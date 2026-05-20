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Explainer: 26 राज्यों से सस्ता बिहार, गांव के मुकाबले शहर में रहना आसान! जानिए सच्चाई

किचन पर 20 से 30% का अतिरिक्त बोझ: आटा की कीमत 35 रुपये प्रति किलो से बढ़कर करीब 45 से 50 रुपये प्रति किलो हो गई है. रिफाइंड तेल 118 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर करीब 155 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. वहीं, सरसों तेल 150 रुपये से बढ़कर करीब 185 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है. चीनी की कीमत भी 41 रुपये प्रति किलो से बढ़कर लगभग 51 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है. इस वजह से किचन पर 20 से 30% का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है.

ट्रक भाड़ा, मंडी तक ढुलाई, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई की लागत बढ़ने से खाने-पीने की चीजें लगातार महंगी हुई हैं. वर्ष 2024 में जो सामान्य चावल 34 रुपये प्रति किलो मिलता था, वह अब 45 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है. दालों की कीमतों में भी तेजी आई है. अरहर और मसूर दाल, जो पहले 95 से 110 रुपये प्रति किलो के बीच मिलती थी, अब 125 से 145 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है.

जरूरी सामान की कीमतों में 30% का इजाफा: पेट्रोल और डीजल और ईंधन महंगा होने का असर अब सीधे रसोई तक पहुंच चुका है. परिवहन लागत बढ़ने से चावल, दाल, आटा, रिफाइंड और सरसों तेल जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है. अगर यही स्थिति बनी रही तो बिहार में गरीबी और बेरोजगारी दोनों बढ़ने के असार हैं. ईंधन महंगा होने का सबसे बड़ा असर परिवहन और खाद्य वस्तुओं की सप्लाई चेन पर पड़ा है.

2014 के मुकाबले 2026 में डॉलर की कीमतों में 36 रुपये का इजाफा हुआ है और वही वृद्धि आंकड़ों में दिख रही है. 2024 में जहां पेट्रोल 72 रुपये लीटर था. वही. 2026 में पेट्रोल 110 रुपये लीटर है. कुल मिलाकर 38 रुपये का अंतर आया है, जबकि डॉलर में ₹36 की वृद्धि हुई है.

वे बताते हैं कि मई 2014 में कच्चे तेल की कीमत 103 डॉलर प्रति बैरल थे. मई 2026 में भी कच्चे तेल की कीमत 103 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर है. कहानी में यहीं पर ट्विस्ट है. डॉ. विद्यार्थी विकास का कहना है कि मई 2024 में जब डॉलर की कीमत ₹60 हुआ करती थी तो पेट्रोल 72 रुपये लीटर मिल रहे थे. आज $196 के स्तर पर पहुंच गया है तो पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है.

क्या कहते हैं अर्थशास्त्री?: आम लोगों को भले ही या लग रहा हो कि पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है. अर्थशास्त्र के नजरिए से अगर देखा जाए तो कहानी कुछ और है. चर्चित अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बिल्कुल स्थिर है.

पेट्रोल का जलन महसूस कर रहे लोग: डॉ. राजीव पेशे से चिकित्सक हैं और उनके परिवार में चार सदस्य हैं. वह बताते हैं, 'मैं कार से ड्यूटी जाता हूं लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की चिंता सताने लगी है. पहले जहां हर रोज 500 का तेल लेने पर काम चल जाता था, वहीं अब वही हर रोज 600 रुपये का तेल लेना पड़ रहा है. महीने का 2000 खर्च सिर्फ पेट्रोल पर बढ़ गया है. इस हिसाब से साल के 25000 का बोझ परिवार पर बढ़ चुका है.'

"आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है. जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो हमें इस बात की चिंता रहती है कि जितने पैसे हमारे पास हैं, उतने में लिस्ट में सारे सामान मिल पाएंगे या नहीं बड़ी कीमतों के चलते हमें कम अनुपात में सामान खरीदना पड़ रहा है."- राकेश कुमार, स्थानीय

पटना में क्या है कीमत?: पटना में पेट्रोल की कीमत लगभग 109.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.05 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है. मई महीने में अब तक पेट्रोल करीब 4.3% और डीजल करीब 4.5% की वृद्धि की जा चुकी है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से खाने-पीने की चीजों में भी इजाफा हुआ है. जिस वजह से आम लोग परेशान हैं.

