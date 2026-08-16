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खाड़ी देशों में बिहार के मजदूरों का 'वेतन चोरी', 385 लौटे श्रमिकों के अनुभवों ने शोषण की परतें खोली

भारत लौटते ही कमजोर हो जाता है श्रमिक का संपर्क : विदेश में काम के दौरान श्रमिक का अपने नियोक्ता और कंपनी से सीधा संपर्क रहता है. लेकिन भारत लौटने के बाद यह संपर्क कमजोर हो जाता है. नियोक्ता या कंपनी के प्रतिनिधियों से बात करना मुश्किल हो जाता है और स्थानीय संस्थाओं तक पहुंच भी सीमित रहती है. ऐसे में बकाया वेतन के लिए शिकायत दर्ज करना, दस्तावेज जुटाना और कानूनी या संस्थागत तरीके से रकम हासिल करना श्रमिक के लिए बेहद कठिन हो जाता है. नतीजा यह होता है कि विदेश में हुआ आर्थिक नुकसान भारत लौटने के बाद भी परिवार की आय को प्रभावित करता रहता है.

'वेतन चोरी' सिर्फ वेतन रोकना नहीं : अध्ययन में वेतन चोरी को व्यापक अर्थ में देखा गया है. इसमें समय पर वेतन नहीं देना, लंबे समय तक भुगतान रोकना, रोजगार समझौते के विपरीत कटौती करना, तय लाभ नहीं देना और बिना भुगतान के काम करवाना जैसी स्थितियां शामिल हैं. यानी समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि किसी महीने की सैलरी नहीं मिली. कई मामलों में श्रमिक जिस रकम को अपनी मेहनत की कमाई समझकर घर लौटता है, वही रकम उसके लिए लंबे समय तक विवाद और इंतजार का कारण बन जाती है.

एक तिहाई श्रमिकों ने वेतन अटका हुआ बताया : शोधकर्ता विक्रम के अनुसार, अध्ययन में शामिल किए गए श्रमिकों में करीब एक-तिहाई ने वेतन चोरी या बकाया मजदूरी जैसी स्थिति का सामना करने की बात बताई. यानी विदेश में काम पूरा करने के बाद भी उनकी मेहनत की पूरी कीमत उन्हें नहीं मिल सकी. इन श्रमिकों की परेशानी इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वे सामान्यतः कम वेतन वाले काम करते हैं. इसके बावजूद किसी का 25 हजार रुपये, तो किसी का एक लाख रुपये से अधिक तक बकाया रह गया. भारत लौटने के बाद इन पैसों की वापसी की उम्मीद भी कई श्रमिकों के लिए कमजोर हो गई.

385 लौटे श्रमिकों से सीधे जानी गई हकीकत : इस अध्ययन के लिए सीवान जिले के खाड़ी देशों से लौटे 385 प्रवासी श्रमिकों से बातचीत की गई. सीवान को अध्ययन का केंद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि इसे खाड़ी देशों में अंतरराष्ट्रीय श्रम प्रवास के लिहाज से बिहार के प्रमुख इलाकों में माना जाता है. शोध के दौरान श्रमिकों से उनके रोजगार, वेतन, भुगतान, बकाया राशि, नियोक्ताओं के व्यवहार और भारत लौटने के बाद बकाया रकम की वसूली की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई.

CUSB के अध्ययन ने उठाये गंभीर सवाल : दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया के आर्थिक अध्ययन एवं नीति विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. फिरदौस फातिमा रिजवी और उनके शोधार्थी विक्रम ने इसी समस्या को केंद्र में रखकर अध्ययन किया है. शोधार्थी विक्रम ''जीसीसी क्षेत्र से लौटे भारतीय प्रवासियों में वेतन की चोरी और बकाया राशि की वसूली'' विषय पर पीएचडी कर रहे हैं. अध्ययन का मकसद केवल यह जानना नहीं था कि विदेश में श्रमिकों के साथ क्या हुआ, बल्कि यह समझना भी था कि रोजगार खत्म होने और भारत लौट आने के बाद उनके आर्थिक संकट का क्या होता है.

''बिहार लंबे समय से भारत के प्रमुख लेबर प्रोवाइडर राज्यों में शामिल रहा है, यहां प्रवासी श्रमिकों की संख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि राज्य में रोजगार के सीमित अवसर हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण का अपेक्षाकृत कम स्तर तथा विकास से जुड़ी लगातार चुनौतियां यहां से बड़े पैमाने पर श्रमिकों के दूसरे राज्यों और विदेश की ओर पलायन का प्रमुख कारण रही हैं.''- डॉ. फिरदौस फातिमा रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया

यह किसी की जेब काटने या रास्ते में पैसे लूट लेने वाली चोरी नहीं है. यहां 'वेतन चोरी' का मतलब उस मजदूरी से है, जिसे श्रमिक ने काम करके कमाया, लेकिन उसे समय पर भुगतान नहीं किया गया, रोक लिया गया या अनुचित कटौती के जरिए उससे वंचित कर दिया गया.

