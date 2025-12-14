नितिन नबीन BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में हैं मंत्री
नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं. उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
Published : December 14, 2025 at 5:14 PM IST
नई दिल्ली: भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. भाजपा संसदीय बोर्ड ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नितिन नबीन के नाम पर मुहर लगाई. नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं.
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने रविवार को एक बयान में कहा, "भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को तुरंत प्रभाव से भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है."
Bihar Minister Nitin Nabin appointed as the National Working President of the Bharatiya Janata Party pic.twitter.com/zvo7aUNvX9— ANI (@ANI) December 14, 2025
भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था. पार्टी में लंबे समय से उनके उत्तराधिकारी के लिए मंथन चल रहा था. अब, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को चलाने की कमान सौंपी है.
नितिन नबीन पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं. पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को हराया था.
नितिन नबीन का संबंध राजनीतिक परिवार से है. उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में भाजपा के बड़े नेता थे. नितिन नबीन छात्र राजनीति से लेकर भाजपा संगठन में भी विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं. वह भाजपा के अनुशासित सिपाही माने जाते हैं. वह चार के विधायक हैं. नितिन नबीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी हैं.
45 वर्षीय नितिन नबीन ने सड़क निर्माण मंत्री के रूप में अच्छी पहचान बनाई है. उन्हें युवा, आधुनिक सोच और ऊर्जावान नेता के रूप में जाना जाता है.
2006 में पहली बार विधायक बने नितिन नबीन
नितिन नबीन पटना की बांकीपुर सीट से पांचवीं बार विधायक हैं. 2006 में उन्होंने पहली बार उपचुनाव में जीत हासिल की थी. उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की. नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 98,299 वोट हासिल किया और राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 मतों के अंतर से हराया. यह नितिन नबीन की अब तक की सबसे बड़ी जीत है.
इससे पहले, भाजपा ने उत्तर प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई है.
