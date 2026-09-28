'फिर से योगी आदित्यनाथ को UP का CM बनाएं', बनारस पहुंचे बिहार के मंत्री निशांत कुमार का बड़ा बयान
यूपी दौरे पर पहुंचे निशांत कुमार ने योगी आदित्यनाथ को फिर से सीएम बनाने की अपील की है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 28, 2026 at 1:14 PM IST
पटना: जेडीयू नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है. उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की है और उसके बाद काल भैरव मंदिर में भी दर्शन और पूजन किया है. इस दौरान निशांत ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है.
यूपी चुनाव 2027 पर क्या बोले?
निशांत कुमार ने कहा कि एनडीए का सहयोगी होने के नाते वह चाहेंगे कि 2027 चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएं. वहीं मुख्यमंत्री के सवाल पर जेडीयू नेता ने कहा कि वह तो लोगों से अपील करना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को फिर से यूपी का सीएम बनाने के लिए एनडीए को जिताएं.
''जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीतने की कोशिश करेंगे. एनडीए के तौर पर हमारी यही कोशिश होगी. मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि वे एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएं और विकास जारी रखें."- निशांत कुमार, जेडीयू नेता सह मंत्री, बिहार सरकार
'बाबा के दर्शन के लिए आया हूं'
वहीं काशी दौरे पर निशांत ने कहा कि वह वाराणसी कई सालों बाद आए हैं. बचपन में यहां आते थे. यह उनका सौभाग्य है कि उनको बाबा का आशीर्वाद मिला. उन्होंने कहा, 'मैंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं.'
बनारस में 25 अक्टूबर को है रैली
जेडीयू की ओर से अगले महीने 25 अक्टूबर को बनारस में ही राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है. जिसमें निशांत कुमार को पहली बार बिहार से बाहर पार्टी की ओर से उतारा जा रहा है. उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने कहा है कि हम लोगों की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है.
"निशांत के राज्य स्तरीय रैली से संगठन को मजबूती मिलेगी. निशांत के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी रैली में शामिल होंगे. संगठन पर पिछले एक साल से हम लोगों ने काफी काम किया है. आगामी चुनाव में हमलोग अच्छा करेंगे."- अनूप पटेल, अध्यक्ष, यूपी जेडीयू
उत्तरप्रदेश के जद (यू) कार्यकर्ताओं में श्री निशांत जी ने आज नई ऊर्जा का संचार किया। वाराणसी स्थित अतिथिगृह में बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं पार्टी के भविष्य श्री @Nishantjdu81 जी ने पार्टी के स्थानीय साथियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सार्थक संवाद किया।— Janata Dal (United) (@Jduonline) September 28, 2026
इस दौरान… pic.twitter.com/mSXzdbWXFp
बीजेपी से गठबंधन की कोशिश
जनता दल यूनाइटेड की कोशिश है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो जाए लेकिन बीजेपी के रुख से लगता नहीं है कि वह गठबंधन के लिए बहुत इच्छुक है. हालांकि जेडीयू नेता का कहना है कि अगर सीटों पर तालमेल नहीं होता है तो पार्टी अकेले भी मैदान में जाने के लिए तैयार है. वैसे 2022 में जदयू ने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई थी.
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