गल्फ में कमाने गए लेकिन पूरी मजदूरी लेकर नहीं लौट सके : दअरसल, बिहार से हर साल बड़ी संख्या में श्रमिक खाड़ी देशों का रुख करते हैं. मकसद साफ होता है- घर की आर्थिक स्थिति सुधारना, परिवार के लिए स्थायी आय का जरिया बनाना और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर घर बनाने तक के सपनों को पूरा करना. लेकिन विदेश जाकर मेहनत करने के बाद हर श्रमिक अपनी पूरी कमाई लेकर वापस नहीं लौट पाता. कई श्रमिकों की मजदूरी का एक हिस्सा वहीं अटक जाता है.

गया : बिहार से लाखों श्रमिक दशकों से रोजगार के लिए खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं. हालांकि, सरकार के पास इन प्रवासी मजदूरों (अन स्किल्ड एवं सेमी स्किल्ड मजदूर) के कल्याण के लिए कोई मजबूत और स्पष्ट नीति नहीं है. जिसका फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां और एजेंट उनका भारी आर्थिक शोषण करते हैं. उनके हक की गाढ़ी कमाई और मासिक वेतन को अवैध तरीके से दबा दिया जाता है, जिसे 'वेतन की चोरी' कहा गया है. गया के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ताजा अध्ययन में इस गंभीर समस्या को उजागर किया है.

भाषा और कम शिक्षा बनती है बड़ी बाधा : अध्ययन में श्रमिकों की जागरूकता और उनकी सामाजिक स्थिति को भी समस्या का एक हिस्सा माना गया है. कई श्रमिकों को रोजगार अनुबंध, वेतन भुगतान की शर्तों और अपने कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती. गंतव्य देश की भाषा से अपरिचित होना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बनता है.

इससे नियोक्ता के सामने अपनी बात रखने या किसी संस्थागत व्यवस्था में शिकायत करने की क्षमता सीमित हो जाती है. हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि केवल श्रमिकों को जागरूक कर देने से समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा. जब रोजगार की शर्तों और भुगतान व्यवस्था पर नियोक्ता का अधिक नियंत्रण हो और श्रमिक की संस्थागत पहुंच सीमित हो, तब मजबूत व्यवस्था जरूरी है.

केरल के बाद बिहार की तस्वीर पर कम हुआ है अध्ययन : डॉ. फिरदौस फातिमा रिजवी के अनुसार, बिहार लंबे समय से देश के प्रमुख श्रम-प्रेषक राज्यों में शामिल रहा है. राज्य में रोजगार के सीमित अवसर, अपेक्षाकृत कम औद्योगिकीकरण और विकास से जुड़ी चुनौतियां लोगों को दूसरे राज्यों और विदेशों की ओर जाने के लिए मजबूर करती हैं. खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के अध्ययन में केरल पर काफी काम हुआ है, लेकिन बिहार के प्रवासी श्रमिकों को लेकर शोध अपेक्षाकृत कम रहा है. इसी कमी को देखते हुए शोधकर्ताओं ने बिहार से विदेश जाने वाले श्रमिकों के आंकड़ों को समझने की कोशिश की.

अपने रिसर्च में खाड़ी देश से लौटे लोगों से फीडबैक लेते शोधार्थी विक्रम (ETV Bharat)

ECR पासपोर्ट के आंकड़ों से सीवान तक पहुंचा शोध : शोधकर्ताओं के सामने शुरुआत में यह स्पष्ट आंकड़ा नहीं था कि बिहार के किन जिलों से सबसे ज्यादा श्रमिक खाड़ी देशों की ओर जाते हैं. इसके लिए पासपोर्ट विभाग से जुड़े ECR पासपोर्ट के आंकड़ों का सहारा लिया गया. इस प्रक्रिया में गोपालगंज और सीवान जैसे जिलों की तस्वीर सामने आई और सीवान को आगे के जमीनी अध्ययन के लिए चुना गया. इसके बाद शोधकर्ता ने विदेश से लौटे श्रमिकों से संपर्क कर उनके अनुभव दर्ज किए.

बकाया पैसा परिवार की अर्थव्यवस्था को भी खींचता है पीछे : प्रवासी श्रमिक के लिए बकाया वेतन महज व्यक्तिगत नुकसान नहीं है. विदेश जाने वाला श्रमिक अक्सर परिवार की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करता है. उसकी कमाई से घर चलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, कर्ज चुकाया जाता है और भविष्य की योजनाएं बनती हैं. ऐसे में जब हजारों या लाखों रुपये का भुगतान अटक जाता है तो उसका असर सीधे परिवार पर पड़ता है. अध्ययन इसी कारण वेतन चोरी को केवल श्रम कानून का विषय नहीं, बल्कि प्रवासन, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सार्वजनिक नीति से जुड़ा मुद्दा मानता है.

