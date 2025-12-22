ETV Bharat / bharat

बिहार के इस जिले में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे, ICDS रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

पटना: बिहार में बच्चों के कुपोषण को लेकर सरकार के आधिकारिक आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आईसीडीएस (Integrated Child Development Services) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे अधिक कुपोषित बच्चे बक्सर जिले में पाए गए हैं. यह रिपोर्ट आंगनबाड़ी केंद्रों से प्राप्त पोषण ट्रैकर डेटा पर आधारित है, जिसमें पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन किया गया है.

बक्सर में बच्चों में कुपोषण सर्वाधिक: आईसीडीएस के आंकड़ों के मुताबिक बक्सर जिले में कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या 1.12 लाख से अधिक है. इनमें से 6222 बच्चे गंभीर कुपोषण यानी अतिकुपोषण की श्रेणी में दर्ज किए गए हैं. प्रतिशत के लिहाज से यह आंकड़ा लगभग 5.54% है, जो बिहार के सभी जिलों में सबसे ज्यादा है.

पटना में भी कुपोषण से जूझ रहे बच्चे: रिपोर्ट के अनुसार बक्सर के बाद गोपालगंज जिला कुपोषण के मामले में दूसरे स्थान पर है. यहां लगभग 5.46% बच्चे अतिकुपोषित पाए गए हैं. वहीं मधेपुरा जिले में 5.31%, बेगूसराय में 5.08%, मधुबनी में 4.98% और पटना में 4.97% बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं.

यहां कुपोषण के मामले कम: आईसीडीएस रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर जिला इस मामले में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है. यहां गंभीर कुपोषण की दर एक प्रतिशत से भी कम दर्ज की गई है. यहां अतिकुपोषण बच्चों में प्रदेश में सबसे कम 0.71% है. कुछ अन्य जिलों की भी स्थिति संतोषजनक बताई गई है. सीतामढ़ी में अतिकुपोषण दर 2.05%, शिवहर में 3.15%, मुजफ्फरपुर में 3.31%, वैशाली में 3.36% और पश्चिम चंपारण में 3.51% है जहां यह दर प्रदेश के अन्य जिलों से बेहतर है. हालांकि यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य के अधिकांश जिले अभी भी कुपोषण की चुनौती से बाहर नहीं निकाल पाए हैं.