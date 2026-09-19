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बिहार की 'भूतिया सड़क', जहां शाम ढलते ही गुजरने से कतराते हैं लोग

'बिहार की भूतिया सड़क' जहां शाम होते ही गाड़ियों के पहिए थम जाते हैं और लोग जाने से कतराते हैं. आखिर क्या है सच्चाई? रिपोर्ट-नीलेश

बिहार का भूतिया हाईवे
बिहार का भूतिया हाईवे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 7:14 AM IST

13 Min Read
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बेगूसराय : बिहार में एक ऐसी सड़क है, जिसका नाम जुबां पर आते ही स्थानीय लोगों के बीच डर-भय का माहौल बन जाता है. यह रास्ता कोई सुनसान जंगलों के बीच का नहीं, बल्कि स्टेट हाईवे-55 है जो कि बेगूसराय और समस्तीपुर को जोड़ता है. इसी हाईवे पर डरावना 'बसौना मोड़' पड़ता है, जिसके कारण पूरी सड़क को 'भूतिया सड़क' कहा जाने लगा है. स्थानीय लोगों में ऐसी धारणा बन गई है कि 'बसौना मोड' पर शाम होते ही हादसे कराने वाले 'भूत-प्रेत' का साया मंडराने लगता है.

बिहार का भूतिया हाईवे

दिन में यहां से गुजरें तो सब कुछ सामान्य नजर आता है. सड़क पर गाड़ियां चलती दिखाई देती हैं, आसपास चहलपहल नजर आती है और जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ती है. लेकिन शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे के आगोश में चला जाता है, तब इसी जगह को लेकर लोगों की सोच बदल जाती है और सड़क पर 'भूतिया खौफ' का असर दिखाई देने लगता है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट- बिहार की भूतिया सड़क (ETV Bharat)

'रात में वाहनों को खींचती है अदृश्य शक्ति'

भूतिया मोड़ के पास ही रहने वाले एक स्थानीय ने बताया कि आसपास के जितने भी रहने वाले लोग हैं, रात के समय यहां से नहीं गुजरते. युवक ने बताया कि एक बार तो उसने भी खुद ये महसूस किया था कि उसकी बाइक का हैंडल कोई गड्ढे की ओर खींच रहा है. उसने ये दावा किया कि तब से वह भी रात में उस मोड़ से गुजरने में कतराने लगा है.

"वहां से हम जब भी गुजरते हैं तो भय लगता है. शाम के वक्त मैने कभी-कभी ऐसा महसूस किया है कि गड्ढे की तरफ कोई बाइक के हैंडल को खींच रहा है. इसीलिए मैं शाम को यहां से नहीं निकलना चाहता. जो लोकल आदमी जानता है वह यहां शाम को नहीं निकलता. जिसको जानकारी नहीं है वही उस मोड़ से गुजरता है."- मोहम्मद वाजिद हुसैन, स्थानीय ग्रामीण

'रात के अंधेरे में यहां रुकना मना है..'

स्थानीय लोगों के बीच भी यही धारणा गहराती जा रही है. लोग अंधेरा होने के बाद बसौना मोड़ से गुजरने में सावधानी बरतते हैं, तो कुछ लोग यहां रुकने से भी बचते नजर आते हैं. यहां शाम के समय में रुकने की भी मनाही है. सवाल ये है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है, जो लोगों के अंदर खौफ भर रही है और लोग इसे 'हॉन्टेड रोड' के नाम से जानते हैं.

बेल के पेड़ से टकराकर होते हैं हादसे
इसी बेल के पेड़ से टकराकर होते हैं हादसे (ETV Bharat)

एक तरफ श्मसान दूसरी तरफ काली मंदिर

दिन में बसौना मोड़ का इलाका बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है. भौगोलिक माहौल इसे और सुंदर और रहस्यमयी बना देता है. सड़क के एक तरफ श्मशान घाट है, जबकि दूसरी तरफ तटबंध के पास मां काली का मंदिर है और इनके पास ही SH-55 के किनारे बेल का पेड़ है जिसे लोग खौफ भरी नजरों से देखते हैं. लोगों का मानना है कि वहां कोई 'अदृश्य काली शक्ति' है जो हादसे कराती है.

'जो यहां हादसे में टकराया वो मरा..'