पेट्रोल और डीजल महंगा: हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो चरणों में बढ़ोतरी हुई है. पहली बढ़ोतरी 15 मई 2026 को हुई, जब तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए थे. इसके बाद 19 मई 2026 को दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गईं, जिसमें पेट्रोल करीब 87 पैसे और डीजल करीब 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ.

पटना: बिहार समेत देशभर में महंगाई की मार पड़ने लगी है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं. रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से घर का बजट बिगड़ने लगा है. हालांकि राहत की बात ये है कि अभी भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार थोड़ी बेहतर स्थिति में है. अप्रैल महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों की मानें तो देश के 26 राज्यों की तुलना में बिहार में जीवन जीना ज्यादा आसान और सस्ता है. हालांकि चिंता की बात ये है कि शहर की तुलना में गांव में जीवन बसर थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है.

महंगाई के कारण घर चलाना मुश्किल (ETV Bharat)

"जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो हर बार जरूरी सामान के कीमतों में कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिलता है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर सीधा किचन पर पड़ रहा है. अब हमारे पास विकल्प सीमित रह गए हैं. पहले जहां 10000 में महीने भर का खर्च चल जाता था, अब वही यह खर्चा 12000 को पार कर चुका है. इस हिसाब से सालाना 25 से 30 हजार का बोझ हमारे परिवार पर बढ़ाने वाला है."- चंदा कुमारी, गृहिणी

इन बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है. बिहार में बड़ी आबादी दिहाड़ी मजदूरी, खेती, छोटे व्यापार और असंगठित क्षेत्र पर निर्भर है. दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. मोहम्मद चंदू ग्रामीण इलाके से हर रोज पटना सिलाई करने आते हैं. वे बताते हैं कि 200 रुपये मजदूरी मिलती है, जिसमें से 60 रुपये तो आने-जाने पर ही खर्च हो जाते हैं.

"पहले 25 रुपये भाड़ा पर खर्च होता था लेकिन अब हर रोज 60 भाड़े के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं. दिन की मजदूरी मेरे जैसे मजदूर को 200 रुपये मिलता. जिसमें से 60 रुपये तो अब भाड़ा में चला जाता है. ऐसे में क्या खाएंगे और क्या परिवार के लोगों की अन्य जरूरत पर खर्च करेंगे."- मो. चंदू, मजदूर

कम खरीदारी कर रहे हैं लोग: दुकानदार ज्योति कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों ने हम जैसे लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है. जब कभी पेट्रोल या डीजल की कीमतों में वृद्धि होती है तो 10% की वृद्धि जरूरी सामान में हो जाती है. अब तक 20% से अधिक की वृद्धि जरूरी सामान में हो चुकी है.

"जब कभी ग्राहक हमारे दुकान पर आते हैं तो कई बार उनसे विवाद हो जाता है कि हर बार कैसे सामान की कीमतों में वृद्धि हो रही है. हमारा व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है लोगों ने खरीदारी कम कर दी है."- ज्योति कुमार, दुकानदार

एक व्यक्ति हर रोज कमाता है ₹209: बिहार देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में शामिल है. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग 76,490 रुपये वार्षिक है. इसका मतलब है कि औसतन एक व्यक्ति की दैनिक आय करीब 209 रुपये बैठती है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है.

ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो दिहाड़ी मजदूरी, खेती या असंगठित काम पर निर्भर हैं. इनमें कई मजदूरों की कमाई 250 से 400 रुपये प्रतिदिन के बीच रहती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में छोटे निजी रोजगार या सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग औसतन 500 से 800 रुपये प्रतिदिन तक कमा पाते हैं.

