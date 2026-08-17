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बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पहुंचे देवघर, बाबा बैद्यनाथ का बाहर से किया दर्शन

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर भेंट की (देवघर) ( ETV Bharat )