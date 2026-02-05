ETV Bharat / bharat

Explainer: कमाई बंपर.. फिर भी सबसे कम कमाते हैं बिहार के लोग, कहां खर्च हो रहा पैसा?

बजट के मुताबिक बिहार का ग्रोथ रेट सबसे अधिक है, इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. आखिर पैसे कहां खर्च हो रहे? पढ़ें..

Bihar Budget 2026
बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 5, 2026 at 7:04 AM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: डॉ. रंजीत कुमार

पटना: राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के विकास दर का ढिंढोरा पीटा जा रहा है. मंगलवार को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 3,47,589 करोड़ का बजट पेश करते हुए दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का ग्रोथ रेट 13.1% रहा, जोकि राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है. इसके साथ ही ये दावा है कि प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है. हालांकि इसके बावजूद अभी भी राज्य 34वें पायदान पर है. ऐसे में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

बजट के आकार में 9% की वृद्धि: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार के बजट के आकार में पिछले वर्ष 2025-26 के मुकाबले 9.68% की वृद्धि दर्ज की गई है. बजट का कुल आकार ₹3,47,589 करोड़ का है. पिछले वर्ष यह ₹3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया गया था. इस बार 30 हजार करोड़ अधिक का बजट पेश किया गया है.

एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक डॉ. विद्यार्थी विकास (ETV Bharat)

ग्रोथ रेट के मामले में बिहार अव्वल: ग्रोथ रेट के मामले में बिहार लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है. मौजूदा मूल्य पर बिहार का विकास दर 13.1% रहा. राष्ट्रीय स्तर पर यह सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है. आंकड़े बताते हैं कि बिहार तरक्की के राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बजट के आकार के मामले में छठे पायदान पर: हालांकि बजट के आकार के मामले में बिहार छठे स्थान पर है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अभी तक ज्यादातर राज्यों के बजट नहीं आए हैं. 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का बजट 8.08 लाख करोड़, कर्नाटक का 4.09 लाख करोड़, गुजरात का बजट 3.70 लाख करोड़, पश्चिम बंगाल का 3.41 लाख करोड़ और बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ का था.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम: प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार चिंताजनक दौर से गुजर रहा है. बिहार का प्रति-व्यक्ति आय 2024-25 के मुताबिक लगभग ₹69,300 प्रति वर्ष है. यानी एक औसत व्यक्ति का वार्षिक आय लगभग ₹70,000 के करीब है. बिहार का एक व्यक्ति औसतन हर महीने 4500 से 5000 रुपये के बीच कमाता है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे है. ह्यूमन इंडेक्स को बेहतर करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना सरकार के लिए चुनौती है.

बिहार से बेहतर स्थिति में झारखंड: भारत के सभी राज्यों में बिहार की प्रति-व्यक्ति आय सबसे कम है. देश में धनी राज्यों में प्रति-व्यक्ति आय ₹1,35,000 से ऊपर है. कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बेहतर है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड भी बिहार से ऊपर है, वहां औसतन एक व्यक्ति हर महीने 8-10 हजार रुपये कमाता है. प्रति व्यक्ति आय कम होने के चलते बिहार के लोगों का जीवन स्तर भी सामान्य से नीचे है.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्यों?: एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक डॉ. विद्यार्थी विकास कहते हैं कि ग्रोथ रेट सबसे अधिक होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम में बिहार अभी भी निचले पायदान पर है. इसका अर्थ है कि जो ग्रोथ रेट का एस्टीमेशन होना चाहिए एक्चुअल वैरिएबल पर, वह नहीं हो रहा है. वे कहते हैं कि एक्चुअल में जो इनकम जनरेशन को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये भी है कि नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर का डेवलपमेंट हो रहा है.

कैसे बढ़ेगा प्रति व्यक्ति आय?: विद्यार्थी विकास कहते हैं इसके लिए सरकार को इनकम जनरेशन पर काम करना चाहिए. नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर देगा, ताकि आने वाले समय में स्थिति में सुधार हो.

Nitish Kumar
मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

क्या पर्याप्त है बजट की राशि?: डॉ. विद्यार्थी विकास कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अभी भी बजट के आकार के मामले में बिहार का बजट कम है. यूपी की आबादी हमसे ज्यादा है तो बजट का भी लगभग तीन गुना अधिक है, जबकि कर्नाटक, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की आबादी बिहार से कम है लेकिन बजट का आकार ज्यादा है. इस तरह से देखें तो प्रति व्यक्ति जो खर्च होना चाहिए, वह कम है.

कहां खर्च हो रहा है बजट?: ये बात भी सामने आई है कि बिहार में बजट का 37 प्रतिशत हिस्सा वेतन-भत्ता, कर्ज उतारने और रोजाना के खर्चों पर चला जाता है. पिछले तीन सालों में बिहार सरकार पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है. राज्य के हर शख्स पर औसतन 29 हजार रुपये का कर्ज है.

Bihar Budget 2026
बजट पेश करते वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव (ETV Bharat)

"बिहार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर रहा है और उसका नतीजा है कि बिहार ग्रोथ रेट के मामले में टॉप पर है. बजट के आकार के मामले में भी बिहार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. हालांकि कई राज्य बिहार से अधिक विकसित है और उनका बजट का आकार भी ज्यादा है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार को बेहतर करने की जरूरत है."- डॉ. विद्यार्थी विकास, प्राध्यापक, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट

Nitish Kumar
बजट के आकार में 9% से अधिक की वृद्धि (ETV Bharat)

क्या है प्रति व्यक्ति आय?: किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय है. यह उस क्षेत्र की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है. यह जनसंख्या के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करने का एक मापदंड होता है.

