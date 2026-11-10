डॉक्टरों ने दे दिया था जवाब, फिर भी नहीं मानी हार, बिहार के दिव्यांग शमीम की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अनोखी कहानी
GAYA MOHAMMAD SHAMIM: एक पैर से सिलाई मशीन चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मोहम्मद शमीम 2027 फिनलैंड एबिलिम्पिक्स फतह करने को तैयार हैं. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 10, 2026 at 7:23 PM IST
गयाजी: "मैं पैरों से दिव्यांग हूं, दौड़ नहीं सकता हूं. कुछ सालों पहले मेरी इसी स्थिति को देख कर माता पिता भी मायूस थे. माता पिता को लगता था कि जिंदगी के सफर में हम दौड़ेंगे कैसे? हर दिन यही सवाल उनके सामने थे , लेकिन एक दिन किस्मत बदली, जिन पैरों से दौड़ नहीं सकता था, आज उन्हीं पैरों ने दुनिया के सामने मुझे पहचान दिलाई है." यह कहना है बिहार के गयाजी शहर के इस्लामगंज कटारी के रहने वाले 36 साल के मोहम्मद शमीम का.
एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता के बेस्ट टेलर
मोहम्मद शमीम दोनों पैरों से दिव्यांग हैं. उनका बायां पैर सबसे ज्यादा प्रभावित है और वो पूरी तरह से काम नहीं करता है. लेकिन आज एक पैर से वो सिलाई मशीन चला कर टेलरिंग स्किल में इतने माहिर हो चुके हैं कि लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं.
एम्स के डॉक्टरों के वो आखिरी शब्द
पिता बताते हैं कि वो गरीबी के बावजूद शमीम को हर बड़े अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन जब अंतिम बार एम्स के चिकित्सकों ने इनसे कहा कि अब इसी तरह शमीम जीवन बिताएगा, तब उन्होंने थक हार कर इलाज कराना तो बंद किया, लेकिन उनके सामने बेटे के रोजगार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई.
"शमीम ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है. बस दसवीं तक पढ़ा हुआ है. जब इसके भविष्य के बारे में हमें चिंता हुई तब इसे कई जगहों पर काम पर लगाया, लेकिन हर जगह मायूसी ही हाथ लगी. लोग एक सप्ताह के अंदर इसे ना सिर्फ बाहर कर देते थे बल्कि ताने भी मारते थे. जब कोई लंगड़ा कहता था तो सोचिए एक पिता पर क्या गुजरती होगी."- मो. राशिद, मोहम्मद शमीम के पिता
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान
शमीम ने अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स में अपनी अलग पहचान भी बनाई है. तीन बार भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय एबिलिंपिक्स में कर चुके हैं और चौथी बार के लिए वो तैयारी में भी लगे हैं. हालांकि एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाले मो शमीम का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने और वहां तक का सफर भी उनके लिए आसान नहीं था. सारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हुए समाज के आम वर्ग के लिए वो एक उदाहरण स्वरूप हैं.
"कोर्ट पैंट सिलाई हुनर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडलिस्ट हूं और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा हूं. मेरे नाम से कम समय में कोर्ट सीने का रिकॉर्ड दर्ज है."- मोहम्मद शमीम, एबिलिम्पिक्स खिलाड़ी
2009 से सफर की शुरुआत
पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी मो हामिद अली बताते हैं कि मोहम्मद शमीम फ्रांस से लेकर दक्षिण कोरिया तक में आयोजित होने वाली एबिलिम्पिक्स में वो भाग ले चुके हैं. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने अपने नाम किया है. 2009 से शमीम ने अपने सफर की शुरुआत की थी.
"हालांकि जिस स्पर्धा में वो भाग लेते हैं, सीधे तौर पर वो खेल श्रेणी में तो नहीं आता है लेकिन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन एक खेल प्रतियोगिता की तरह ही होता है. जिसमें सारे नियम खेल प्रतियोगिता की तरह ही होते हैं. इसमें भी प्वॉइंट्स टाइमिंग के आधार पर ही जीत हार का फैसला होता है."- मो हामिद अली, पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी
क्या है एबिलिम्पिक्स?
दरअसल एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता मुख्य रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयोजित होती है. यह एक वैश्विक व्यावसायिक कौशल प्रतियोगिता होती है और दुनिया भर के कई देशों में ओलंपिक और पैरालंपिक की तरह ही इसका आयोजन होता है. इसको "दिव्यांगों की क्षमताओं का ओलंपिक" भी कहा जाता है.
