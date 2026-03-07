ETV Bharat / bharat

IAS पिता के बेटे ने UPSC में हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 11, परीक्षा के समय पिता बेटे को ले जाते थे फिल्में दिखाने

इंटरव्यू में फिल्म देखने की हॉबी आई काम: यशस्वी ने बताया कि जॉब छोड़ने के बाद लगभग डेढ़ साल 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की. एंटरटेनमेंट के लिए थ्रिलर और पीरियड फिल्में देखते थे क्योंकि यह उनकी हॉबी है. इसके अलावा बैडमिंटन खेलते थे. उनकी हॉबी ने उनके इंटरव्यू में काफी मदद की. इंटरव्यू बोर्ड में सबसे पहले सदस्यों ने उन्हें रिलैक्स किया और अलग-अलग पहलुओं पर सवाल जवाब हुए. चीन अमेरिका ट्रेड रिलेशंस से भी सवाल पूछे गए. जब हॉबी के संबंध में उनसे पूछा गया तो उन्होंने थ्रिलर फिल्मों को अपनी पसंद बताया. इसके बाद धुरंधर और अंधाधुन जैसी फिल्मों के तुलनात्मक विश्लेषण और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए. उन्होंने सभी सवालों के जवाब भी दिए.

3 साल की जॉब छोड़ शुरू की तैयारी: लगभग 3 साल काम किया और इसी दौरान साल 2024 में जॉब करते हुए यूपीएससी की परीक्षा दी. इसमें वह प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं कर पाए. लेकिन प्रश्नों को देखने के बाद उन्हें यकीन हुआ कि ठीक से तैयारी कर तो वह क्वालीफाई कर सकते हैं. इसके बाद करने के बाद सितंबर 2024 में उन्होंने जॉब छोड़ दिया. पूरी तरह तैयारी में जुड़ गए और जून 2025 में प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, जिसमें वह क्वालीफाई कर गए.

2021 में की इंजीनियरिंग कंप्लीट: यशस्वी ने बताया कि दसवीं तक की शिक्षा पटना में हुई और इसके बाद वह दिल्ली चले गए. 12वीं के बाद दिल्ली कॉलेज आफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया और 2021 में इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद वह प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनी से जुड़ गए.

रिजल्ट देखने पर पहली बार में यकीन नहीं हुआ: यशस्वी ने बताया कि परिवार में सिविल सर्विसेज का माहौल था और पापा के कलीग लोग सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए थे. उनका बचपन से सपना था कि सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करना है और सफल भी बनना है. आज पूरा हुआ है तो काफी खुशी हो रही है. जब रिजल्ट आया तब व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके दोस्तों ने बताया कि 11वां रैंक है. उन्हें मजाक लगा और उन्होंने यूपीएससी का वेबसाइट खोलकर रिजल्ट डाउनलोड किया और उसे दो बार क्रॉस चेक किया. जब उन्हें यकीन हो गया तो खुशी का अंदाजा नहीं रहा और सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को इस बारे में बताई.

परीक्षा से पहले बेटे को ले जाते थे फिल्म दिखाने: वहीं यशस्वी के पिता रजनीश कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को कभी कार्य क्षेत्र चुनने के लिए दबाव नहीं डाला और हमेशा अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने यह भी बताया कि बचपन में यशस्वी के एग्जाम प्रेशर को कम करने के लिए एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले वह उसे फिल्म दिखाने लेकर चले जाते थे.

बेटे के रिजल्ट से पिता बेहद खुश: ईटीवी भारत से खास बातचीत में यशस्वी और उनके पिता रजनीश कुमार ने कहा कि इस रिजल्ट से वह काफी खुश हैं. जहां यशस्वी ने कहा कि उनका इंटरव्यू अच्छा गया था इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह क्वालीफाई हो जाएंगे लेकिन टॉप 20 में शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने अंदाजा नहीं किया था.

यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 11वां: सारण जिले के यशस्वी राजवर्धन ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 11वां हासिल किया है. यशस्वी के पिता रजनीश कुमार बिहार कैडर में आईएएस अधिकारी हैं और मां नीलिमा सिंह होम मेकर हैं. पिता से प्रेरणा लेकर यशस्वी तीन साल की प्राइवेट जॉब छोड़कर यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुए और सफलता हासिल की.

पटना: पिता के कदमों पर चलते हुए बेटा जब पिता से एक कदम आगे निकल जाता है तो पिता को काफी गर्व होता है. यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आया है और इसमें यही पल देखने को मिला है जिसमें एक पिता से प्रेरणा लेकर बेटे ने यूपीएससी क्वालीफाई किया है. न सिर्फ क्वालीफाई किया है बल्कि टॉप 20 में जगह बनाई है.

पिता की दी गई सीख ने काफी मदद की: यशस्वी ने बताया कि उनके पिता की दी गई सीखने इंटरव्यू में उन्हें काफी मदद की. पिता की छवि के कारण उन्हें हमेशा आदर प्राप्त हुआ है और लोगों को सेवा करते हुए उन्हें देखा है इससे हमेशा प्रेरणा मिली है. इंटरव्यू स्टेज के लिए उन्होंने जो उन्हें मार्गदर्शन दिया वह सबसे अधिक मदद किया. उन्होंने बिहार के अलग-अलग एस्पेक्ट्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कराई.

