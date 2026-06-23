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बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका के दरबार में टेका मत्था, भरत तिवारी एनकाउंटर पर कही ये बात

रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी. ( फोटो-ईटीवी भारत )