नितिन नबीन BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में हैं मंत्री

नई दिल्ली: भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भाजपा संसदीय बोर्ड ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन के नाम पर मुहर लगाई. नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को एक बयान में कहा, "भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को तुरंत प्रभाव से भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है." भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था. पार्टी में लंबे समय से उनके उत्तराधिकारी के लिए मंथन चल रहा था. अब, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को चलाने की कमान सौंपी है. नितिन नबीन पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं. पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को हराया था.