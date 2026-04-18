ETV Bharat / bharat

'जंग से नहीं बेरोजगारी से डर लगता है..' गल्फ देशों से बिहार लौटे युवाओं ने बयां किया दर्द

खाड़ी देशों में तनाव से भारत लौटे युवा दुविधा में फंसे हैं. उनको लगता है कि लौटने का फैसला गलत था. रत्नेश कुमार की रिपोर्ट-

'बेरोजगारी जंग से ज्यादा खतरनाक'
बेरोजगारी जंग से ज्यादा खतरनाक? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 18, 2026 at 8:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: ''कतर में जब भी ईरान के द्वारा मिसाइल हमले होते हैं तो मेरे मोबाइल का सायरन बज उठता है. हम युद्ध के डर से इंडिया लौट आए लेकिन यहां बेरोजगारी के कारण हमारी हालत खराब है. यहां पर नौकरी के बिना हमारी जीवन ही युद्ध जैसा हो गया है.'' ये कहना है खाड़ी देश से बिहार लौटे युवक का. उसने बताया कि वह भारत तो आ गया लेकिन नौकरी खोने के डर से अब वह वापस कतर लौटना चाहता है. लेकिन घर वाले इसकी इजाजत नहीं दे रहे.

मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते लौटे युवाओं की कहानी : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध के मिसाइल हमलों के बीच किसी तरह जान बचाकर कुछ युवक बिहार लौट तो आए लेकिन उन्हें अपनी वापसी पर मलाल है. उनको लगता है कि उन्होंने यहां आने का फैसला गलत ले लिया. कुछ ऐसे भी हैं जो परिस्थितियों को देखकर अब एक नई दुविधा में फंस गए हैं. एक ओर विदेश में युद्ध का खतरा है, तो दूसरी ओर अपने ही राज्य में बेरोजगारी की हैरान कर देने वाली हकीकत. ऐसे में कई मजदूर अब खुलकर कह रहे हैं कि ''यहां बेरोजगारी से बेहतर खाड़ी देश लौटना'' है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

बेरोजगार होने का डर इसलिए लौटना चाहते हैं कतर : गया के चोन्हा रामपुर के जीशान खान ने बताया कि वह 16 मार्च को कतर से लौटे हैं. जंग से पूरी तरह से हालात बिगड़ चुके हैं. उनके कतर वाले सिमकार्ड लगे मोबाइल पर मिसाइल अटैक का अलर्ट आता है. तो यहां पर हमारा परिवार घबरा जाता है. चाहकर भी वो कतर नहीं जा पा रहे हैं. एक ओर सुरक्षा तो दूसरी ओर बेरोजगारी का डर, दोनों के बीच जीशान परेशान हैं.

''16 मार्च को कतर से लौटा हूं. जंग के हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं. मेरे पास जो मोबाइल है, वह कतर का है. उसमें कतर का सीमकार्ड है. जब भी वहां मिसाइल से हमले होते हैं, तो सायरन बज उठता है. परिवार वाले भी स्थिति को देखते हुए कतर जाने से रोक रहे हैं.''- जीशान खान, चोन्हा रामपुर, गया के निवासी

'बेरोजगारी जंग से ज्यादा खतरनाक' : जीशान खान, जो कतर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और डेढ़ लाख रुपये तक कमाते थे, कहते हैं कि हालात भले ही वहां के खतरनाक हों, लेकिन कम से कम वहां आमदनी तो थी. भारत लौटने के बाद अब सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर समय पर जॉइन नहीं किया, तो नौकरी खत्म हो जाएगी. परिवार सुरक्षा के कारण रोक रहा है, लेकिन आर्थिक दबाव उन्हें फिर से लौटने के लिए मजबूर कर रहा है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''मैं दोहा कतर के अल बकरा एरिया में लीड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं. डेढ़ लाख भारतीय मुद्रा में हमारी पगार है. किंतु जिस अनिश्चित दिशा में हालात बनते नजर आ रहे हैं. उससे हमारी नौकरी पर एक तरह से आफत में है. यदि 3 मई को हमने अपनी नौकरी पुन: ज्वाइन नहीं की, तो हमारी नौकरी पर आफत होगी और हम बेकार हो जाएंगे.''- जीशान खान, चोन्हा रामपुर, गया के निवासी

महंगा किराया भी मंजूर, बस नौकरी बच जाए : सीधी फ्लाइट्स बंद होने और सीमित विकल्पों के कारण खाड़ी देशों का किराया कई गुना बढ़ चुका है. इसके बावजूद मजदूर तैयार हैं. साजिद खान, जो सऊदी अरब के रियाद में हाउस ड्राइविंग करते थे, बताते हैं कि चार बार टिकट कैंसिल होने के बाद किसी तरह लौटे, लेकिन अब फिर जाने की सोच रहे हैं. उनका कहना है कि यहां एक रुपया कमाने का साधन नहीं, वहां नौकरी तो थी.

''एक तरह से मैं पूरी तरह से बेरोजगार हो गया हूं. यदि काम पकड़ने जाता हूं, तो जान पर आफत है. स्थिति को देखते हुए फिलहाल सउदी जाने का विचार नहीं है. मैं सऊदी अरम के रियाद में हाउस ड्राइविंग का काम करता था और सैलरी 50+ थी.''- साजिद खान, गया के शमशाबाद के रहने वाले युवक

खाड़ी देशों में काम करने वाले इंडियन वर्कर
खाड़ी देशों में काम करने वाले इंडियन वर्कर (ETV Bharat)

'यहां जीवन भी एक युद्ध है' : लौटे हुए युवाओं का दर्द साफ है—वे मानते हैं कि मिडिल ईस्ट का युद्ध खतरनाक जरूर है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी भी किसी युद्ध से कम नहीं. रोजमर्रा के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रही हैं. कई युवाओं ने कहा कि 'वहां मिसाइल का डर था, यहां भूख और कर्ज का डर है.'

गांवों की अर्थव्यवस्था पर असर : गया जिले के शमशाबाद, चोन्हा रामपुर, सुपाई और खंडेल जैसे गांवों की बड़ी आबादी खाड़ी देशों की कमाई पर निर्भर है. अब जब यह कमाई रुक गई है, तो पूरे गांव की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है. घर चलाना मुश्किल हो गया है और बचत भी खत्म होने लगी है.

सरकार से रोजगार की मांग तेज : इन युवाओं की मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार उनके अनुभव के आधार पर देश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए. उनका कहना है कि यदि भारत में ही सम्मानजनक नौकरी मिले, तो कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर विदेश नहीं जाना चाहेगा.

खाड़ी देशों में काम करने वाले इंडियन वर्कर
खाड़ी देशों में काम करने वाले इंडियन वर्कर (ETV Bharat)

अनिश्चित भविष्य में मजबूरी का फैसला : फिलहाल स्थिति यही है कि गया के ये मजदूर दो विकल्पों के बीच फंसे हैं—या तो महंगा किराया देकर फिर खाड़ी लौटें और जोखिम उठाएं, या यहां रहकर बेरोजगारी झेलें. दोनों ही हालात मुश्किल हैं, लेकिन पेट की आग और जिम्मेदारियां उन्हें एक बार फिर खाड़ी की ओर धकेल रही हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

मिडिल ईस्ट में तनाव
बिहार में बेरोजगारी
BIHAR UNEMPLOYMENT CRISIS
BIHAR GULF WORKERS RETURN
MIDDLE EAST CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.