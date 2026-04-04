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बिहार में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 7 पहुंच गया. 20 लोग अस्पताल में भर्ती है. ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

Bihar Hooch Tragedy
अस्पताल में इलाजरत पीड़ित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 4:54 PM IST

6 Min Read
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मोतिहारी: बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. मोतिहारी में शनिवार को दो और लोगों की जान चली गई, जिससे पिछले तीन दिनों में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है. मोतिहारी DM सौरभ जोरवाल ने इन मौतों की पुष्टि की है. मृतकों की पहचान चंदू कुमार, प्रमोद यादव, परीक्षण मांझी, हीरालाल भगत, लालकिशोर राय, संपत साह और लड्डू साह के रूप में हुई है.

तीन दिनों में 7 की मौत: रघुनाथपुर थाना के बालगंगा गांव में मौत का तांडव गुरुवार से शुरू हुआ था, जब 2 लोगों की जान गई थी. इसके बाद शुक्रवार को 3 और शनिवार को 2 अन्य लोगों की मौत हो गई. वर्तमान में सदर अस्पताल में कुल 20 लोग भर्ती हैं, जिनमें से 14 की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है.6 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है. गंभीर रूप से बीमार लोगों में लोहा ठाकुर, राहुल कुमार, रविंद्र यादव, दिनेश यादव और उमेश राम शामिल हैं.

मोतिहारी में लोगों को इस तरह किया जा रहा जागरूक (ETV Bharat)

लोगों को किया जा रहा जागरूक: लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद जिला प्रशासन की ओर से गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों से अपील की जा रही है कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक जिन लोगों ने शराब का सेवन किए हैं, वे सदर अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं. क्योंकि जहीरी शराब पीने से आंखों की रोशनी जा रही है. लोगों की मौत भी हो रही है.

कहां से आई जहरीली शराब?: अब तक की पुलिस जांच के अनुसार, इस सामूहिक त्रासदी की जड़ें पिपराकोठी थाना क्षेत्र में फैली हुई हैं. जानकारी मिली है कि क्षेत्र के दो बड़े स्प्रिट तस्करों, कन्हैया और राजा ने मेथनॉल युक्त जहरीले केमिकल वाली स्प्रिट की भारी खेप मंगवाई थी. मेथनॉल एक अत्यंत घातक रसायन है, जिसका उपयोग केवल औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन अवैध शराब बनाने वाले गिरोहों द्वारा अधिक मुनाफे के चक्कर में इसका इस्तेमाल शराब बनाने में किया गया.

Bihar Hooch Tragedy
अस्पताल में इलाजरत पीड़ित (ETV Bharat)

बाजार में उतरा 'डेथ कॉकटेल': स्थानीय पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 'डेथ कॉकटेल' के नाम से घातक जहरीली स्प्रिट का अवैध व्यापार कर रहा था. विशेषज्ञों के अनुसार, इस मिश्रण का सेवन लीवर फेलियर, अंधापन और मृत्यु का कारण बन सकता है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कन्हैया और राजा ने इस स्प्रिट को कम दामों में खरीदकर बाजार में खपाने की योजना बनाई थी.

वितरण नेटवर्क और पुलिस कार्रवाई: जांच के अनुसार, कन्हैया और राजा ने इस खेप को बिचौलिए तस्करों, खलीफा और सुनील शाह को सौंपा. इसके बाद यह श्रृंखला मुख्य तस्करों, नागा राय और जम्मू बैठा तक पहुंची. नागा राय ने परसौना क्षेत्र की जिम्मेदारी ली, जबकि जम्मू बैठा ने बालगंगा क्षेत्र में अवैध वितरण का नेटवर्क संभाला. इस संगठित तंत्र के माध्यम से यह जहरीला पदार्थ ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी दुकानों और घरों तक पहुंचाया जा रहा था.

सप्लाई चेन का पूर्ण खुलासा: मोतिहारी पुलिस की विशेष टीम ने इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए पिपराकोठी से लेकर बालगंगा तक की सप्लाई चेन का पर्दाफाश किया है. रिपोर्ट के अनुसार, तस्करों ने स्थानीय स्तर पर छोटे विक्रेताओं को थोक में यह स्प्रिट उपलब्ध कराई थी, जो इसे मिलावटी शराब के रूप में बेच रहे थे. पुलिस प्रशासन ने जनता को सचेत किया है कि इस प्रकार के किसी भी संदिग्ध पदार्थ का सेवन अत्यंत जोखिम भरा और गैरकानूनी है. संबंधित आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है.

50-60 रुपये में बिक रही शराब: गांव के एक युवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि चाय की दुकानों पर यह जहरीली शराब महज 50 से 60 रुपये प्रति लीटर में आसानी से उपलब्ध थी. दिनभर की थकान मिटाने के नाम पर मजदूर इसका सेवन कर लेते थे. युवक ने बताया, "कल रात ही मेरे पड़ोसी ने इसे पिया था और सुबह होते-होते उसकी हालत बिगड़ गई."

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अस्पताल में इलाजरत पीड़ित (ETV Bharat)

जहरीली शराब का असर: डॉक्टरों के अनुसार, मेथनॉल युक्त इस शराब का असर धीरे-धीरे होता है. पेट में जलन, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ और अंधापन जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, जो अंततः कोमा या मौत का कारण बनती हैं. अब तक मरने वालों में ये सारे लक्षण देखे गए. जो अस्पताल में भर्ती है, उन सभी में यही लक्षण हैं. 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी है.

खाकी पर दाग: इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा पुलिस जांच में हुआ है. परसौना का चौकीदार भरत राय इस अवैध कारोबार का मुख्य संरक्षक निकला. जांच के अनुसार, भरत राय और मुख्य आरोपी नागा राय आपस में रिश्तेदार हैं. भरत राय अपनी वर्दी का फायदा उठाकर तस्करों को पुलिस की छापेमारी और रूट की गुप्त जानकारी पहले ही दे देता था. इसके बदले वह मोटा कमीशन लेता था. मोतिहारी एसपी ने बताया कि भरत राय को गिरफ्तार किया गया है.

"पुलिस ने अब तक कन्हैया, राजा, खलीफा, सुनील शाह, नागा राय, जम्मू बैठा और भरत राय समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 200 लीटर स्प्रिट, 500 लीटर अवैध शराब और वाहन जब्त किए गए. एसएसबी और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही है. चौकीदार की गिरफ्तारी से नेटवर्क टूटेगा." -स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

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