स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां कुछ तो ऐसा है कि जिसका भी एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो जाती है. क्योंकि वहां कोई 'अदृश्य शक्ति' है. महज करीब 100 मीटर की दूरी पर बूढ़ी गंडक नदी बहती है. सड़क के आसपास पेड़-पौधे और सुनसान इलाका रात के समय इस जगह की तस्वीर को और डरावना बना देते हैं. लोगों का दावा है कि यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं.

"स्टेट हाईवे 55 के बसौना मोड़ को भुतहा सड़क इसलिए कहते हैं कि वहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं. जो वहां पर लड़ता है उसकी मौत हो जाती है. एक भी शख्स अब तक हुए हादसे में नहीं बचा ये इतिहास है. यहां अब तक हादसे में कितने मरे इसकी कोई गिनती नहीं है.''- राजेन्द्र सिंह, स्थानीय बुजुर्ग

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

शाम होते ही क्यों बदल जाता है माहौल?

दिन का उजाला खत्म होते ही सड़क का यह हिस्सा एक अलग रूप लेने लगता है. पर्याप्त रोशनी नहीं होने की स्थिति में सामने आने वाला मोड़ अचानक दिखाई नहीं पड़ता है. रात में तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों की लाइटों के बीच सड़क का घुमाव और आसपास का अंधेरा वाहन चालकों के लिए हादसे जैसी स्थिति पैदा कर देता है. लेकिन स्थानीय लोगों के बीच इसकी 'भूत-प्रेत' वाली कहानी पर ज्यादा विश्वास है.

'बेल का पेड़' जिसके नीचे आज भी होती है पूजा

कुछ ग्रामीण इस जगह को सिर्फ दुर्घटना संभावित क्षेत्र नहीं मानते, बल्कि इसे 'भूतिया मोड़' या 'शापित जगह' से जोड़कर देखते हैं. बसौना मोड़ की रहस्यमयी कहानी का सबसे चर्चित हिस्सा है सड़क किनारे मौजूद बेल का पेड़. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पेड़ के नीचे पूजा-पाठ किया जाता है. इस दावे की हकीकत भी दिखाई देती है. बेल के पेड़ से लिपटी लाल चुनरी और नीचे जलती हुई अगरबत्ती आसानी से देखी जा सकती है.

'पूजा पाठ से टलती है अनहोनी'

ग्रामीणों के बीच चली आ रही मान्यता कहती है कि इस जगह पर पूजा-अर्चना करने से अनहोनी टल सकती है. वहीं, कुछ लोगों का विश्वास है कि मौजूदा मान्यता की अनदेखी करने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इस मान्यता का कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं है, लेकिन वर्षों से सुनाई जा रही कहानियों ने बेल के पेड़ को इस सड़क की पहचान का हिस्सा बना दिया है.

भूतिया सड़क का डरावना मोड़
भूतिया सड़क का डरावना मोड़ (ETV Bharat)

आखिर यह मान्यता शुरू कैसे हुई?

यही वह सवाल है, जिसका जवाब स्थानीय बुजुर्गों की यादों और सुनी-सुनाई कहानियों में मिलता है. कहा जाता है कि इस इलाके में पुराने समय से हादसे होते रहे हैं. हर दुर्घटना के बाद लोगों के बीच घटनाओं को लेकर चर्चाएं होती रहीं और धीरे-धीरे इन घटनाओं को पेड़, पूजा और अनहोनी की मान्यता से जोड़ दिया गया.

दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं

समय बीतता गया और दुर्घटनाओं की कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहीं. लेकिन इन दावों की पूरी ऐतिहासिक पुष्टि के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड और पुराने जरूरी दस्तावेजों को लोगों ने नजरअंदाज किया और सिर्फ एक भूतिया नैरेटिव ही आगे बढ़ता चला गया.

पांच लोगों की मौत की कहानी ने बनाया भय

स्थानीय बुजुर्ग इस मोड़ से जुड़ी एक पुराने हादसे की कहानी भी सुनाते हैं. उनके मुताबिक एक दुर्घटना में एक साथ पांच लोगों की जान चली गई थी और हादसे के बाद इस जगह को लेकर लोगों का डर और गहरा हो गया. कहा जाता है कि इस हादसे को भी स्थानीय लोगों ने बेल के पेड़ और इस जगह से जुड़ी मान्यताओं के साथ जोड़कर देखना शुरू किया.

सड़क से कुछ मीटर की दूरी पर काली मंदिर
सड़क से कुछ मीटर की दूरी पर काली मंदिर (ETV Bharat)

सच है भूतहा सड़क या एक मनगढ़ंत कहानी?

