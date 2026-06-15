बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी जाएगी या बचेगी? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बिना विधायक बने दोबारा मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
By Sumit Saxena
Published : June 15, 2026 at 2:40 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है. यह चुनौती उन्हें बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने दोबारा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दी गई है. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की.
पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह द्वारा अधिवक्ता सान्या कौशल के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है. इस याचिका में राज्य सरकार, दीपक प्रकाश, कैबिनेट सचिव और भारत चुनाव आयोग (ECI) को प्रतिवादी (जवाबदेह) बनाया गया है.
याचिका में दलील दी गई है कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 164(4) के दायरे, व्याख्या और तय सीमाओं से जुड़े गंभीर संवैधानिक महत्व के मुद्दों को उठाता है. यह अनुच्छेद एक बहुत ही सीमित और अस्थायी संवैधानिक छूट देता है, जिसके तहत कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य न होने पर भी लगातार अधिकतम छह महीने की सीमित अवधि के लिए मंत्री पद पर रह सकता है.
याचिका में कहा गया, "इस मामले में मुख्य संवैधानिक शिकायत संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व के संवैधानिक आदेश को जानबूझकर दरकिनार करने और उसे कमजोर करने से जुड़ी है. इसके लिए एक गैर-विधायक मंत्री को मिलने वाली सीमित संवैधानिक छूट की अवधि को कृत्रिम रूप से टुकड़ों में बांटकर उसका दोबारा इस्तेमाल किया गया है."
याचिका में दलील दी गई कि दीपक प्रकाश को शुरुआत में 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में शपथ दिलाई गई थी, जबकि वह बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद में से किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं थे. इसमें आगे कहा गया कि इसके परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत तय की गई संवैधानिक सीमा मंत्री पद संभालते ही दीपक प्रकाश पर तुरंत प्रभावी और बाध्यकारी हो गई थी.
याचिका में यह भी दलील दी गई कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, प्रकाश के लिए अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से लगातार अधिकतम छह महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य था. ऐसा न करने पर वह संवैधानिक रूप से मंत्री पद पर बने रहने के हकदार नहीं रह जाते.
याचिका में कहा गया, "इसके अनुसार, 20 नवंबर 2025 से गिनती करने पर अनुच्छेद 164(4) के तहत प्रतिवादी नंबर 3 (दीपक प्रकाश) को मिलने वाली अधिकतम संवैधानिक अवधि सामान्य तौर पर 19 मई 2026 या उसके आसपास समाप्त हो जाती."
याचिका के मुताबिक, 7 मई 2026 को नए मंत्रिपरिषद के विस्तार के समय दीपक प्रकाश को एक बार फिर मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई. यह नियुक्ति तब की गई जब वह अब भी किसी सदन के सदस्य नहीं चुने गए थे और अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाले छह महीने के समय में से लगभग 4 महीने 26 दिन का समय पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे.
याचिका में दलील दी गई, "7 मई 2026 को प्रतिवादी नंबर 3 की दोबारा की गई यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001)' मामले में दिए गए फैसले के बिल्कुल खिलाफ है. उस फैसले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अनुच्छेद 164(4) के तहत एक गैर-विधायक को मिलने वाली संवैधानिक छूट केवल एक बार के लिए है. एक ही विधानसभा के कार्यकाल के दौरान बार-बार नियुक्ति करके इस छूट का दोबारा फायदा नहीं उठाया जा सकता."
याचिका में आगे कहा गया, "यह विवादित पुनर्नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से वही हासिल करने की कोशिश करती है जिसकी अनुच्छेद 164(4) सीधे तौर पर मनाही करता है. कैबिनेट को भंग करके, राजनीतिक गठजोड़ बदलकर, मुख्यमंत्री बदलकर, बीच में कुछ समय का अंतर (गैप) रखकर या नए मंत्रिपरिषद के गठन जैसे तरीकों से संविधान को चकमा नहीं दिया जा सकता. ऐसे कदम संवैधानिक रूप से सीमित की गई शक्ति को बढ़ा नहीं सकते."
याचिका में शीर्ष अदालत से एक उचित 'अधिकार पृच्छा रिट' (Writ of Quo Warranto) जारी करने का आग्रह किया गया है, जिसके तहत प्रकाश से यह पूछा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) की सीमाओं के बावजूद वे किस कानूनी अधिकार और संवैधानिक मंजूरी के तहत इस सार्वजनिक पद पर बने हुए हैं.
याचिका की एक प्रार्थना में कहा गया है, "एक उचित 'उत्प्रेषण रिट' (Writ of Certiorari) या कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो 7 मई 2026 की अधिसूचना और शपथ ग्रहण के अनुसार प्रतिवादी नंबर 3 को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में दोबारा नियुक्त करने और पद पर बनाए रखने को असंवैधानिक, अवैध, शुरुआत से ही अमान्य (void ab initio) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) व इस माननीय अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ घोषित करे."
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