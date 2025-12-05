ETV Bharat / bharat

बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम पर यह तमाचा है.. कहीं गोद में ऑक्सीजन सिलेंडर तो कहीं इमरजेंसी में झाड़-फूंक

बेतिया/समस्तीपुर : 3 मार्च 2025 को जब तत्कालीन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार का बजट पेश किया था. उसमें शिक्षा के बाद सबसे ज्यादा बजट स्वास्थ्य विभाग का था. स्वास्थ्य बजट का आकार 20 हजार 335 करोड़ रुपये का था. बजट पेश होने के बाद मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी पीठ थपथपा रहे थे.

एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के सत्र के दौरान जोर देकर कहा था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई है. लगातार इसपर काम किया जा रहा है. पर जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो कलई खुल जाती है.

कहते हैं कैमरा का लेंस कभी झूठ नहीं बोतला, उस कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो वाकई बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर करारा तामाचा था. आज हम आपको ऐसी ही दो तस्वीरों को दिखाते हैं, जिसे देखने की जरूरत विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को है.

तस्वीर नंबर 1 बेतिया:-

बिहार के पश्चिम चंपारण का सबसे बड़ा अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) बेतिया. 13 साल पहले 850 करोड़ की भारी-भरकम राशि से इसे तैयार किया गया था. वहां से जो तस्वीर सामने आयी वो वाकई शर्मसार करने वाली थी.

दिन गुरुवार, तारीख 4 दिसंबर 2025, एक महिला अपनी गोद में बच्चे को रखी थी. बच्चे का पिता ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में लेकर चल रहा था. बच्चे का एक्सरे करवाना था इसलिए उसे इस हालत में ले जाना पड़ा.

इस तरह नवजात को एक्सरे के लिए ले जाना पड़ा (ETV Bharat)

बताया जाता है कि 9 दिन पहले ही नवजात का जन्म हुआ था. उसको सांस लेने में तकलीफ थी. इसलिए जीएमसीएच में ही इलाज चल रहा था. गुरुवार को एक्सरे के लिए उसे ऊपरी मंजिल से नीचे लाना था इसलिए पिता के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर ही सहारा बना. पता नहीं अस्पताल के कर्मचारी किन कार्यों में व्यस्त थे.

''बच्चे की तबीयत काफी खराब थी. उसे स्ट्रेचर पर नहीं ले जाया जा सकता था. उसे गोद में ही ले जाया जा सकता था. इसलिए मां उसे गोद में लेकर एक्स-रे करने गई थी. बच्चे को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.''- डॉक्टर सुधा भारती, अधीक्षक, जीएमसीएच

तस्वीर नंबर 2 समस्तीपुर:-

समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज का भगत के द्वारा घंटों झाड़-फूंक होता रहा और लोग तमाशबीन बने रहे. तस्वीर में साफ है कि भगत मरीज के बाजू में बैठकर मंत्र पढ़ते और झाड़-फूंक करते नजर आ रहा है. हैरानी की बात यह कि मौके पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों में से किसी ने भी उसे रोकना जरूरी नहीं समझा.

इमरजेंसी वार्ड में ही झाड़-फूंक : महिला मरीज की पहचान, मुक्तापुर थाना क्षेत्र के चकदौलतपुर गांव निवासी रामप्रीत पंडित की पत्नी फूलो देवी के रूप में हुई है. गुरुवार को पेट दर्द की शिकायत पर परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों द्वारा आवश्यक इलाज किए जाने के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो रही थी. इसके बाद परिजन इमरजेंसी वार्ड में ही भगत को बुलाकर झाड़-फूंक करवाने लगे. महिला के परिजनों ने बताया कि दवाई कराने के बाद जब नहीं ठीक हुईं तो भगत को अपने घर के पास से बुला कर ले गए. भगत ने कहा था कि ठीक हो जाएंगी.