"अपने हॉबी को पूरी तरह एंजॉय करते हैं तो उसके प्रति अवेयरनेस अपने आप ही हासिल कर लेते हैं. दूसरों से यही कहूंगा कि जो लक्ष्य तय किया है उसे विजुलाइज करके सतत प्रयास करते रहें. एक समय के बाद एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में लेकिन सफलता जरूर मिलेगी. कड़ी मेहनत करते रहिए, लगातार संघर्ष कीजिए, बस हौसला मत हारिए."-यशस्वी राजवर्धन, UPSC में 20वीं रैंक लाने वाले छात्र

यशस्वी राजवर्धन के घर खुशी का माहौल (ETV Bharat)

पिता के लिए गौरव का पल: यशस्वी के पिता रजनीश कुमार ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव का पल है. किसी भी पिता के लिए इससे बड़ा खुशखबरी नहीं हो सकता है कि उसका बेटा इंडिया के सबसे प्राइम सर्विसेज की परीक्षा को अच्छे रैंक से सफलता प्राप्त करे. उन्होंने अपने बेटे को कभी भी पढ़ाई के लिए दबाव नहीं डाला. उनके पिता एक डॉक्टर थे और वह बहुत ही सख्त डिसिप्लिन बचपन में फॉलो किए थे. नियम था कि गलती किया है तो सजा मिलेगी. लेकिन जब वह अभिभावक बने तो उन्होंने तय किया कि वह अपने बच्चे के साथ सख्त नहीं रहेंगे और कभी भी थप्पड़ नहीं मारेंगे. यशस्वी के बचपन में जब वह उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट में जाते थे तो शिक्षक उसकी खूब सराहना करते थे. यशस्वी बचपन से ही रिस्पांसिबल है.

प्रतिदिन डिनर टेबल पर एक टॉपिक पर डिस्कशन: रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि यशस्वी जब छठी कक्षा में चला गया तब से रात में खाने के समय डिनर टेबल पर किसी न किसी टॉपिक को लेकर वह यशस्वी के साथ डिस्कशन करते. वह हमेशा इंस्टिगेट करते थे की यशस्वी उन्हें हराए. आज भी यह परंपरा चल आ रही है. खुशी होती है कि पहले किसी टॉपिक पर अधिक बातें वह बताते थे लेकिन आज किसी टॉपिक पर अधिक बातें उन्हें यशस्वी बताता है. रिजल्ट के बाद भी रात में फिर एक नई टॉपिक पर चर्चा होगी. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने यह किया था तब उनका मकसद था कि एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो. आज इसका प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है.

यशस्वी खुद से बने रिस्पांसिबल: रजनीश कुमार ने कहा कि रजनीश को बचपन में परीक्षा के समय परीक्षा से एक दिन पहले वह फिल्में दिखाने ले जाते थे और कहते थे कि यह एक अच्छी फिल्म लगी है चलो देखते हैं. कुछ समय बाद रजनीश खुद से मना करने लगा कि नहीं परीक्षा है और तैयारी करनी है. परीक्षा के संबंध में खुद से उसकी रिस्पांसिबिलिटी डेवलप हुई. इसके अलावा परीक्षा के समय कुछ भी डाउट होता और वह उनसे पूछते तो वह अच्छे से समझाते थे. उन्हें जो कुछ भी लगता था कि यह बातें जानी चाहिए, वह बताते थे. स्कूल कॉलेज लाइफ के बाद भी उन्हें लगता था कि यह बातें यशस्वी को जाननी चाहिए, उसे संबंध में व्हाट्सएप करके बताते रहे हैं.

"एग्जाम के समय यशस्वी को हमेशा रिलैक्स रहने की सलाह देते रहे हैं. इंटरव्यू के समय भी वह साथ में थे और वह खुद कई इंटरव्यू बोर्ड में शामिल रहने का मौका मिला है, इसलिए उन्होंने कुछ छोटे-छोटे टिप्स भी बताएं. यशस्वी बचपन से मेहनती, संयमित और निरंतर पढ़ाई करने वाले मृदु भाषी रहे हैं."- रजनीश कुमार, यशस्वी के पिता

रजनीश कुमार यशस्वी के पिता (ETV Bharat)

एक पिता का बेटे को मंत्र: रजनीश कुमार ने कहा कि इस उपलब्धि के बाद यशस्वी से यही कहेंगे कि उन्होंने अपने इतने वर्षों के करियर में यही महसूस किया है कि सिविल सर्विसेज में चुनौतियां हैं लेकिन यदि आप ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ है और निष्पक्षता रखते हैं तो चुनौतियां नहीं के बराबर रहती हैं और आप पर प्रश्न नहीं खड़े होते हैं. कोई भी आदमी हूं चाहे आपके सीनियर ऑफिसर हो या पॉलिटिशियन हो सभी यह चाहते हैं की जनता का काम होना चाहिए. कोई भी आदमी तभी आपको पसंद करता है जब आप परफॉर्म करें और गरीबों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए. आपको उन लोगों को न्याय दिलाना चाहिए जिन्हें सामान्य व्यवस्था में कहीं भी कोई पूछने वाला ना हो. वह चाहेंगे कि यही वह मूल मंत्र ले बाकी उनकी अपनी समझ है.

अंतिम पायदान तक सुविधाओं की पहुंच बनानी है: वहीं यशस्वी ने अपने पिता के मार्गदर्शन मंत्र पर कहा कि बचपन से उन्होंने यही सीख दिया है कि सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि एक अच्छा इंसान बनना. आप अच्छे इंसान हैं और आप अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं तो अच्छे अबसर खुद ब खुद बन जाएंगे. उनकी कोशिश रहेगी की जो अत्यंत पिछड़े तबके के हैं, जिनको जस्टिस का एक्सेस नहीं है, सरकार का एक्सेस नहीं है, उनके लिए इन सबको सहज बनाना. उनके लिए चीजों को न्याय संगत बनाना उनका मूल मंत्र है. कंप्यूटर साइंस से उन्होंने बीटेक किया है और डाटा एनालिटिक्स के फील्ड में काफी काम किया है तो इस एक्सपीरियंस को भी अपने करियर में यूटिलाइज करेंगे.

