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दुमका पहुंचे बिहार के श्रम नियोजन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, फौजदारी बाबा के दरबार में लगाई हाजिरी

दुमकाः जिले में स्थित बासुकीनाथ धाम में गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला जारी है. यहां सालों भर भक्तों की भीड़ रहती है. सोमवार को बिहार सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रवासी कल्याण युवा रोजगार मंत्री दुमका पहुंचे. उन्होंने सपरिवार बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की.

बिहार के श्रम नियोजन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ की शरण में पहुंचे और भोलेनाथ की पूजा अर्चना की. मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के बासुकीनाथ धाम मंदिर आगमन पर पंडा पुरोहितों ने विधि विधान पूर्वक भोलेनाथ एवं माता पार्वती सहित मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना कराई.

इस दौरान मंत्री ने विश्व कल्याण के लिए भोलेनाथ की वैदिक आरती भी की. मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के पूजा पाठ के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. पुलिस पूरी तरह से चाक-चौबंद थी. पूजा करने के बाद मंत्री को वन विभाग के विश्रामगृह में जिला प्रशासन की ओर से स्वागत में पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया. मंत्री ने बताया कि उन्होंने बाबा फौजदारी से मांग की है कि बिहार एवं झारखंड का विकास हो और राज्य समृद्धि की ओर आगे बढ़े.



इस मौके पर बासुकीनाथ पहुंचने पर मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर उनका अभिनंदन किया.