बसौना मोड़ को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं फैलती चली गईं. हालांकि इस पांच लोगों की मौत वाले पुराने हादसे की आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है. इसलिए इसे स्थानीय लोगों की बताई गई घटना के रूप में ही देखना जरूरी है. पुलिस के पास कथित हादसे की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है.

हादसों की नई घटनाओं ने पुरानी कहानी को जिंदा रखा

रहस्यमयी मान्यताओं के बीच इस मोड़ पर सामने आई दुर्घटनाओं की कुछ हालिया घटनाओं ने लोगों के डर को और मजबूत किया. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक 2024 में बाइक के बिजली के पोल से टकराने की घटना में बबलू कुमार की मौत हुई थी.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मौजूदा हादसों ने मान्यताओं पर लगाया मुहर!

इसके बाद 2025 में दो बाइकों की टक्कर के बाद धीरज कुमार तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. इसी दौरान एक शिक्षिका की बाइक दुर्घटना में मौत का भी उल्लेख मिलता है. हालांकि उपलब्ध जानकारी में इस घटना की तारीख और मृतका का नाम स्पष्ट नहीं है. फिर 2026 में 45 वर्षीय रिंकू देवी की मौत की घटना सामने आई. बताया गया कि तेज रफ्तार हाईवा से चकमा खाने के बाद बाइक से गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोट लगी और उनकी जान चली गई.

चार मौतों का रिकॉर्ड

बसौना मोड़ को लेकर सबसे जरूरी सवाल है कि आखिर यहां अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है? उपलब्ध रिकॉर्ड और रिपोर्टों में कम-से-कम चार मौतों का जिक्र मिलता है. लेकिन इसे बसौना मोड़ पर हुई कुल मौतों का अंतिम आंकड़ा नहीं माना जा सकता.

हादसों का कोई सार्वजनिक सत्यापित रिकॉर्ड नहीं

क्योंकि इस मोड़ पर अब तक हुए सभी हादसों और मौतों का कोई एक सार्वजनिक, सत्यापित और ऑल-टाइम आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. स्थानीय लोग हर साल कई दुर्घटनाओं की बात करते हैं, लेकिन सही संख्या के लिए पुलिस, परिवहन विभाग या संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड की जरूरत होगी.

क्या सच में यहां कोई अदृश्य शक्ति है?

यही वह सवाल है जो बसौना मोड़ की पूरी कहानी को रहस्य में बदल देता है. एक तरफ ग्रामीणों की मान्यता है. बेल का पेड़ है. पूजा-पाठ है. पुराने हादसों की कहानियां हैं. श्मशान और मंदिर का आसपास होना है. दूसरी तरफ सड़क पर होने वाली वास्तविक दुर्घटनाएं हैं. लेकिन इन दोनों के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या दुर्घटनाओं की वजह सच में कोई अदृश्य शक्ति है?

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

भुतहा सड़क पर क्या कहती है पुलिस?

इस सवाल पर पुलिस का जवाब बिल्कुल अलग है. पुलिस ने भूतिया सड़क की कहानी को किया खारिज किया और इस हादसे के पीछे की टेक्निकल और साइंटिफिक वजह भी बताई. ट्रैफिक डीएसपी रंजीत कुमार के मुताबिक बसौना मोड़ को भूतिया या शापित मानना सही नहीं है.

'हादसे की वजह तीखा मोड़'

पुलिस के अनुसार इस इलाके में हादसों की मुख्य वजह सड़क का तीखा मोड़ है. तेज रफ्तार वाहन जब अचानक इस घुमाव वाले हिस्से में पहुंचते हैं, तो नियंत्रण बिगड़ने की आशंका बढ़ जाती है. डीएसपी रंजीत कुमार ने कहा कि इस तरह की विचारधारा कि यह भूतिया सड़क है, गलत है. उनके मुताबिक यहां तीखा मोड़ होने के कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं और अदृश्य शक्ति जैसी बात को वह नहीं मानते.

