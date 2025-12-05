ETV Bharat / bharat

बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम पर यह तमाचा है.. कहीं गोद में ऑक्सीजन सिलेंडर तो कहीं इमरजेंसी में झाड़-फूंक

बिहार में 'सिस्टम' को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आयी है. जहां एक ओर बेतिया का अस्पताल था जबकि दूसरी ओर समस्तीपुर का. पढ़ें खबर

BIHAR HEALTH SYSTEM
बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम का हाल देखिए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 7:07 PM IST

6 Min Read
बेतिया/समस्तीपुर : 3 मार्च 2025 को जब तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया था. उसमें शिक्षा के बाद सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य विभाग का था. स्वास्थ्य बजट का आकार 20 हजार 335 करोड़ रुपये का था. बजट पेश होने के बाद मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी पीठ थपथपा रहे थे.

एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान जोर देकर कहा था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई है. लगातार इसपर काम किया जा रहा है. पर जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो कलई खुल जाती है.

कहते हैं कैमरा का लेंस कभी झूठ नहीं बोतला, उस कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो वाकई बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर करारा तामाचा था. आज हम आपको ऐसी ही दो तस्वीरों को दिखाते हैं, जिसे देखने की जरूरत विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को है.

तस्वीर नंबर 1 बेतिया:-

बिहार के पश्चिम चंपारण का सबसे बड़ा अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) बेतिया. 13 साल पहले 850 करोड़ की भारी-भरकम राशि से इसे तैयार किया गया था. वहां से जो तस्वीर सामने आयी वो वाकई शर्मसार करने वाली थी.

दिन गुरुवार, तारीख 4 दिसंबर 2025, एक महिला अपनी गोद में बच्चे को रखी थी. बच्चे का पिता ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में लेकर चल रहा था. बच्चे का एक्सरे करवाना था इसलिए उसे इस हालत में ले जाना पड़ा.

BIHAR HEALTH SYSTEM
इस तरह नवजात को एक्सरे के लिए ले जाना पड़ा (ETV Bharat)

बताया जाता है कि 9 दिन पहले ही नवजात का जन्म हुआ था. उसको सांस लेने में तकलीफ थी. इसलिए जीएमसीएच में ही इलाज चल रहा था. गुरुवार को एक्सरे के लिए उसे ऊपरी मंजिल से नीचे लाना था इसलिए पिता के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ही सहारा बना. पता नहीं अस्पताल के कर्मचारी किन कार्यों में व्यस्त थे.

''बच्चे की तबीयत काफी खराब थी. उसे स्ट्रेचर पर नहीं ले जाया जा सकता था. उसे गोद में ही ले जाया जा सकता था. इसलिए मां उसे गोद में लेकर एक्स-रे करने गई थी. बच्चे को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.''- डॉक्टर सुधा भारती, अधीक्षक, जीएमसीएच

तस्वीर नंबर 2 समस्तीपुर:-

समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज का भगत के द्वारा घंटों झाड़-फूंक होता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे. तस्वीर में साफ है कि भगत मरीज के बाजू में बैठकर मंत्र पढ़ते और झाड़-फूंक करते नजर आ रहा है. हैरानी की बात यह कि मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों में से किसी ने भी उसे रोकना जरूरी नहीं समझा.

इमरजेंसी वार्ड में ही झाड़-फूंक : महिला मरीज की पहचान, मुक्तापुर थाना क्षेत्र के चकदौलतपुर गांव निवासी रामप्रीत पंडित की पत्नी फूलो देवी के रूप में हुई है. गुरुवार को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों द्वारा आवश्यक इलाज किए जाने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो रही थी. इसके बाद परिजन इमरजेंसी वार्ड में ही भगत को बुलाकर झाड़-फूंक करवाने लगे. महिला के परिजनों ने बताया कि दवाई कराने के बाद जब नहीं ठीक हुईं तो भगत को अपने घर के पास से बुला कर ले गए. भगत ने कहा था कि ठीक हो जाएंगी.

''तीन दिन से परेशान हैं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है. ठीक नहीं हो रहा है. भगत जी आए तो सोचा कि झाड़ फूंक करा कर देख लेते हैं, कही ठीक हो जाएं.''- फूलो देवी, बीमार महिला

झाड़ फूंक करने वाले युवक आलोक कुमार ने बताया कि बीमारी कौन सी है, इस बारे में हमें नहीं पता है. बस हम इन्हें देखने के लिए आए हैं. जिस स्तर से देखना था हम देख लिए हैं. इनका मन शांत हो गया है. हो सकता है कि माता की कृपा होगी तो आधे घंटा में चलने लगेंगी. जब झाड़ फूंक करने वाले युवक से पूछा गया कि सदर अस्पताल के अंदर यह सब करने के लिए किसने इजाजत दी, तो युवक ने कहा कि, किसी ने मुझे परमिशन नहीं दी, ये बुलाए थे इसलिए आ गए, गलती किए कि पूछकर यहां आना चाहिए था.

Bihar Health System
इमरजेंसी में झाड़-फूंक (ETV Bharat)

अब हो रही जांच की बात : आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान न तो किसी डॉक्टर ने उसे रोका, न ही स्वास्थ्यकर्मियों या गार्ड ने हस्तक्षेप किया. वार्ड के अंदर मौजूद अन्य मरीज और उनके परिजन भी इस गतिविधि को देखते रहे. वहीं इस मामले में अब अस्पताल प्रशासन जांच की बात कह रहा है.

''इस मामले में ड्यूटी पर तैनात संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की जाएगी. तैनात सुरक्षा गार्ड से शोकॉज किया जाएगा.''- डॉ गिरीश कुमार, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल

डॉक्टर व सहायक स्टाफ की वर्तमान स्थिति : बिहार में उपलब्ध अलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या रिपोर्टों के मुताबिक 58144 है, जबकि राज्य की आवश्यकता WHO के सिफारिश के अनुरूप लगभग 124919 डॉक्टर बताई गई है. यानी उपलब्धता आवश्यकता का लगभग आधी के आस-पास है. इसी तरह सरकारी ऑडिट रिपोर्टों (CAG/राज्य समीक्षा) में बड़े पैमाने पर डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ-रिक्तियों का उल्लेख है. रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 53 प्रतिशत डॉक्टरों की कमी है. बिहार में 2148 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर उपलब्ध हैं.

NHM और राज्य में भर्ती योजनाएं : हाल के महीनों में NHM/State Health Society के माध्यम से बड़ी भर्तियों का अभियान चला है. कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर Community Health Officer (CHO) के लगभग 4500 पदों के लिए भर्ती-प्रक्रियाएं चल रही हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री और शासकीय घोषणाओं में 41000 तक स्वास्थ्य विभागीय नियुक्तियां (डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल व सहायक स्टाफ सहित) करने की बात सामने आई है. इसमें शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही 32000 से अधिक पद पर बहाली प्रक्रिया चल रही है. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि मार्च महीने तक सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

EXORCISM IN EMERGENCY
BETTIAH GMCH
SAMASTIPUR SADAR HOSPITAL
बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम
BIHAR HEALTH SYSTEM

