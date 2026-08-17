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'मेरी तीन भाभी मर गयी..' कावित्री देवी ने बताया अशोक धाम भगदड़ का खौफनाक सच

अशोक धाम भगदड़ कावित्री देवी की तीन भाभी की मौत हो गयी. सभी लोग जलाभिषेक के लिए अशोक धाम आयी थी. रिपोर्ट- गोपाल प्रसाद आर्य

Lakhisarai Ashok Dham stampede
मृतक की परिजन कावित्री देवी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 12:07 PM IST

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लखीसराय: बिहार के लखीसराय अशोक धाम में भगदड़ में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गयी. जिसमें हेमलता देवी पति सुरेंद्र यादव, सविता देवी पति अरविंद यादव, ललीता देवी पति गोरे लाल यादव शामिल है. घटना के बाद सदर अस्पताल में रोती-बिलखती कावित्री देवी ने बताया कि वे सभी लोग सावन की तीसरी सोमवारी पर अशोक धाम में जलाभिषेक करने के लिए गयी थी. नहीं पता था कि इस तरह की घटना हो जाएगी.

इधर-उधर भागते रहे लोग: सभी लोग लाइन में लगे थे. इसी दौरान भगदड़ मच गयी. लोग इधर-उधर भागने लगे. कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. लोग एक-दूसरे पर गिरते पड़ते कुचलते हुए आगे भागते रहे. इसी में मेरी तीन भाभियां दब गयीं. उनकी मौत हो गयी.

"मेरी तीन भाभी की मौत हो गयी. सभी लोग सावन की तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक के लिए अशोक धाम गयी थी. कुछ लोग बिजली के पोल में करंट का अफवाह उड़ा दिए, इस कारण भगदड़ मच गयी." -कावित्री देवी, मृतक की परिजन

मृतका की परिजन कावित्री देवी (ETV Bharat)

कैसे हुई घटना: ईटीवी भारत से बातचीत में लखीसराय डीएम ने बताया कि 6 से 6:30 बजे अचानक भीड़ बढ़ गयी थी. इसी दौरान बिजली करंट की अफवाह फैली. इसकी जानकारी मुझ तक आयी. मैंने तुरंत बिजली के एगज्यूकिटव इंजीनियर को फोन किया. उन्होंने बताया कि जहां अफवाह फैली है, वहां तो केवल तार है. खुली तार नहीं है.

घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी: यह अफवाह अशोक धाम हॉल्ट के पास फैली. इजीनियर से जानकारी मिलते ही हमलोग घटनास्थल पहुंचे. जहां हमलोग तैनात थे, वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी थी. देखा कि वहां सच में केवल तार है. पास में ही वास्तु विहार का अपार्टमेंट है, उन्हें भी पता है कि वहां पर खुली तार नहीं है, बल्कि केवल तार है तो करंट की घटना नहीं हो सकती है.

हादसे में 7 की मौत: डीएम के अनुसार चुंकि करंट की अफवाह फैल गयी तो लोग बिना कुछ सोचे-समझे बिजली की भांति इधर-उधर भागने लगे. भागने के दौरान लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. दबने से कुल 7 लोगों की मौत हो गयी.

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भगदड़ के बाद की स्थिति (ETV Bharat)

मृतकों की पहचान मनमाला देवी (44), पति निरंजन कुमार, बड़हिया वार्ड 12, लखीसराय, रिंकू देवी (50), पति नीरज यादव, बऊटोला फरदा, मुंगेर, हेमलता देवी (55), पति सुरेंद्र यादव, प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय, ललिता देवी (50), पति गोरेलाल यादव, प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय, सविता कुमारी (35), पति रणवीर यादव, प्रतापपुर, हलसी, लखीसराय, सरोज देवी (65), पति जनार्दन सिंह, कांवा भदौर, पटना, सावित्री देवी (49), पति मोहन यादव, चननिया, लखीसराय के रूप में हुई है.

अस्पताल में घायलों की सूची: करीब 25 लोग घायल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. इनमें मौसम कुमारी पिता ललन राम लक्ष्मीपुर, मुस्कान कुमारी ललन राम विद्यापीठ चौक, ममता देवी पति धारो यादव चननिया लखीसराय, विमला देवी पति विनोद राम मोकामा, रीना कुमारी पति राजेश सिंह बभंगामा लखीसराय, शिवानी कुमारी पिता रामेश्वर राम फरीदाबाद लखीसराय, कबीला देवी बाढ़ के रहने वाली है.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने राहत बचाव कार्य किया. घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है. वरीय अधिकारी भी पहुंचे हैं. आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल अभी सबकुछ नियंत्रण में है." -शैलेंद्र कुमार, डीएम, लखीसराय

लखीसराय डीएम से बातचीत (ETV Bharat)

मंदिर में कैसी थी व्यवस्था?: डीएम शैलेंद्र कुमार ने बताया कि, अशोक धाम में सोमवार को शद्धालुओं की भीड़ उमड़ती. बढ़ती भीड़ को देखते हुए हमलोगों ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी. पिछली सोमवारी की भीड़ को देखते हुए इसबार व्यवस्था बढ़ायी गयी थी. प्रत्येक सोमवारी के बाद हमलोग समीक्षा बैठक करते हैं और व्यवस्था में बढ़ोतरी की जाती है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और सहायता दल की तैनाती की जाती है.

रात से ही तैनात थी फोर्स: डीएम ने बताया कि, रात के 2:55 बजे मंदिर का द्वार खुला है. 3:20 में मैं और एडीएम समेत कई पदाधिकारी मंदिर परिसर में पहुंच गए थे. एसडीपीओ और एसडीएम रात से ही तैनात थे. इसके अलावे फोर्स की तैनाती पहले से थी. नियंत्रण कक्ष में कर्मियों की तैनाती थी.

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घायलों का हाल जानने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

"इसबार तीन एंबुलेंस की तैनाती की गयी थी. एक किलोमीटर लंबी लाइन लगती है. इस एक किलोमीटर में प्रत्येक 200-300 मीटर पर एंबुलेंस की तैनाती होती है. किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत इलाज किया जाएगा." -शैलेंद्र कुमार, डीएम

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