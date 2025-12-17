ETV Bharat / bharat

खटिया है बिहार के इस गांव के लिए एंबुलेंस, जीते जी चार कंधों की पड़ती है जरूरत

आजादी के 78 सालों बाद भी बिहार के छतौनी गांव की तस्वीर नहीं बदली. यहां खाट को ही एंबुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा.

खटिया है बिहार के इस गांव के लिए एंबुलेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 17, 2025 at 7:54 PM IST

8 Min Read
रिपोर्ट: सुमित सिंह

शिवहर: आजादी को 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन शिवहर जिले के एक गांव के लिए आजादी अब भी सरकारी फाइलों में बंद एक वादा मात्र है. जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर तरियानी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसा छतौनी गांव (वार्ड संख्या–05) आज भी बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहा है.

इस गांव में दम तोड़ रहा सरकारी दावा: स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्य से लेकर केंद्र सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन यहां की हकीकत कुछ और है. इस दौर में आज भी बिहार के शिवहर जिले के छतौनी गांव में खटिया ही वहां के लोगों के लिए एंबुलेंस है. गांव में पक्की सड़क नहीं है. दूल्हे की गाड़ी गांव के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती है.

खटिया बना एंबुलेंस: ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीणों ने गांव में सड़क न होने की गंभीर समस्या को लेकर अपनी पीड़ा साझा की है. सुशीला देवी ने बताया कि गांव में आज भी सड़क नहीं है, जिसके कारण मरीजों को खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि शादी-विवाह भी अगहन या वैशाख में ही संभव हो पाते हैं, क्योंकि अन्य महीनों में दूल्हे की गाड़ी गांव तक नहीं आ पाती है.

"वाहन को मुख्य सड़क पर ही रोकना पड़ता है, वहां से दूल्हे को पैदल लाया जाता है. यह समस्या नई नहीं है, बल्कि लगभग तीन-चार पीढ़ियों से चली आ रही है. बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब लोगों को पानी और कीचड़ पार कर मरीजों को ढोना पड़ता है."- सुशीला देवी, ग्रामीण, छतौनी गांव

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"गांव बसने के समय से ही यह समस्या बनी हुई है. गर्भवती महिलाओं को भी खटिया पर लादकर अस्पताल ले जाया जाता है. बारिश के दिनों में लोग पानी से होकर मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं. आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है."- मान्य देवी, ग्रामीण, छतौनी गांव

'शादी के बाद से ऐसे ही हालात': प्रमिला देवी बताती हैं कि यदि बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें भी खटिया पर लादकर सड़क तक ले जाया जाता है. वहां से किसी वाहन की व्यवस्था कर अस्पताल पहुंचाया जाता है. उन्होंने कहा कि जब से उनकी शादी होकर इस गांव में आई हैं, तब से यही हालात देख रही हैं.

खाट पर मरीज को ले जाते लोग (ETV Bharat)

"कई बार कागजी खानापूर्ति जरूर हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ. इस बस्ती में अति पिछड़े समाज के लोग निवास करते हैं. महिलाओं को विशेष रूप से प्रसव के समय अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है."- प्रमिला देवी, ग्रामीण, छतौनी गांव

ग्रामीण महिला प्रमिला देवी (ETV Bharat)

बरसात में बढ़ जाती है परेशानी: उषा देवी अपनी समस्याओं को साझा कर कहती हैं कि वर्षों से गांव में सड़क नहीं है. किसी बच्चे, महिला या बुजुर्ग के बीमार पड़ने पर उसे खटिया पर लादकर या कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाया जाता है. फिर वहां से वाहन के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाता है.

"बरसात के दिनों में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि घुटनों तक पानी पार करना पड़ता है. कई बार खटिया उपलब्ध न होने पर मरीज को कंधे पर उठाकर ले जाना मजबूरी बन जाती है."- उषा देवी, ग्रामीण, छतौनी गांव

छतौनी गांव (ETV Bharat)

स्थानीय राम दर्श राम ने बताया कि उनके पूर्वज इसी स्थान पर आकर बसे थे और तब से यह समस्या चली आ रही है. बाबा अब नहीं रहे, लेकिन हालात आज भी वैसे ही हैं. उन्होंने कहा कि शादी-विवाह के अवसर पर गांव से पैदल चलकर मुख्य सड़क तक जाना पड़ता है.

"किसी के बीमार पड़ने पर यदि स्थिति गंभीर हो, तो मरीज को कंधे पर उठाकर या खटिया पर लादकर सड़क तक पहुंचाया जाता है, वहां से अस्पताल ले जाया जाता है."-राम दर्श राम, ग्रामीण, छतौनी गांव

गांव में पक्की सड़क और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत जरूरतें नदारद हैं. हालात ऐसे हैं कि गांव तक न तो चारपहिया पहुंच पाती है और न ही दोपहिया. सड़क के नाम पर केवल कीचड़, दलदल और प्रशासनिक उपेक्षा है. बीमार पड़ने पर एंबुलेंस नहीं, खाट ही एंबुलेंस बन जाती है.