''जब इस संबंध में अध्ययन की शुरुआत हुई तो हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं था. बिहार से या बिहार के किस जिले से अधिक मजदूर विदेशों में पलायन करते हैं, फिर इसके लिए हम लोगों ने पासपोर्ट विभाग का सहारा लिया कि ECR पासपोर्ट का क्या आंकड़ा है, बिहार में कितने ECR पासपोर्ट बने हैं और सबसे अधिक कहां बना है. जिस में दो जिले गोपालगंज और सिवान पाए गए, उन में सीवान सब से ज्यादा ECR पासपोर्ट वाला जिला पाया गया और वहीं से शोध की शुरुआत हुई.''- डॉक्टर फिरदौस फातिमा रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया

डॉ. फिरदौस फातिमा रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, CUSB, गया (ETV Bharat)

समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर जोर : डॉ. रिजवी के अनुसार, अध्ययन में गंतव्य देशों में वेतन भुगतान की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत सामने आई है. अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक वेतन भुगतान व्यवस्था इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है. इससे श्रमिक के खाते में भुगतान का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा और विवाद की स्थिति में यह पता लगाना आसान होगा कि कितनी रकम, कब और किस माध्यम से दी गई.

नियोक्ता की जवाबदेही तय करना भी जरूरी : शोधकर्ता विक्रम का मानना है कि केवल भुगतान की डिजिटल व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. नियोक्ताओं की जवाबदेही तय करने के लिए प्रभावी संस्थागत ढांचा भी जरूरी है. भारत और GCC देशों के बीच बेहतर समन्वय से श्रमिकों की शिकायतों और बकाया वेतन से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा सकती है. इससे भारत लौटने के बाद भी श्रमिक अपने अधिकारों के लिए प्रभावी तरीके से दावा कर सकेगा.

''अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष GCC देश में रोजगार के दौरान वेतन चोरी की व्यापकता से जुड़ा है, नियोक्ताओं द्वारा अनुचित व्यवहार के विभिन्न मामलों का भी अध्ययन में उल्लेख किया गया है, वेतन चोरी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी कर्मचारी को कानून या रोजगार समझौते के तहत मिलने वाले वेतन अथवा लाभों से अनुचित या गैर कानूनी तरीके से वंचित किया जाता है, इसमें समय पर वेतन नहीं देना, वेतन रोक लेना, अनुचित या गैर कानूनी कटौती करना और रोजगार से जुड़े निश्चित लाभ नहीं देना, बिना वेतन के काम कराना जैसी स्थितियां शामिल हैं.''- विक्रम, शोधकर्ता, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया

विदेश जाने से पहले मिले अधिकारों की पूरी जानकारी : अध्ययन का एक अहम सुझाव यह है कि श्रमिकों को विदेश भेजने से पहले उनके रोजगार अनुबंध, वेतन, काम की शर्तों, भुगतान व्यवस्था और अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाए. जरूरत इस बात की भी है कि विदेश से लौटने वाले श्रमिकों के लिए ऐसी सहायता व्यवस्था हो, जहां वे बकाया वेतन और अन्य देय राशि से संबंधित शिकायतों को दर्ज करा सकें और उन्हें आगे की प्रक्रिया में संस्थागत मदद मिल सके.

''श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा केवल संबंधित देश की सरकारों या नियोक्ताओं की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें भारत सहित श्रम प्रेषक देश और गंतव्य देश के बीच समन्वय भी जरूरी है. सीमा पर सहयोग के माध्यम से शिकायतों और बकाया वेतन की वसूली के मामलों को अधिक प्रभावित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है.''- डॉ. फिरदौस फातिमा रिजवी, एसोसिएट प्रोफेसर, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया

महीनों गांवों में रहकर जुटाया गया डेटा : शोधकर्ता विक्रम ने अध्ययन के दौरान सीवान में लंबे समय तक रहकर श्रमिकों से संपर्क किया. शुरुआत में कई श्रमिक अपनी समस्याएं साझा करने से हिचक रहे थे. उन्हें अध्ययन का उद्देश्य समझाने और भरोसा कायम करने के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा किए. अध्ययन में अलग-अलग सामाजिक और धार्मिक समुदायों से जुड़े श्रमिक शामिल थे. शोधकर्ता के अनुसार, इसलिए सामने आई समस्या को किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता.

कुलपति ने शोध को बताया महत्वपूर्ण : दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया के कुलपति प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह ने इस विषय पर अध्ययन के लिए डॉ. फिरदौस फातिमा रिजवी और उनकी शोध टीम को बधाई दी है. विश्वविद्यालय के प्रो. मुदस्सिर आलम ने भी अध्ययन को महत्वपूर्ण बताते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इसके निष्कर्ष प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयोगी साबित होंगे.

विदेश की उड़ान के साथ अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी : इस अध्ययन की सबसे बड़ी तस्वीर यह है कि बिहार के लिए विदेश जाना केवल रोजगार और कमाई का सवाल नहीं है. यह श्रमिक के अधिकार, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और उसकी मेहनत की पूरी कीमत मिलने से भी जुड़ा है. खाड़ी देशों में रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों की संख्या और उनके परिवारों की विदेश से आने वाली आय को देखते हुए जरूरी है कि प्रवासन की पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र मौजूद हो.