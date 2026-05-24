देवघर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना
बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा ने देवघर के बाबा धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की.
Published : May 24, 2026 at 5:03 PM IST
देवघर: बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की. मंत्री के मंदिर पहुंचते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं और समर्थकों की भीड़ उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ी. हालांकि सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था को देखते हुए आम लोगों को कुछ देर के लिए मंदिर परिसर में मुलाकात से रोक दिया गया.
मंदिर पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने मंत्री विजय सिन्हा का पूरे विधि-विधान के साथ संकल्प कराया. इसके बाद उन्हें सीधे बाबा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया, जहां उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अहम माने जाने वाले बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना की.
रविवार होने के कारण मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. वीआईपी पूजा व्यवस्था के तहत कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई थी, जिसके बाद पुनः दर्शन की व्यवस्था सामान्य कर दी गई.
पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि देवघर से उनका पुराना और भावनात्मक रिश्ता रहा है. उन्होंने बताया कि उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण संस्कार, जैसे मुंडन और जनेऊ, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ही संपन्न हुए थे.
उन्होंने कहा कि लखीसराय से देवघर की दूरी कम होने के कारण उनका यहां लगातार आना-जाना रहा है और जीवन के कई सुखद पल इस पवित्र धाम से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि एकीकृत बिहार के समय से ही देवघर से उनका गहरा संबंध रहा है. इसलिए बिहार सरकार में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सबसे पहले बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लेना उनके लिए आस्था और श्रद्धा का विषय है.
मंत्री ने भगवान भोलेनाथ से बिहार और राज्यवासियों के सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाने के लिए भगवान उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें. साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए वह लगातार प्रयासरत रहेंगे.
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