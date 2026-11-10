ETV Bharat / bharat

डॉक्टरों ने दे दिया था जवाब, फिर भी नहीं मानी हार, बिहार के दिव्यांग शमीम की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अनोखी कहानी

बिहार के मोहम्मद शमीम ने कम समय में कोर्ट-पैंट सिलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ( ETV Bharat )

गयाजी: "मैं पैरों से दिव्यांग हूं, दौड़ नहीं सकता हूं. कुछ सालों पहले मेरी इसी स्थिति को देख कर माता पिता भी मायूस थे. माता पिता को लगता था कि जिंदगी के सफर में हम दौड़ेंगे कैसे? हर दिन यही सवाल उनके सामने थे , लेकिन एक दिन किस्मत बदली, जिन पैरों से दौड़ नहीं सकता था, आज उन्हीं पैरों ने दुनिया के सामने मुझे पहचान दिलाई है." यह कहना है बिहार के गयाजी शहर के इस्लामगंज कटारी के रहने वाले 36 साल के मोहम्मद शमीम का.

एबिलिम्पिक्स प्रतियोगिता के बेस्ट टेलर