बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पहुंचे देवघर, बाबा बैद्यनाथ का बाहर से किया दर्शन
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार सोमवार को देवघर पहुंचे.
Published : August 17, 2026 at 5:24 PM IST
देवघर: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार सोमवार को देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने पर सर्किट हाउस में स्थानीय जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया.
जमुई दौरे से सीधे देवघर का बनाया कार्यक्रम
दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जमुई जिला के झाझा दौरे पर गए थे. झाझा से लौटने के दौरान उन्होंने देवघर और बासुकीनाथ में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया. देवघर पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें बाबा बैद्यनाथ धाम के धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी दी.
तीसरी सोमवारी पर मंदिर में उमड़ी भीड़, बाहर से किया दर्शन
सावन की तीसरी सोमवारी होने के कारण बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी. अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंत्री निशांत कुमार ने मंदिर परिसर के बाहर से ही बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किया. इसके बाद वह बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए.
पूर्व जेडीयू विधायक के निधन पर जताया शोक
इस दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें देवघर के पूर्व जेडीयू विधायक कामेश्वर दास के निधन की जानकारी दी. निधन की खबर सुनकर निशांत कुमार ने दुख व्यक्त किया और अपनी संवेदना प्रकट की.
मीडिया से नहीं की बातचीत
देवघर पहुंचने के दौरान मंत्री निशांत कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कड़ी सुरक्षा के बीच देवघर से बासुकीनाथ के लिए रवाना हुए. बासुकीनाथ में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद उनके पटना लौटने का कार्यक्रम है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के साथ बिहार के बेलहर से वरिष्ठ विधायक मनोज यादव, एमएलसी संजय प्रसाद सहित जेडीयू के कई वरिष्ठ का कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बता दें कि निशांत कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं. हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उन्हें राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है. स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनके राजनीतिक सक्रियता और व्यवहार को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं.
इसे भी पढे़ं- देवघर पहुंचे अश्विनी कुमार चौबे की हिदायत, बोले- छात्रों के आंदोलन को आग का शोला न बनने दें झारखंड सरकार
इसे भी पढे़ं- श्रावणी मेला 2026: तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी का अद्भुत संयोग, बाबा धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब
इसे भी पढे़ं- श्रावणी मेला 2026: प्रशासन की व्यवस्था ने जीता विश्वास, बिछड़े भूटानी बुजुर्ग को परिजन से मिलवाया