ग्रामीणों ने कई बार दिया आवेदन: इस समस्या पर ग्रामीण राम जस राम ने कहते हैं कि हमलोग के द्वारा पहले कई बार सामूहिक आवेदन दिया जा चुका है,लेकिन आवेदन सिर्फ, दफ्तर तक ही रह जाता है, आगे नही बढ़ पाता है. उन्होंने बताया की हमने पहले के जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को भी आवेदन दिया था, लेकिन उधर से कुछ जवाब नहीं आया और न ही कोई कार्रवाई की गई है.

"गांव की यह समस्या हमारे संज्ञान में है. इसका जल्द स्थायी समाधान हो जाए, इसके लिए हम लगे हैं."- विजय सिंह, मुखिया

महिलाओं ने बयां किया अपना दर्द (ETV Bharat)

वर्तमान विधायक अमित कुमार रानू ने इस मामले पर बताया है कि अभी तत्काल हमारे संज्ञान में मामला आया है. हम इसका जल्द जल्द से स्थाई समाधान निकालेंगे. वहां की जनता आश्वस्त रहे कि जब आपने अपने बेटा को विधायक बनाया है तो आपका काम अवश्य और जल्द से जल्द हो जाएगा.

"पुराने जनप्रतिनिधियों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक वह वार्ड सड़क से वंचित हैं. मैं इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाऊंगा."- अमित कुमार रानू, विधायक

शिवहर डीडीसी बृजेश कुमार बताते हैं कि मुख्यमंत्री टोला संपर्क योजना के तहत किसी भी टोले की जो समस्या मुख्य होती है, वह अग्रतर कार्य के लिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है.

पक्की सड़क के इंतजार में छतौनी (ETV Bharat)

"अब हम यह पता करना चाहेंगे कि आवेदन दिया गया है या नहीं. सीओ साहब के माध्यम से तब जांच के बाद इसका निदान निकालेंगे."-बृजेश कुमार, डीडीसी, शिवहर

तरियानी प्रखंड में पंचायतों की संख्या: शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड में कुल 16 पंचायतें हैं. ये पंचायतें ग्रामीण प्रशासन की मूल इकाई हैं, जिनके माध्यम से विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी सुविधाओं का क्रियान्वयन किया जाता है. हालांकि पंचायतों की संख्या के अनुपात में संसाधनों और व्यवस्थाओं की उपलब्धता अब भी एक गंभीर प्रश्न बनी हुई है.

सड़कों की स्थिति: तरियानी प्रखंड सहित पूरे शिवहर जिले में मुख्य सड़कों की स्थिति अपेक्षाकृत ठीक-ठाक बताई जाती है. राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर आवागमन सुचारु है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की सड़कों की स्थिति बेहद खराब है.

कई गांवों में कच्ची, जर्जर और गड्ढों से भरी सड़कों के कारण आम लोगों को रोज़मर्रा की आवाजाही में भारी परेशानी उठानी पड़ती है. बरसात के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे अधिक दिक्कत होती है. स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी सड़कें भी बदहाल हैं, जिसके कारण आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है.

शिवहर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति: शिवहर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था कागजों पर भले ही ठीक-ठाक दिखाई देती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. जिला अस्पताल की स्थिति केवल नाम मात्र की रह गई है. आवश्यक संसाधनों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधुनिक सुविधाओं का अभाव साफ दिखाई देता है. वहीं उप-स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति बेहद चिंताजनक है. अस्पतालों में कहीं मरीजों की लंबी कतारें दिखती हैं तो कहीं डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी ही अनुपस्थित पाए जाते हैं.

शिवहर जिले में एम्बुलेंस की स्थिति: ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आज भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों या दूसरे जिलों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ता है. प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर जिले में कुल लगभग 17 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं. हालांकि इनमें से 2 से 3 एम्बुलेंस खराब अवस्था में बताई जा रही हैं, जिससे आपात सेवाओं की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े होते हैं.

ब्लॉकवार अनुमानित स्थिति की बात की जाए तो तरियानी प्रखंड, शिवहर प्रखंड, पुरनहिया प्रखंड में एक-एक एंबुलेंस है. पिपराही प्रखंड में 2 एम्बुलेंस है. वहीं डुमरी कटसरी प्रखंड में 1 एम्बुलेंस की व्यवस्था है. एमसीएच (मातृ-शिशु अस्पताल) में लगभग 2 एम्बुलेंस हैं.

यह आंकड़ा मोटे तौर पर उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है. सीमित एम्बुलेंस और उनकी खराब स्थिति के कारण कई बार मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती, जो गंभीर चिंता का विषय है.

