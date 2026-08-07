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बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया (फाइल फोटो) ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: बिहार सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री दीपक प्रकाश को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है, इसलिए अब मंत्री पद पर बने रहने में उनपर कोई रोक नहीं है. बिहार सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि प्रकाश ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के तौर पर शपथ ले ली है. सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें प्रकाश को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी. यह मांग इस आधार पर की गई थी कि मंत्री बनने के छह महीने के भीतर वह विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं बने थे. मेहता ने कहा कि जब याचिका दायर की गई थी, तब प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने एमएलसी के तौर पर शपथ ले ली है. बेंच ने मेहता से प्रकाश के एमएलसी के तौर पर शपथ लेने की अधिसूचना पेश करने को कहा.