दिव्यांगों के लिए एक पैरालंपिक होता है जिस में स्पोर्ट्स प्रतिभागी भाग लेते हैं. जबकि दूसरा एबिलिम्पिक्स होता है जिसमें कोई खेल कूद की तरह प्रतियोगिता नहीं होती है. बल्कि एक हुनर और कौशल प्रदर्शन का ये मंच होता है. इसमें पैरालंपिक की तरह ही कई देशों के खिलाड़ियों के बीच प्रतिभा का प्रदर्शन होता है.
इसमें लगभ 35 तरह के स्केल शामिल होते हैं. यह प्रतियोगिता भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है. एबिलिम्पिक्स का आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है.
कैसे होता है जीत हार का फैसला
एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता में जीत हार का निर्णय पूरी तरह से व्यावसायिक योग्यता और निर्धारित अंकों के आधार पर किया जाता है. इस प्रतियोगिता में कुल 100 अंक दिए जाते हैं, जबकि इस प्रतियोगिता में हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग टाइमिंग होती है. कोर्ट पैंट सिलाई और अन्य फैशन डिजाइनिंग के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित होता है.
अंकों को कार्य की जटिलता के आधार पर अलग-अलग मानदंडों में विभाजित किया जाता है. इसमें कुल 6 जज होते हैं, जिनमें 5 जजों का पैनल दो अलग-अलग तरीकों से प्रतिभागियों के काम को मापता है. जबकि एक जज सभी 5 जजों के अंकों और सारी प्रक्रियाओं का आंकलन करता है.
किसी बाधा में अंतिम निर्णय लेने का हक छठे जज को होता है. यानी कि एक तरह से छठा जज क्रिकेट के थर्ड अंपायर की तरह काम करता है. इसमें स्केल, फिनिशिंग, तेजी , मशीनों को चलाने के स्मार्ट तरीके, टाइम मैनेजमेंट और फैंसी डिजाइन पर अंक दिए जाते हैं. जो जितने कम समय में बिना गलती किए हुए अच्छे ढंग से अपने टास्क को पूरा करता है उसे उतना ही नंबर दिया जाता है.
"अगर इस प्रतियोगिता के दौरान मशीन की सुई धागे टूटते हैं तो उसका अंक काटा जाता है. फ्रांस में आयोजित एबिलिम्पिक्स में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. मैं वहां 94 अंक पाकर तीसरे स्थान पर था और सबसे कम समय में कोर्ट की सिलाई की थी. लेकिन बदकिस्मती से मेरी मशीन की सुई टूट गई, जिससे मेरा 5 अंक कट गया था."- मोहम्मद शमीम, एबिलिम्पिक्स खिलाड़ी
निष्पक्षता के होते हैं कड़े नियम
मोहम्मद हामिद अली बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में जजों के विशेष पैनल द्वारा काम की गुणवत्ता इस्तेमाल की गई तकनीक कलात्मकता और फिनिशिंग का मूल्यांकन किया जाता है. मार्किंग करते समय पैनल के जज आपस में किसी भी तरह की चर्चा या सलाह नहीं कर सकते हैं. प्रत्येक जज स्वतंत्र रूप से अपनी स्कोर शीट भरते हैं.
पूरी प्रतियोगिता के दौरान जजों की मौजूदगी अनिवार्य होती है और वह अंतिम परिणाम घोषित होने तक अंकों को पूरी तरह गुप्त रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी एक देश के जज पैनल में बहुमत में ना हों ताकि किसी भी तरह के पक्षपात की गुंजाइश न रहे. ऐसी कड़ी प्रतियोगिता में मो शमीम ने कम संसाधनों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन कर चुके हैं.
पिता को बेटे पर गर्व है
मो शमीम के पिता मो राशिद कहते हैं कि बेटे की सफलता से वो खुश हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ गरीबी चैलेंज नहीं थी बल्कि बेटे की दियांगता सबसे बड़ी चुनौती थी. राशिद ओवर टाइम मजदूरी किया करते थे ताकि अपने बेटे का इलाज करा सकें. रशीद कहते हैं कि कम उम्र में मो शमीम पोलियो का शिकार हो गया था.
पिता ने दी सिलाई की ट्रेनिंग
पिता कहते हैं कि लोग कहते थे कि यह दिव्यांग है कुछ नहीं कर पाएगा. यह काम कैसे करेगा, इसके पैर तो काम ही नहीं करते हैं. मैं भी परेशान था. मुसीबतों से थक गया था. फिर एक दिन मुझे लगा कि नहीं मैं अपने काम में ही इसे जोडूं क्योंकि मैं सिलाई का काम करता था.