बिहार में 40% लोग हो जाएंगे गरीब: नीति आयोग और विभिन्न सरकारी रिपोर्टों के अनुसार बिहार में अब भी बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार राज्य की लगभग 33 से 34 प्रतिशत आबादी अब भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और गंभीर मानी जाती है.

आर्थिक मामलों के जानकार डॉ. विद्यार्थी विकास मानना है कि बढ़ती महंगाई और सीमित रोजगार अवसरों के कारण गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. वे कहते हैं कि अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे.

"चूकि 36 प्रतिशत माना जा रहा है कि बिहार में 6000 से औसतन कम कमा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि प्रति दिन 200 रुपये कमा रहे हैं. अब अगर महंगाई बढ़ेगी को उस 6 हजार की कीमत 5 हजार हो जाएगा. इसका मतलब ये कि 36 से भी ज्यादा 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे."- डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

बिहार सरकार का दावा है अलग: अर्थशास्त्र के आंकड़े जो कुछ कहते हों लेकिन बिहार सरकार का दावा अलग है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से कहा गया है कि बिहार का ताजा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 104.01 है. यह राष्ट्रीय सूचकांक 105.12 से कम है.

सूचकांक को आसान भाषा में ऐसे समझें कि जो सामान अप्रैल 2024 में 100 रुपये में मिलते थे, उसके लिए बिहार में अब 104 रुपये 01 पैसे देने पड़ रहे हैं. वहीं, पूरे देश में इसके लिए औसतन 105 रुपये 12 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं. बिहार इस मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे बड़े राज्यों से काफी बेहतर स्थिति में है.

महंगाई बढ़ने की रफ्तार में भी बिहार को राहत: बिहार में महंगाई बढ़ने की रफ्तार (महंगाई दर) भी 26 राज्यों से कम है. अप्रैल में बिहार की महंगाई दर 2.74 फीसदी रही. यह राष्ट्रीय दर (3.48 फीसदी) से काफी कम है. पड़ोसी राज्य झारखंड का सूचकांक (103.78) बिहार से कम जरूर है लेकिन वहां महंगाई बढ़ने की दर 2.88 फीसदी है.

गांव पर महंगाई की मार अधिक, शहर सस्ते: सूचकांक का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. बिहार में शहरों की तुलना में गांवों पर महंगाई की मार ज्यादा है. राज्य का ग्रामीण सूचकांक 104.17 है, जबकि शहरी सूचकांक महज 103.09 है. विशेषज्ञों के मुताबिक, गांवों में रोजमर्रा का सामान शहरों के सप्लाई चेन से पहुंचता है.

मुफ्त बिजली ने बचाई आम आदमी की जेब: आंकड़े साफ बताते हैं कि आम जनता के बजट का एक बड़ा हिस्सा बिजली, पानी और घर पर खर्च होता है. बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना ने सीधे आम आदमी की जेब को राहत दी है. इससे हाउसिंग और ईंधन की महंगाई दर -5.83% में चला गया है. स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें भी नियंत्रण में हैं.

हालांकि, गांवों में महंगाई का शहरों से ज्यादा होना एक चिंता का विषय है. यह हमारी सप्लाई चेन की कमजोरी को दर्शाता है. अगर गांवों में स्थानीय उत्पादन बढ़ाया जाए और सप्लाई नेटवर्क सीधा किया जाए तो ग्रामीण बिहार में भी महंगाई दर को शहरों के बराबर या उससे कम लाया जा सकता है. दिल्ली, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से सीख लेकर बिहार इस रैंकिंग में और भी सुधार कर सकता है.

क्यों कम हुई महंगाई?: असल में महंगाई घटने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बिजली और हाउसिंग का है. हाउसिंग, वाटर सप्लाई, बिजली और गैस जैसे ईंधनों पर लागत पिछले साल की तुलना में 5.83 फीसदी कम हुआ है. इसका मुख्य कारण हर महीने 125 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त मिलना है. स्वास्थ्य सेवाएं केवल 1.93% महंगी हुईं.

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