से 22 सितंबर 2015 से लेकर 8 नवंबर 2015 तक कुल 67367 रुपए का भुगतान किया गया है. इसके बाद पेंशन की भुगतान बंद हो गया.

ईटीवी भारत से बातचीत में नीतीश मिश्रा ने कहा कि वरीय कोषागार पदाधिकारी को जवाब देने में त्रुटि हुई है. इसमें पेंशन की तारीख बताया गया है, लेकिन कब से कब तक पेंशन दी गयी, इसकी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि कभी भी सैलरी और पेंशन सरकार एक साथ नहीं दे सकती.

"मेरे अकाउंट में डेढ़ महीने की पेंशन डाली गई थी. मैं विधायक था, पेंशन नहीं ले सकता हूं. कभी भी वेतन और पेंशन एक साथ नहीं मिल सकती. बिना फैक्ट चेक के खबर चलाई जा रही है. बताया जा रहा है कि पेंशन जा रही है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है." -नीतीश मिश्रा, बीजेपी विधायक सह पूर्व मंत्री

इस मामले में जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि 'मैं पेंशन और वेतन एक साथ नहीं ले रहा हूं. मेरी जानकारी में भी ऐसा नहीं है. अगर भूल से पेंशन हमारे खाते में आ भी गया होगा तो मैंने विभाग को लौटने की बात कह दी है.' आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर जब विधान पार्षद थे तब वह अपना वेतन नहीं लेते थे. अपने वेतन की राशि दान कर देते थे.

नीतीश कुमार के साथ देवेश चंद्र ठाकुर
नीतीश कुमार के साथ देवेश चंद्र ठाकुर (ETV Bharat)

'अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी': इस मामले में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि अधिकारी के लेवल से गड़बड़ी हुई है. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विजेंद्र यादव लगातार विधायक हैं. उनका नाम कैसे पेंशन वाली सूची में रखा जा रहा है. लालन सर्राफ भी विधान पार्षद हैं.

"जिस किसी अधिकारी ने आधी अधूरी और भ्रामक जानकारी दी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी के स्तर से इस तरह की गड़बड़ी हुई है. इसकी जांच की जाएगी." -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, JDU

MLA/MLC को कितना पेंशन? विधायक हो या एमएलसी, इन्हें सेवाकाल के बाद अनुमानित 4500 रुपये मासिक पेंशन मिलता है. अगर 5 साल के बाद फिर से विधायक या एमएलसी बनते हैं तो पेंशन बंद हो जाएगा. वेतन मिलेगा, लेकिन अगले पांच साल तक प्रत्येक साल 4-4 हजार रुपये मूल पेंशन यानि 45000 में वृद्धि होगी. अगले टर्म फिर पद पर बने रहते हैं तो यह सिलसिला चलते रहेगा. मूल पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होती रहेगी.

लोकसभा/राज्यसभा MP की पेंशन: लोकसभा या राज्यसभा का अनुमानित पेंशन 31000 रुपये मासिक है. विधायक और एमएलसी की तरह इन्हें भी पेंशन में बढ़ोतरी की सुविधा मिलती है. अगर पद पर लगातार बने हुए हैं तो प्रत्येक साल मूल वेतन में 2500 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

क्या है नियम?: नियम के अनुसार अगर कोई सांसद, विधायक, मंत्री वेतन ले रहे हैं उस परिस्थि में पेंशन नहीं ले सकते हैं. अगर वो विधायक, सांसद या फिर मंत्री के पद पर नहीं है तो स्वत: उन्हें पेंशन मिलने लगेगी.

लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी: पेंशन पाने के लिए नेता को लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) देना होता है. यह दिखाने के लिए कि वह व्यक्ति जीवित हैं और पेंशन पाने के योग्य हैं. इसके साथ पेंशन जारी रखने हेतु यह लिखित भी देना होता है कि वह वर्तमान में राज्य या केंद्र में किसी पद पर नहीं है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : December 9, 2025 at 9:04 PM IST

TAGGED:

PENSION DISPUTE
FORMER MINISTER NITISH MISHRA
बिहार पेंशन विवाद
विधायकों का पेंशन
BIHAR PENSION DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.