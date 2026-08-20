म्यांमार की महिला समेत चार को 3 साल की सजा, भारत-नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए थे पांच लोग
भारत-नेपाल सीमा से घुसपैठ करने वाले चार घुसपैठियों को झंझारपुर कोर्ट ने सुनाई तीन-तीन साल की सजा. राज कुमार झा की रिपोर्ट
Published : August 20, 2026 at 10:59 AM IST
मधुबनी: बिहार के झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने भारत-नेपाल सीमा से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के मामले में चार घुसपैठियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. एसडीजेएम आनंद राज की अदालत ने म्यांमार की महिला समेत चारों आरोपितों को दोषी ठहराया है.
म्यांमार की महिला समेत चार आरोपी दोषी: अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा. यह सजा बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाई गई.
भारत-नेपाल सीमा पर पकड़े गए थे आरोपी: यह मामला लौकहा थाना क्षेत्र के इंडो-नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 246 से जुड़ा है. सात अक्टूबर 2023 को एसएसबी के सब इंस्पेक्टर करुणा दास ने म्यांमार की बेगम ताहिरा को चार बच्चों और तीन पुरुष साथियों के साथ भारत में प्रवेश करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. इसके बाद लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
आरोपितों की पहचान: गिरफ्तार आरोपितों में म्यांमार के बोतीदांग प्रदेश के आईकर्प जिला निवासी जेबुल की पत्नी बेगम ताहिरा, सिमरी घनश्यामपुर निवासी मो. कादिर, बसौली घनश्यामपुर निवासी मो. फरमूद और मो. नियामत शामिल हैं. अदालत ने इन चारों को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
2023 से न्यायिक हिरासत में बेगम ताहिरा: अभियोजन के अनुसार विदेशी महिला बेगम ताहिरा सात अक्टूबर 2023 से ही न्यायिक हिरासत में है. उसकी सजा की अवधि में अब करीब 50 दिन शेष बताए गए हैं. वहीं अन्य तीन अभियुक्त फिलहाल जमानत पर हैं.
4 बच्चों को भेजा गया था सुधार गृह: मामले में पकड़े गए चार बच्चों को सिवान स्थित बाल सुधार गृह भेजा गया था. बच्चों के संबंध में बाद में पटना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अलग प्रक्रिया अपनाई गई. हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है.
HC के आदेश पर देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू: अभियोजन पदाधिकारी भृगुनाथ राय ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर सिवान बाल सुधार गृह में रह रहे चारों बच्चों के खिलाफ मामले को आगे नहीं बढ़ाने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट ने म्यांमार की बेगम ताहिरा और चारों बच्चों को उनके देश वापस भेजने का भी निर्देश दिया है.
"पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर चारों बच्चों को बाल सुधार गृह में रखा गया है. उनके खिलाफ मामले को आगे नहीं चलाने का भी आदेश दिया गया है." - भृगुनाथ राय, अभियोजन पदाधिकारी
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