"तब हर दिन मैं इसे साइकिल पर बैठा कर अपने काम पर ले जाता और वहां से सिलाई के काम को सिखाता था. हालांकि शमीम बचपन से दिमागी तौर पर तेज़ था इसलिए इसने बहुत जल्दी सिलाई के काम को सीख लिया."- मो. राशिद, मोहम्मद शमीम के पिता
प्रतियोगिता की नहीं थी कोई जानकारी
पिता सिलाई सीख चुके शमीम को उस समय एबिलिम्पिक्स के संबंध में मालूम नहीं था कि कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भी होती है. शमीम बताते हैं कि एक पैर के सहारे वह बेहतर ढंग से सिलाई करता था. तब 2009 में उसे पहली बार इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला था.
एक दोस्त ने इस गेम के बारे में दी जानकारी
शमीम कहते हैं कि लोगों के तानों से थक हार गया था, लेकिन पिता के सिखाए काम को ही कर रहा था. तभी उनके कुछ दोस्त जिसमें मोहम्मद हामिद अली भी रीजनल प्रतियोगिता में खेलने जा रहे थे. उन्होंने ही पहली बार बताया कि वह टेलरिंग में भाग ले सकते हैं.
"पहली बार मैं 2009 में कोलकाता में रीजनल प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचा था. वहां पर 17 प्रतिभागियों से मुकाबला हुआ. पहली बार में ही मैं अपने अच्छे स्किल के कारण गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुआ. रीजनल जीतने के बाद मुझे नेशनल खेलने का मौका मिला और मैं वहां पर जाकर देश का पहला ऐसा व्यक्ति बना जिसने 99 अंक प्राप्त कर सबसे पहले कोर्ट सिलने का रिकॉर्ड दर्ज कराया."-मोहम्मद शमीम, एबिलिम्पिक्स खिलाड़ी
2011 में दक्षिण कोरिया में प्रतियोगिता
शमीम बताते हैं कि उन्हें यहां भी गोल्ड मेडल ही मिला. अंतर्राष्ट्रीय एबिलिम्पिक्स में वही व्यक्ति का चयन होता है जो रिजनल और नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता हो.चूंकि मेरा दोनों में गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड था, इसलिए मुझे पहली बार 2011 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एबिलिम्पिक्स में भाग लेने का मौका मिला.
भूखे रहे लेकिन हौसला टूटने नहीं दिया
शमीम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मन से मजबूत हो तो विकलांगता अभिशाप नहीं बनती बल्कि मन से मजबूत होकर बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है. मैंने भी अपना लक्ष्य बनाया था. हालांकि इस लक्ष्य के पीछे समाज के लोगों के ताने भी शामिल थे, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है.
कमजोरी को बनाया अपना हथियार
शमीम कहते हैं, मैंने लोगों के तानों को अपनी सफलता का हथियार बनाया क्योंकि अगर मैं उस वक्त समाज के ताने को सुनता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं रहता. भले ही सरकारी सुविधा मुझे ना मिली हो लेकिन आज मेरे अंदर इतनी स्किल है कि मैं खुद ही परिवार का लालन पोषण कर रहा हूं. मैंने भूख, गरीबी में जरूर बचपन गुजारा है, लेकिन अपने बच्चों और परिवार को भूखा सोने नहीं देता हूं.
"ये प्रतियोगिता कोई आसान नहीं होती है. आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मैं 13 वर्ष की उम्र से टेलरिंग का काम कर रहा हूं, लेकिन अभी भी प्रतियोगिता के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. मैं अभी नोएडा में रह कर अगले साल 2027 में फिनलैंड में आयोजित होने वाले एबिलिम्पिक्स के लिए तैयारी कर रहा हूं."- मोहम्मद शमीम, एबिलिम्पिक्स खिलाड़ी
मां ने बेच दिए थे घर के सामान
मो शमीम दुनिया के सबसे कम समय में कोर्ट पेंट सीने के रिकॉर्ड में तीसरे स्थान पर हैं. पहले स्थान पर फ्रांस के व्यक्ति हैं. वो कहते हैं कि उनके इस मुकाम तक पहुंचने में कई लोगों का भरपुर सहयोग भी है. एक समय था जब मुझे लोग काम भी सिखाने को तैयार नहीं थे. तब मां ने मेरे रोजगार के लिए अपने जेवर बेच दिये थे.
