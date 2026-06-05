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बिहार का 'IAS पहाड़', जहां हर पेड़ के साथ लिखा है एक अधिकारी का नाम

गया के हदहदवा पहाड़ पर बिहार के सभी आईएएस अधिकारियों ने पौधे लगाए. आज यह मंथन वाटिका पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है. रत्नेश की रिपोर्ट-

बिहार के सभी IAS ने मिलकर तैयार की अनूठी वाटिका
बिहार के सभी IAS ने मिलकर तैयार की अनूठी वाटिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 1:11 PM IST

4 Min Read
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गया : आज विश्व पर्यावरण दिवस है. इस दिन बिहार में पर्यावरण संरक्षण की किसी अनूठी मिसाल की बात हो तो गया का हदहदवा पहाड़ सबसे अलग नजर आता है. कभी सूना और बंजर दिखने वाला यह पहाड़ आज हरियाली की चादर ओढ़े खड़ा है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां लगे अधिकांश पौधे बिहार के आईएएस अधिकारियों ने अपने हाथों से लगाए हैं. यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे अब 'अधिकारियों का पहाड़' भी कहने लगे हैं.

हर पौधे के साथ जुड़ा है एक अफसर का नाम : हदहदवा पहाड़ की तलहटी में विकसित की गई 'मंथन वाटिका' में लगे पौधों के साथ संबंधित आईएएस अधिकारी का नाम भी दर्ज है. इतना ही नहीं, पौधों के सामान्य नाम और उनके बोटनिकल नाम भी बोर्ड पर लिखे गए हैं. हरियाली और प्रशासनिक भागीदारी का यह संगम लोगों को आकर्षित कर रहा है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

बिहार के सभी IAS ने मिलकर तैयार की अनूठी वाटिका : इस वाटिका की सबसे खास बात यह है कि इसमें बिहार के लगभग सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने योगदान दिया है. चाहे 38 जिलों के जिलाधिकारी हों, प्रमंडलीय आयुक्त, विभागीय सचिव या मुख्य सचिव, सभी ने यहां एक एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है. एक ही स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण की यह पहल अपने आप में अनूठी मानी जा रही है.

औषधीय से लेकर दुर्लभ प्रजातियों तक के पौधे : मंथन वाटिका में केवल सामान्य पौधे ही नहीं लगाए गए हैं, बल्कि कई औषधीय और दुर्लभ प्रजातियों के वृक्ष भी शामिल हैं. यहां गूलर, जामुन, महोगनी, विलायती जलेबी, अमरूद, चितवन, पीपल, वटवृक्ष और नीम समेत दर्जनों प्रकार के पौधे लगाए गए हैं. पौधों की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र की फेंसिंग भी की गई है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

दिसंबर 2025 के मंथन कार्यक्रम से निकला विचार : मंथन वाटिका की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी. उस समय बिहार प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में दो दिवसीय 'मंथन कार्यक्रम' आयोजित किया गया था. 17 और 18 दिसंबर को हुए इस कार्यक्रम में बिहार के सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हुए थे.

एक यादगार पल को हरियाली में बदलने का निर्णय : कार्यक्रम के समापन पर अधिकारियों ने इस ऐतिहासिक अवसर को स्थायी यादगार बनाने का फैसला किया. तय हुआ कि सभी अधिकारी एक एक पौधा लगाएंगे और एक ऐसी वाटिका विकसित की जाएगी जो आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे. इसी सोच के साथ हदहदवा पहाड़ की गोद में 'मंथन वाटिका' अस्तित्व में आई.

मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा लगाया गया पौधा
मुख्यमंत्री के सचिव द्वारा लगाया गया पौधा (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश बन रही वाटिका: आज यह वाटिका केवल पौधों का समूह नहीं, बल्कि पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक बन चुकी है. यहां आने वाले लोग हरियाली के बीच अधिकारियों के नाम देखकर प्रेरित होते हैं. कई पर्यटक और स्थानीय लोग यहां से लौटते समय अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प भी लेते हैं.

गया के अधिकारी पहाड़ पर पौधारोपण
गया के अधिकारी पहाड़ पर पौधारोपण (ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए बन रहा नया आकर्षण : बिपार्ड से जुड़े हाईटेक एग्रो विजन के अमित प्रकाश बताते हैं कि आने वाले वर्षों में यह वाटिका और अधिक विकसित होगी. पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे, यह क्षेत्र और आकर्षक बनता जाएगा. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सीमेंट का कृत्रिम पेड़ बनेगा नई पहचान : मंथन वाटिका परिसर में एक विशाल कृत्रिम सीमेंट का पेड़ भी तैयार किया जा रहा है. यह केवल सजावटी संरचना नहीं होगी, बल्कि यहां आने वाले लोगों को विभिन्न स्थलों की जानकारी देने वाला सांकेतिक केंद्र भी बनेगा. इसके साथ ही ब्रह्मयोनी पर्वत क्षेत्र का नक्शा भी विकसित किया जा रहा है.

बिहार के मुख्य सचिव द्वारा लगाया गया पौधा
बिहार के मुख्य सचिव द्वारा लगाया गया पौधा (ETV Bharat)

हरियाली के बहाने विकसित बिहार का संदेश : मंथन वाटिका केवल वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि विकसित बिहार की सोच का प्रतीक भी है. जिस तरह छोटे छोटे पौधे मिलकर एक घना वन बनाते हैं, उसी तरह सामूहिक प्रयासों से बेहतर बिहार का निर्माण संभव है. विश्व पर्यावरण दिवस पर गया की यह अनूठी पहल बताती है कि यदि इच्छाशक्ति हो तो बंजर पहाड़ भी हरियाली की मिसाल बन सकते हैं.

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