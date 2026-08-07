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बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है.

Bihar minister Deepak Prakash nominated as member of legislative council, SC told
बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया (फाइल फोटो) (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 7, 2026 at 8:54 PM IST

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नई दिल्ली: बिहार सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री दीपक प्रकाश को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है, इसलिए अब मंत्री पद पर बने रहने में उनपर कोई रोक नहीं है.

बिहार सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि प्रकाश ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के तौर पर शपथ ले ली है.

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें प्रकाश को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी. यह मांग इस आधार पर की गई थी कि मंत्री बनने के छह महीने के भीतर वह विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं बने थे.

मेहता ने कहा कि जब याचिका दायर की गई थी, तब प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने एमएलसी के तौर पर शपथ ले ली है. बेंच ने मेहता से प्रकाश के एमएलसी के तौर पर शपथ लेने की अधिसूचना पेश करने को कहा.

इसके बाद अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई टाल दी. पांच अगस्त को प्रकाश ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली. उन्हें पहली बार पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जब नीतीश कुमार इसके प्रमुख थे. कुछ महीने पहले, उन्हें सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नयी मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया.

दोनों ही मौकों पर प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के. 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल किया था कि वह ऐसे मंत्री को कैसे पद पर बनाए रख सकती है, जो छह महीने की संवैधानिक समयसीमा के बाद भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, और राज्य से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था.

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