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बेगूसराय सामूहिक दुष्कर्म कांड: 7 दिन बाद थाना प्रभारी सस्पेंड, आरोपियों ने प्राइवेट पार्ट में ठूंसे थे कारतूस-कंकड़ और लकड़ी

बेगूसराय में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ. प्राइवेट पार्ट में कारतूस-कंकड़ ठूंसे गए लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है-

बिहार में निर्भया जैसी क्रूरता
बिहार में निर्भया जैसी क्रूरता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 4:33 PM IST

7 Min Read
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बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय जिले के चकिया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है. लापरवाही बरतने के आरोप में चकिया थाना प्रभारी को डीआईजी ने सस्पेंड कर दिया है. बेगूसराय पुलिस के अनुसार घटना 11 जून 2026 की रात करीब 11:30 बजे की बताई गई है, जबकि पीड़िता ने 13 जून को थाना पहुंचकर आवेदन दिया था.

बेगूसराय में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप : पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 11 जून की रात शौचालय जाने के दौरान गांव के ही रामू महतो, सूरज महतो, नीतिश महतो समेत दो अन्य अज्ञात लोगों ने उसका मुंह बंद कर सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना के बाद उसके पति उसे घर लेकर आए, जिसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल चली गई. उपचार के बाद उसने थाना में आवेदन दिया.

शैलेश कुमार सिन्हा, डीआईजी, बेगूसराय-खगड़िया रेंज (ETV bharat)

आवेदन मिलते ही दर्ज हुई एफआईआर : बेगूसराय पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन प्राप्त होते ही चकिया थाना में FIR दर्ज किया गया. मामला बीएनएस की धारा 70(1) के तहत दर्ज कर वरीय अधिकारियों को सूचित किया गया. पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई थी. हालांकि पूरे केस में डीआईजी ने बताया कि एक एसआईटी की टीम गठित कर जांच में तेजी लाई गई है.

मेडिकल जांच और न्यायालय में दर्ज हुआ बयान : इस मामले में बेगूसराय पुलिस ने अब तक पीड़िता का मेडिकल परीक्षण सदर अस्पताल, बेगूसराय में कराया है. इसके अलावा पीड़िता का बयान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भी दर्ज कराया गया है. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर पीड़िता और उसके परिजनों से भी जानकारी जुटाई.

''मामले में हमारा अनुसंधान चल रहा था. फिर जानकारी मिली की पीड़िता ने दर्द की शिकायत की. पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स में फॉरेन पार्टिकल्स था, जिसकी दोबारा जांच कराई गई. डॉक्टर का मेडिकल ऑपिनियन और रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है.''- मनीष कुमार, एसपी, बेगूसराय

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी : बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. पीड़िता ने आरोपियों की पहचान गांव के ही लोगों के रूप में की है. मामले में लगातार अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है.

''पीड़िता का पहले भी कुछ लोगों के साथ विवाद और मारपीट का मामला सामने आया था, जिसकी जांच भी पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है. हालांकि वर्तमान मामले की जांच अलग से जारी है.''- मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय

दोबारा मेडिकल जांच में जुटी टीम : एसपी ने बताया कि पीड़िता द्वारा दर्द की शिकायत किए जाने के बाद दोबारा चिकित्सकीय जांच कराई गई है. जांच के दौरान महिला के निजी अंगों में कुछ बाहरी पदार्थ मिलने की बात सामने आई है, जिसकी चिकित्सकीय जांच जारी है. मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों की अंतिम राय मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सिविल सर्जन ने गठित किया मेडिकल बोर्ड : बेगूसराय के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि महिला की जांच लेडी डॉक्टरों द्वारा की जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चिकित्सकीय परीक्षण में क्या तथ्य सामने आए हैं.

"अस्पताल के टीएस को मैंने एक बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है. इसकी जांच लेडी डॉक्टर करेगी. जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कहां जाएगी. उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर कुछ चीजें मिली थीं. क्या मिला यह जांच में सामने आएगा.'' - डॉ. अशोक कुमार, सिविल सर्जन, बेगूसराय

घटनाक्रम की टाइमलाइन : 11 जून की रात को महिला के साथ दुष्कर्म हुआ. 12 जून को वह अस्पताल डिस्चार्ज होकर लौटी. पुलिस के मुताबिक 13 जून को उसने FIR दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में आरिपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की. 17 जून को पेट में दर्द शुरू हुआ जिसके बाद फिर से उसे अस्पताल ले जाकर अल्ट्रासाउंड हुआ. जिसमें प्राइवेट पार्ट से कारतूस, कंकड़ और लकड़ी का टुकड़ा निकलने की बात कही गई. 17 जून को मेडिकल बोर्ड जांच के लिए गठित किया गया. 19 जून को चकिया थाने के थाना प्रभारी को निलंबित किया गया.

घटना को लेकर लोगों में गुस्सा : बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में हुई बर्बरता की इस घटना ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है, बल्कि बिहार की कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म, उसके साथ अमानवीय व्यवहार और इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पीड़िता ने तीन माह पूर्व भी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी, तब पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस समय पुलिस सजग होती, तो क्या आज यह भयावह घटना टाली जा सकती थी?

थाना प्रभारी पर अब गिरी निलंबन की गाज : हालांकि, मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है. बेगूसराय-खगड़िया रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चकिया थाना प्रभारी को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है. साथ ही उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर लगातार छापेमारी किए जाने की बात कही है. पुलिस का दावा है कि पीड़िता से सदर अस्पताल में लगातार मुलाकात कर उसका बयान लिया जा रहा है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है.

"इस मामले में SIT का गठन कर तेजी से कार्रवाई की जा रही है. थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है. थाना प्रभारी चकिया को निलंबित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. हम लोगों ने पीड़ित महिला से मुलाकत कर जानकारी ली है. इस मामले में फरार सभी अभियुक्तों को जल्द ही छापेमारी करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- शैलेश कुमार सिन्हा, डीआईजी, बेगूसराय-खगड़िया रेंज

कब शिकायतों को गंभीरता से लेगी पुलिस? : चकिया की इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन कितना संवेदनशील है. यदि किसी महिला की शुरुआती शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो शायद आज उसे इस कथित बर्बरता का शिकार नहीं होना पड़ता. फिलहाल, पुलिस जांच और गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन पूरा देश और बिहार अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि आरोपियों पर कब तक कार्रवाई होती है, और पीड़िता को इंसाफ मिलता है.

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