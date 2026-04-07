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'पापा अब हम क्या करेंगे'..जहरीली शराब कांड में 5 बेटियों के पिता ने दम तोड़ा, अब तक 11 लोगों की मौत

जहरीली शराब ने 5 बेटियों के सिर से पिता का साया छीन लिया. मोतिहारी में शराब पीने वालों में 11वें व्यक्ति की मौत हो गयी.

Bihar Hooch Tragedy
बिहार में जहरीली शराब से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 12:26 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा. सोमवार की रात जिले में 11वें व्यक्ति की मौत हो गयी. मृतक की पहचान जिले के रघुनाथपुर थाना के बालगंगा वार्ड नंबर 29 निवासी जितेंद्र शाह के रूप में हुई है. जितेंद्र की मौत से 5 बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया.

'पड़ोसी ने पिलायी थी शराब': जितेंद्र की सबसे बड़ी 16 साल की बेटी रानी कुमारी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ? वह पिता की मौत से सदमे में है. दूसरी ओर अपने पड़ोसी पर गुस्सा भी निकाल रही है. रानी का आरोप है कि जितेंद्र शाह को पड़ोसी संजीत शाह ने शराब पिलायी थी, जिससे उनकी मौत हो गयी.

मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत (ETV Bharat)

"1 अप्रैल बुधवार की रात मेरे पिता को पड़ोसी संजीत शाह ने शराब पिलायी. इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए. दुश्मनी में शराब पिलाने का काम किया, जिस कारण मेरे पिता की मौत हो गयी. मेरा पिता मर गया..अब हम क्या करेंगे." -रानी कुमारी, मृतक की बड़ी बेटी

'विधवा बना दिया रे दादा..': मृतक की पत्नी ललीता देवी का रो रोकर हाल खराब है. वह एक ही रट लगाए जा रही है कि '..अब मेरा क्या होगा? कौन परिवार का भरण-पोषण करेगा. पांच बेटी है, एक ही कमाने वाला था..वह भी चला गया. अब मेरा क्या होगा? हमें विधवा बना दिया रे दादा..'

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जितेंद्र शाह की पत्नी ललीता देवी (ETV Bharat)

जहरीली शराब का असर: जहरीली शराब पीने के बाद शरीर में क्या होता..इसके बारे में स्थानीय उमा देवी ने बताया. कहा कि जैसे ही जितेंद्र के शरीर में जहरीली शराब का असर हुआ, उन्हें बेचैनी होने लगी. तेज सांसें चलने लगी. पेट और शरीर में दर्द होने लगा. आंखों के सामने धुंधुला दिखाई देने लगा. हमलोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. आनन फानन में अस्पताल ले गए, त्रिभुवन जांच घर में भर्ती थे.

"एक अप्रैल बुधवार की रात जितेंद्र शाह ने शराब पी थी. इसके बाद रात से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी थी. हमलोगों को जानकारी हुई तो गुरुवार की सुबह अस्पताल ले गए. जहां जाकर पता चला कि शराब पीने से ऐसा हुआ है. इलाज चल रहा था, जहां सोमवार की रात जितेंद्र शाह की मौत हो गयी." -उमा देवी, जितेंद्र शाह की पड़ोसी

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जितेंद्र शाह की पड़ोसी उमा देवी (ETV Bharat)

2 अप्रैल से मौत का सिलसिला जारी: जितेंद्र शाह 11वें व्यक्ति हैं, जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हो गयी. दरअसल, यह मौत का सिलसिला गुरुवार 2 अप्रैल से ही शुरू हो गयी थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने शराब का सेवन किया था. बुधवार की रात से सिर्फ जितेंद्र की नहीं बल्कि अलग-अलग इलाकों में अन्य लोगों की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी. सभी को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गयी थी.

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जितेंद्र शाह की पत्नी के साथ पड़ोसी (ETV Bharat)

अब तक 11 लोगों की मौत: 2 अप्रैल से शुरू हुई मौत का सिलसिला 4 अप्रैल तक चंदू कुमार, प्रमोद कुमार, परीक्षण मांझी, हीरालाल भगत, लालकिशोर राय, संपत साह और लड्डू साह की मौत हो गयी थी. 5 अप्रैल को मो. इलियास अंसारी, लड्डू साह बालगंगा और जोधा मांझी की मौत हो गयी. वहीं 6 अप्रैल की रात जितेंद्र शाह की भी मौत हो गयी. अब तक कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है. आशंका है कि अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. करीब 15 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो गयी.

मिथाइल अल्कोहल युक्त शराब से मौत: जितेंद्र शाह जिले के त्रिभुवन अस्पताल में भर्ती थे. वहां के डॉक्टर के अनुसार मौत का कारण मिथाइल अल्कोहल युक्त जहरीली शराब है. विशेषज्ञों के अनुसार, मिथाइल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में बदल जाता है, जो आंख, फेफड़ा और मस्तिष्क को नष्ट कर देता है. लीवर और किडनी तुरंत फेल हो जाते हैं. इस कारण पीड़ित का बच पाना काफी मुश्किल होता है.

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अस्पताल में इलाजरत पीड़ित (ETV Bharat)

पुलिस ने बताया कि अवैध शराब तस्करी का नेटवर्क गोपनीय रूप से सक्रिय है. यह शराब नेपाल सीमा से तस्करी कर लाई जाती है, जिसमें चीनी इंडस्ट्रीयल अल्कोहल मिलाया जाता है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा हमने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. कल कोट में दो शराब माफियाओं सुनील शाह और कन्हैया यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिनपर जानबूझकर विषैली स्प्रिट बेचने का आरोप है. इससे पहले पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है.

"अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें एक चौकीदार भी शामिल है. सोमवार को कोर्ट में दो आरोपियों ने सरेंडर किया है. इनपर विषैली स्प्रिट बेचने का आरोप है. इन सभी लोगों से पूछताछ कर कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है." -स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी

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