"लोग इस डर में न रहें कि वहां पर कोई अदृश्य शक्ति है या फिर कोई भूत-प्रेत के चलते हादसा हो रहा है. सड़क की बनावट वहां गड़बड़ है. लोग हेलमेट लगाकर चलें. जिस सड़क पर हादसे ज्यादा होते हैं वहां विशेष सतर्कता रखें. बसौना मोड़ पर हादसे की असल वजह वहां का तीखा मोड़ है. फिर भी हाल-फिलहाल में कोई ऐसे हादसे नहीं हुए हैं. पुरानी घटनाओं को लेकर लोग इस तरह की बातें करते होंगे."- रंजीत कुमार, ट्रैफिक DSP

पुलिस की पेट्रोलिंग फिर भी क्यों बना हुआ है डर?

पुलिस का कहना है कि बसौना मोड़ पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है. साथ ही इस खतरनाक मोड़ को दुरुस्त या सीधा करने के लिए वरीय अधिकारियों से बातचीत की जा रही है. यानी पुलिस के लिए यह कोई रहस्यमयी जगह नहीं, बल्कि एक दुर्घटना संभावित स्थान है, जहां सड़क की बनावट और वाहन चालकों की गति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

कर्व होने से यहां होते हैं हादसे
कर्व होने से यहां होते हैं हादसे (ETV Bharat)

एक ही जगह और दो अलग-अलग कहानियां

लेकिन ग्रामीणों के मन में वर्षों से बनी धारणा सिर्फ पुलिस की एक अपील से खत्म नहीं होती. बसौना मोड़ की कहानी को दो नजरिए से देखा जा सकता है. ग्रामीणों के लिए यह जगह आस्था, डर और पुरानी मान्यताओं से जुड़ी है. बेल के पेड़ के नीचे पूजा होती है और पुराने हादसों की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर हैं. वहीं पुलिस के लिए तस्वीर बिल्कुल अलग है. पुलिस के मुताबिक यहां किसी भूत या अदृश्य शक्ति की वजह से दुर्घटनाएं नहीं होतीं. तीखा मोड़, तेज रफ्तार, रात में दृश्यता और वाहन चालक की छोटी सी गलती हादसे का कारण बन सकती है.

रात में इस मोड़ पर एक छोटी गलती भी पड़ सकती है भारी

कल्पना कीजिए कि रात का वक्त है. सड़क पर रोशनी पर्याप्त नहीं है. वाहन तेज रफ्तार से आ रहा है. सामने से दूसरा वाहन आता है और अचानक सड़क का तीखा घुमाव सामने पड़ जाता है. ऐसे में चालक को वाहन संभालने के लिए महज कुछ सेकंड मिलते हैं. अगर गति ज्यादा हो, ब्रेक लगाने में देर हो जाए या वाहन का संतुलन बिगड़ जाए, तो परिणाम गंभीर हो सकता है.

असली वजह भूत नहीं बल्कि खतरनाक मोड़?

यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है. बसौना मोड़ की रहस्यमयी कहानी जितनी डरावनी है, उपलब्ध तथ्यों और पुलिस के बयान से सामने आने वाली तस्वीर उतनी ही व्यावहारिक है. तीखा मोड़ दुर्घटना का बड़ा जोखिम पैदा करता है. इसके साथ तेज रफ्तार, रात में कम दृश्यता और वाहन चलाते समय छोटी सी लापरवाही हादसे को गंभीर बना सकती है.

हादसे की वजह सड़क की डिजाइन न कि 'भूत-प्रेत'

यानी जिस जगह को स्थानीय लोग 'भूतिया मोड़' कहते हैं, पुलिस उसे खतरनाक सड़क मोड़ के रूप में देखती है. भूत के अस्तित्व का कोई प्रमाण सामने नहीं है. लेकिन दुर्घटनाओं का खतरा वास्तविक है. लोग मान्यता और मौजूदा हादसे को जोड़कर अपनी मान्यता पर ही अड़े हुए हैं. जबकि हादसा किसी अदृश्य शक्ति के चलते नहीं बल्कि 'अंधा मोड़' या ब्लैक स्पॉट बनने की वजह से हो रहे हैं.

सड़क 'भूतिया' नहीं बल्कि ये 'सुरक्षा का मुद्दा'

बसौना मोड़ की कहानी शायद आगे भी लोगों के बीच सुनाई जाती रहेगी. बेल के पेड़ से जुड़ी मान्यता रहेगी, पुराने हादसों की चर्चाएं होती रहेंगी और शाम के बाद इस जगह को लेकर डर भी बना रह सकता है. लेकिन सड़क पर चलने वालों के लिए सबसे जरूरी सवाल किसी भूत का नहीं, सुरक्षा का है.

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