पासपोर्ट बनाने के नहीं थे पैसे
उन्होंने कहा कि फिर भी पैसे नहीं पूरे हुए तो परिजनों ने बकरी, मुर्गी और सभी जानवर यहां तक कि कीमती सामान तक बेच दिए थे. लेकिन मेरा रोजगार नहीं चल सका. जब मैं पहली बार दक्षिण कोरिया के लिए सलेक्ट हुआ तब मेरे पास पासपोर्ट बनवाने से लेकर दिल्ली जाने तक पैसे नहीं थे. तब उस समय डॉ फ़रासत हुसैन फ़रिश्ता बनकर सामने आए और उन्होंने ही मेरे पासपोर्ट बनाने से लेकर दिल्ली में रहकर कुछ दिनों के प्रशिक्षण तक के खर्च दिए थे.
पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी मो हामिद अली कहते हैं कि जब किसी विदेश में हो रही प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी का चयन होता है तब एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन द्वारा आने-जाने, रहने, खाने-पीने, रजिस्ट्रेशन तक के खर्च दिए जाते हैं. एक प्रतियोगिता में दो से ढाई लाख का खर्च होता है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एबिलैंपिक्स संघ के द्वारा किया जाता है.
"बाकी का खर्च खिलाड़ी अपने से वहन करता है. ज्यादातर प्रतिभागी गरीब घराने से होते हैं इसलिए उन्हें छोटे खर्च में भी परेशानी होती है. स्थानीय स्तर पर लोग इसके लिए मदद करते हैं."- मो हामिद अली, पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी
इन प्रतियोगिताओं को जीत चुके हैं शमीम
2009 में रीजनल व कोलकाता में नेशनल में भाग लिया, दोनों जगह पहली बार ही गोल्ड हासिल किया. उसके बाद वर्ष 2010 में जबलपुर में गोल्ड जीता. वर्ष 2011 में दक्षिण कोरिया में गए, जहां वो इस प्रतियोगिता में आठवें नंबर पर रहे. 2012 में भुवनेश्वर में रीजनल में गोल्ड हासिल किया.
2013 में चंडीगढ़ में गोल्ड जीता. इसके बाद 2016 में फ्रांस गए, जहां पांचवें नंबर पर रहे. 2019 में कोलकाता में रीजनल और दिल्ली में नेशनल में गोल्ड जीता. इसके बाद 2023 में फिर से फ्रांस में हुई प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए, जहां उन्होंने कांस्य पदक जीता. यहां पहले नंबर पर फ्रांस के खिलाड़ी 98 प्वॉइंट के साथ पहले और चीन के खिलाड़ी 95 अंक के साथ दूसरे नंबर पर थे.
राष्ट्रपति ने किया था सम्मानित
2023 में फ्रांस में आयोजित एबिलिम्पिक्स में कांस्य पदक जीतने पर मो शमीम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी थी. उन्हें भी अन्य प्रतिभागियों के साथ राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया था, जहां राष्ट्रपति के हाथों उन्हें प्रशस्ति पत्र और शाल देकर सम्मानित किया गया था.मो शमीम राष्ट्रपति से मिले सम्मान को अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानते हैं.
माता पिता भी इसको यादगार पल बताते हुए कहते हैं कि एक बेहद साधारण परिवार के लिए यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि वह देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति से मिले. लेकिन मेरे बेटे ने ये सफलता अपने बलबूते पर हासिल की है. अगर वह प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो शायद उन्हें यह मौका नहीं मिलता था.
"2023 में फ्रांस में हुई इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्पर्धा के लिए भारत से 13 लोग गए थे, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था. इनमें से शमीम गया के ही नहीं बल्कि बिहार राज्य के इकलौते खिलाड़ी थे. टेलरिंग में 25 देशों के प्रतिभागियों के साथ इनका मुकाबला हुआ था. यह प्रतियोगिता 6 घंटे तक चली थी."- मो हामिद अली, पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी
सरकारी सहायता का अब भी इंतजार है
मो शमीम कहते हैं कि जनरल खेल श्रेणी वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन हम एबिलिम्पिक्स वालों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. बस भारत सरकार और संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कुछ सहायता टिकट, वीजा आदि में की जाती है.
शमीम बताते हैं कि आज तक मुझे अलग से कोई लाभ नहीं मिला है. अगर सरकार मुझे बिना ब्याज के किसी योजना से जोड़ कर कम से कम ट्रेलिंग की बड़ा कारखाना खुलवा देती, सामान के लिए मार्केट उपलब्ध करा देती तो आज वो अपने जैसे हजारों बेरोजगारों को रोजगार देते.
रात-दिन अथक परिश्रम
घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शमीम दुकान से लौटने के बाद भी आराम नहीं करते हैं. उन्होंने अतिरिक्त काम के लिए अपने घर पर भी एक सिलाई मशीन रखी है. वह दुकान से वापस आकर देर रात तक घर पर कपड़े सिलते हैं ताकि परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें.
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