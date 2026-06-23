बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका के दरबार में टेका मत्था, भरत तिवारी एनकाउंटर पर कही ये बात
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने रामगढ़ पहुंचकर मां छिन्नमस्तिका के दरबार में मत्था टेका. इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की.
Published : June 23, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 4:56 PM IST
रामगढ़: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी सोमवार को झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा पहुंचे. उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न देवी-देवताओं के मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन-पूजन किया और राज्य तथा देश की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की.
पूजा-अर्चना के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मां छिन्नमस्तिका से उनका वर्षों पुराना आस्था का संबंध रहा है. वे बचपन से ही माता के दरबार में आते रहे हैं और समय-समय पर यहां पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं. उन्होंने कहा कि मां की कृपा से उन्हें हमेशा ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति मिलती है.
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रति उनकी गहरी आस्था जुड़ी है. उनके पिताजी जब 1984-85 में मंत्री थे, तभी से वे यहां आते रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद से वे हर वर्ष प्रयास करते हैं कि एक-दो बार अवश्य माता के दरबार में पहुंचें. उन्होंने कहा कि माता छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उनकी विशेष कृपा श्रद्धालुओं पर बनी रहती है.
बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर पर दिया बयान
इस दौरान बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि यह एक-दो पुलिस अधिकारियों की गलती का मामला है. पूरे पुलिस विभाग और सरकार का काम अच्छा है. उन्होंने कहा कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि या तो अपराध छोड़ दीजिए या बिहार छोड़ दीजिए, अन्यथा कानून का सामना करना पड़ेगा. अपराधियों पर लगातार दबिश बनाने का काम किया गया है.
मंत्री ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भरत तिवारी की घटना जो आरा में घटित हुई है, उसमें यह कहा गया कि वह मानसिक विक्षिप्त था, लेकिन उसके कार्यों को देखिए तो वह सामान्य रूप से विक्षिप्त व्यक्ति नहीं लग रहा था. वह भारत भ्रमण पर गया था, समाज के लोगों के कार्यों के लिए एसपी, डीएसपी और एसडीपीओ सहित विभिन्न अधिकारियों को आवेदन देता था और उनसे मिलता भी था. वह कोई हिस्ट्रीशीटर भी नहीं था.
मंत्री ने कहा कि मान लीजिए उसने विक्षिप्त अवस्था में कोई घटना कर दी थी, तो उसे पकड़कर थाने ले जाया जा सकता था, मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जा सकती थी. यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता तो उसे अस्पताल भेजा जाता, अन्यथा जेल भेजा जाता. ऐसे में एनकाउंटर करना कहां तक उचित था? क्या इसलिए एनकाउंटर कर दिया कि उसने किसी पुलिस पदाधिकारी को बंदूक दिखा दी या कुछ घंटों तक रोके रखा? ऐसा नहीं होता है.
"दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो"
उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों से लेकर एसपी, डीएसपी और अन्य अधिकारियों तक सभी को परिस्थिति को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है. बड़े अधिकारी प्रशिक्षण देते हैं. राजगीर में ट्रेनिंग सेंटर भी खुला है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में प्रशिक्षण का उपयोग करने के बजाय सीधे गोली चला दी गई. मेरी राय में इस मामले में संबंधित लोगों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के पूर्व जज से न्यायिक जांच कराने की प्रक्रिया शुरू की है. जनता में जो आक्रोश है, उसे भी समझना होगा. हम जनता के प्रतिनिधि हैं और गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है.
बिहार में पलायन के सवाल पर कही ये बात
बिहार में पलायन के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य की आबादी काफी अधिक है और इसका कारण न तो सीएम सम्राट चौधरी हैं और न ही नीतीश कुमार. गंगा के किनारे आबादी लगातार बसती चली गई है. झारखंड अलग होने के बाद भी बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य बनकर रह गया. इसलिए रोजगार और काम की तलाश में लोगों को बाहर जाना पड़ता है. हालांकि मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है. राज्य में उद्योग बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके.
ये भी पढ़ें-
राज्यसभा प्रत्याशी प्रणव झा ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व रहा मौजूद
रांची में 9 सितंबर को होगी जदयू की बैठक, झारखंड विधानसभा चुनाव की बनाई जाएगी रणनीति: अशोक चौधरी - Jharkhand JDU
रामगढ़ खदान हादसे पर सियासत: मृतकों के परिजनों से बाबूलाल ने की मुलाकात, सीसीएल और प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल