CM नीतीश बोले- बिहार में कहीं डर का माहौल नहीं, पूरे राज्य का हो रहा विकास, PM मोदी का कीजिए धन्यवाद

''मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य में बहुत विकास किया गया है. हम विधानसभा अध्यक्ष से कहेंगे जो लगातार 40 वर्ष से गया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक बार मगध मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करवा लें. वहां जाने पर लगता है दलित मोहल्ले में आ गये हैं.'' - कुमार सर्वजीत, आरजेडी विधायक

'सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा' : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कराने का अनुरोध किया. इधर तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में राजद की तरफ से कुमार सर्वजीत ने बात रखी. कुमार सर्वजीत ने कहा कि सम्राट चौधरी के पिता ने सम्राट नाम रखा था, लेकिन मीडिया के लोगों ने बुलडोजर बाबा नाम रख दिया है. सर्वजीत ने कहा कि हम लोगों को पता था कि जब आपको प्रचंड बहुमत मिलेगा तो दलित के बेटा को बोलते नहीं देंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम नमन करते हैं. इस दौरान सीएम नीतीश ने सभी को हाथ उठाने के लिए कहा. विपक्ष को भी कहा कि आप लोग भी क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोग पहले बात मान लेते थे लेकिन बाद में गड़बड़ करने लगे तो छोड़ दिये, अब कभी नहीं जाएंगे.

PM मोदी की तारीफ : सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार का भी भरपूर मदद मिल रहा है. 2024 और 2025 में विशेष आर्थिक पैकेज बिहार को मिला है. बजट में मखाना बोर्ड के गठन का भी फैसला लिया गया है.

महिलाओं पर फोकस : मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत में महिलाओं के आरक्षण 2006 में हम लोगों ने दिया, तब से चार चुनाव हो चुके हैं. अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार के लिए महिलाओं को ₹10000 की राशि दी जा रही है. अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को राशि दी जा चुकी है. महिलाओं को अच्छा व्यवसाय करने पर 2 लाख तक की और सहायता दी जाएगी.

'नौकरी-रोजगार हमारी प्राथमिकता' : सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था. लेकिन 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दिया जा चुका है. यानी 50 लाख नौकरी रोजगार दिया जा चुका है. अब अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी रोजगार दिया जाएगा.

''अब बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 20000 हो गई है. पहले बिजली सस्ते दर पर दी जाती थी. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है. उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लेट भी लगाया जाएगा.'' - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'बिहार में कहीं डर का माहौल नहीं' : मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को धन्यवाद दिया. एनडीए को भारी बहुमत से जीताने के लिए बिहार के लोगों को भी शुक्रिया अदा किया. कहा कि बिहार में विकास हो रहा है कहीं डर का माहौल नहीं है. सीएम ने कहा कि पहले कितना हिंदू मुस्लिम होता था, लेकिन अब किसी तरह का झंझट नहीं होता है. पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई. फिर 60 साल से अधिक पुराने मंदिरों की घेराबंदी की गई.

पटना : बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आज चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई. विधानसभा और विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बातों को रखा. इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भी जमकर तारीफ की.

'कमेटी बनाकर स्थिति को देखा जाए' : कुमार सर्वजीत के इस बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि हम भी कई बार गए हैं, पहले से वहां काफी बेहतर स्थिति है. इसपर सर्वजीत ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप एक कमेटी बना दें, वहां की स्थिति का जाकर जायजा ले.

'मेडिकल कॉलेज में बेड में हो रही बढ़ोतरी' : विधानसभा के बाद विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे. अब 12 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं. पटना मेडिकल कॉलेज में 5 हजार बेड का बना रहे हैं, बाकी सभी मेडिकल कॉलेज में 2500 बेड बनाए जा रहे हैं. आईजीआईएमएस में तीन हजार बेड का बनाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधा का विस्तार हो रहा है.

''राज्य में बड़ी संख्या में सड़क, पुल-पुलिया, ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है. अब प्रदेश के किसी भी कोने से पांच घंटे में लोग पटना पहुंचे ये व्यवस्था की जा रही है. कृषि रोड मैप पर भी काम किया गया है. मछली उत्पादन में बिहार आगे बढ़ चुका है. अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं किसानों की आय बढ़ रही है. जो भी काम बचा है, जल्द पूरा किया जाएगा.''- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

'केंद्र सरकार ने हमारा साथ दिया' : सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक पेंशन 1 करोड़ 14 लाख लोगों को मिल रहा है. केंद्र सरकार ने हमारा साथ दिया है. आर्थिक मदद मिल रही है. इसको लेकर हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं. नीतीश कुमार ने अपने सदस्यों को कहा कि हाथ उठाकर समर्थन कीजिए. विपक्ष ने इस दौरान वॉक आउट किया. मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुना.

निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ- संदीप सौरभ : विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्यपाल ने अभिभाषण में सही बात कही है. जब बिहार की जनता ने ही 20 साल के कामकाज पर मुहर लगा दी है, तो उनकी बात पूरी तरह सही है. इसपर माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि एनडीए नेताओं को चुनाव आयुक्त को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है. जब बीच चुनाव में 65 लाख महिलाओं को ₹10000 की राशि दी गई और उसे रोका नहीं गया.

'वोट चोरी का एक भी मामला खोज नहीं पाये' : माले विधायक के बयान पर पहले बीजेपी के रीगा के विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने आपत्ति जताई कहा कि यदि चुनाव फेयर नहीं हुआ है तो माले के विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए. उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा आचार संहिता लगने से पहले जो योजना शुरू हो गई है उस पर कोई असर नहीं होता है. विपक्ष के लोग 'वोट चोरी, वोट चोरी' का आरोप लगा रहे थे लेकिन एक भी मामला खोज नहीं पाये.

'मेरा नाम सम्राट चौधरी है' : राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सरकार का उत्तर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया. सम्राट चौधरी ने कहा कि 14 लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित सभी दल के सदस्यों ने भाग लिया है. सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरा नाम बुलडोजर बाबा नहीं है सम्राट चौधरी ही है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर माफिया के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही.

''विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार 30 वोट से हारे हैं. बसपा के विधायक केवल 30 वोट से जीते हैं. हमारे कई लोग 1000 से कम वोट से हारे हैं. यदि फेयर चुनाव नहीं होता है तो सभी जीत जाते. कांग्रेस को चुनाव आयोग को पॉकेट में रखती थी. चुनाव आयुक्त को कांग्रेस राज्यसभा में भेजती रही.''- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

नरेंद्र नारायण यादव बने उपाध्यक्ष : राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव विधानसभा से पास हो गया. वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र नारायण यादव को चुन लिया गया. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नरेंद्र नारायण यादव का एकमात्र प्रस्ताव आया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रस्ताव को प्रेम कुमार ने स्वीकार किया. सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे विजय कुमार चौधरी ने समर्थन दिया. सर्व सम्मति से नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए.

