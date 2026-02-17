ETV Bharat / bharat

बिहार में बनेगा मेगा AI सेंटर, 468 करोड़ के निवेश.. AI Expo में सम्राट चौधरी का ऐलान

नई दिल्ली/पटना : बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि, बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है. देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेसीसी और सेमीकंडटर पॉलिसी बनाई. हम इस समिट के जरिए इंडस्ट्री से बिहार आने का आग्रह करना चाहते हैं. AI समिट के माध्यम से बिहार विकसित भारत में विकसित भारत का सहयोग देना चाहते हैं. दुनिया भर में बिहार के लोग AI को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं.

''पूरी दुनिया में बिहार के बच्चे AI के प्रयोग को सफल बनाने का काम कर रहे हैं. तो बिहार के लोग अपने प्रदेश में और अधिक करना चाहेंगे. आईआईटी पटना बिहटा के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के तहत इस पर काम किया जा रहा है.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान (ETV Bharat)

India AI Impact Summit Expo : दरअसल, दुनिया के सबसे बड़े एआई आयोजन इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में बिहार ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ाते हुए 468 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए. दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पांच दिवसीय समिट के दौरान बिहार सरकार ने कई वैश्विक कंपनियों और आईआईटी पटना के साथ समझौते किए.

रिसर्च पार्क की स्थापना : सबसे अहम घोषणा आईआईटी पटना में 250 करोड़ की लागत से रिसर्च पार्क की स्थापना की रही. इसके साथ ही 60 करोड़ की लागत से बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित किया जाएगा. इस पहल से उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 10 हजार से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है, जबकि 50 हजार से अधिक युवाओं को एआई आधारित स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा.

बिहार पवेलियन का उद्घाटन : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को समिट में बिहार राज्य पवेलियन का उद्घाटन किया. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे.

''जैसे भारत एआई के क्षेत्र में वैश्विक एजेंडा सेट कर रहा है, वैसे ही बिहार पूर्वोत्तर भारत का टेक्नोलॉजी हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. रिसर्च पार्क और एआई सीओई राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय अवसर देंगे.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

AI से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे- ललन सिंह : वहीं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, ''पंचायत में AI पर काम करना शुरू कर दिया है, और उससे पूरी पंचायत व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, उसमें पारदर्शिता आ रही है और उनके काम करने के तरीकों में सुधार हो रहा है. AI टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में भी सहायक है, पशुपालन, मत्स्य पालन में भी नई तकनीकें आ रही है. AI से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे."

बिहार पवेलियन (हॉल 5-एफ, स्टॉल 8 और 12) में राज्य की नई नीतियों और निवेश संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया है. बिहार एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में टिगर एनालिटिक्स इंडस्ट्री पार्टनर और आईआईटी पटना एकेडमिक पार्टनर होंगे. सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह सेंटर स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा. हम चाहते हैं कि बिहार के युवा सिर्फ जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनें.