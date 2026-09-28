ETV Bharat / bharat

'फिर से योगी आदित्यनाथ को UP का CM बनाएं', बनारस पहुंचे बिहार के मंत्री निशांत कुमार का बड़ा बयान

''जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीतने की कोशिश करेंगे. एनडीए के तौर पर हमारी यही कोशिश होगी. मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि वे एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएं और विकास जारी रखें."- निशांत कुमार, जेडीयू नेता सह मंत्री, बिहार सरकार

यूपी चुनाव 2027 पर क्या बोले? निशांत कुमार ने कहा कि एनडीए का सहयोगी होने के नाते वह चाहेंगे कि 2027 चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएं. वहीं मुख्यमंत्री के सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा कि वह तो लोगों से अपील करना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को फिर से यूपी का सीएम बनाने के लिए एनडीए को जिताएं.

योगी आदित्यनाथ पर निशांत का बड़ा बयान (ETV Bharat)

'बाबा के दर्शन के लिए आया हूं'

वहीं काशी दौरे पर निशांत ने कहा कि वह वाराणसी कई सालों बाद आए हैं. बचपन में यहां आते थे. यह उनका सौभाग्य है कि उनको बाबा का आशीर्वाद मिला. उन्होंने कहा, 'मैंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं.'

बनारस में 25 अक्टूबर को है रैली

जेडीयू की ओर से अगले महीने 25 अक्टूबर को बनारस में ही राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है. जिसमें निशांत कुमार को पहली बार बिहार से बाहर पार्टी की ओर से उतारा जा रहा है. उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने कहा है कि हम लोगों की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है.

यूपी में चुनाव लड़ेगा जेडीयू (ETV Bharat)

"निशांत के राज्य स्तरीय रैली से संगठन को मजबूती मिलेगी. निशांत के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी रैली में शामिल होंगे. संगठन पर पिछले एक साल से हम लोगों ने काफी काम किया है. आगामी चुनाव में हमलोग अच्छा करेंगे."- अनूप पटेल, अध्यक्ष, यूपी जेडीयू

बीजेपी से गठबंधन की कोशिश

जनता दल यूनाइटेड की कोशिश है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो जाए लेकिन बीजेपी के रुख से लगता नहीं है कि वह गठबंधन के लिए बहुत इच्छुक है. हालांकि जेडीयू नेता का कहना है कि अगर सीटों पर तालमेल नहीं होता है तो पार्टी अकेले भी मैदान में जाने के लिए तैयार है. वैसे 2022 में जदयू ने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई थी.

ये भी पढ़ें: