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बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी जाएगी या बचेगी? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है. यह चुनौती उन्हें बिना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने दोबारा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दी गई है. इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की.

पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह द्वारा अधिवक्ता सान्या कौशल के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है. इस याचिका में राज्य सरकार, दीपक प्रकाश, कैबिनेट सचिव और भारत चुनाव आयोग (ECI) को प्रतिवादी (जवाबदेह) बनाया गया है.

याचिका में दलील दी गई है कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 164(4) के दायरे, व्याख्या और तय सीमाओं से जुड़े गंभीर संवैधानिक महत्व के मुद्दों को उठाता है. यह अनुच्छेद एक बहुत ही सीमित और अस्थायी संवैधानिक छूट देता है, जिसके तहत कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य न होने पर भी लगातार अधिकतम छह महीने की सीमित अवधि के लिए मंत्री पद पर रह सकता है.

याचिका में कहा गया, "इस मामले में मुख्य संवैधानिक शिकायत संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व के संवैधानिक आदेश को जानबूझकर दरकिनार करने और उसे कमजोर करने से जुड़ी है. इसके लिए एक गैर-विधायक मंत्री को मिलने वाली सीमित संवैधानिक छूट की अवधि को कृत्रिम रूप से टुकड़ों में बांटकर उसका दोबारा इस्तेमाल किया गया है."

याचिका में दलील दी गई कि दीपक प्रकाश को शुरुआत में 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में शपथ दिलाई गई थी, जबकि वह बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद में से किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं थे. इसमें आगे कहा गया कि इसके परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत तय की गई संवैधानिक सीमा मंत्री पद संभालते ही दीपक प्रकाश पर तुरंत प्रभावी और बाध्यकारी हो गई थी.

याचिका में यह भी दलील दी गई कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, प्रकाश के लिए अपनी पहली नियुक्ति की तारीख से लगातार अधिकतम छह महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य था. ऐसा न करने पर वह संवैधानिक रूप से मंत्री पद पर बने रहने के हकदार नहीं रह जाते.

याचिका में कहा गया, "इसके अनुसार, 20 नवंबर 2025 से गिनती करने पर अनुच्छेद 164(4) के तहत प्रतिवादी नंबर 3 (दीपक प्रकाश) को मिलने वाली अधिकतम संवैधानिक अवधि सामान्य तौर पर 19 मई 2026 या उसके आसपास समाप्त हो जाती."