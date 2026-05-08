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'बिहार में रिवॉल्यूशन हो रहा है', राज्यपाल अता हसनैन की जुबानी उनकी अनसुनी कहानी

बिहार के 43वें राज्यपाल की खास कहानी जनरल अता हसनैन और लेडी गवर्नर की जुबानी, ईटीवी भारत के बिहार ब्यूरो चीफ ब्रिजम पांडेय की रिपोर्ट-

बिहार के राज्यपाल से खास बात
बिहार के राज्यपाल से खास बात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 8:32 PM IST

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पटना : चार दशक तक भारतीय सेना में सेवा देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल(रि.) सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं. प्रशासनिक जीवन में उनकी सख्ती और अनुशासन की चर्चा होती रही है, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन, प्रेम कहानी और निजी अनुभवों के बारे में कम लोग जानते हैं.

बिहार के राज्यपाल से खास बात : बिहार की सियासत के बीच ईटीवी भारत ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और उनकी पत्नी लेडी गवर्नर सबीहा हसनैन से खास बातचीत की. इस विशेष बातचीत में उन्होंने सेना से सिविल जीवन तक के सफर, बिहार के प्रति अपनी सोच और निजी जीवन के कई पहलुओं को साझा किया.

बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और पत्नी सबीहा हसनैन EXCLUSIVE (ETV Bharat)

फौज से सिविल जीवन में आया बड़ा बदलाव : राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा कि सेना और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है. उन्होंने बताया कि 40 साल सेना में बिताने के बाद उन्होंने करीब 7 साल तक फ्रीलांस काम किया, दुनिया घूमी, व्याख्यान दिए और अखबारों में लेख लिखे. इसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में 6 साल तक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया.

सार्वजनिक जीवन का पहला बड़ा अनुभव : राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में रहते हुए भी उनका काम काफी हद तक सिविल सोसाइटी से जुड़ा रहा, लेकिन बिहार के राज्यपाल के रूप में यह उनका पूरी तरह सिविल जीवन का पहला बड़ा अनुभव है. उन्होंने इसे बेहद समृद्ध और सीख देने वाला अनुभव बताया. उनका कहना था कि सेना ने उन्हें निर्णय लेने की क्षमता, अनुशासन और सहानुभूति दी, जो किसी भी सार्वजनिक जीवन के लिए जरूरी है.

'मैं आज भी खुद को छात्र मानता हूं' : राज्यपाल ने खुद को शिक्षाविद मानने के सवाल पर कहा कि अच्छा लेखक और विचारक बनने के लिए गहरा अवलोकन जरूरी है. उन्होंने कहा कि लेखन के लिए अनुभव और समाज को समझने की क्षमता होनी चाहिए.

'लगातार सीखने का मिल रहा मौका' : बिहार के राज्यपाल के रूप में वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं और रोजाना 12 से 15 लोगों से मुलाकात होती है. इससे उन्हें लगातार सीखने का मौका मिल रहा है. उन्होंने साफ कहा कि वे खुद को शिक्षक नहीं, बल्कि आज भी एक छात्र मानते हैं, जो बिहार की नई संस्कृति, यहां के लोगों की क्षमता और समाज को समझने की कोशिश कर रहा है.

'लव कम अरेंज मैरिज थी हमारी कहानी' : जब बिहार की फर्स्ट लेडी सबीहा हसनैन से दोनों की पहली मुलाकात और शादी के बारे में पूछा गया तो लेडी गवर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे लोग बचपन से एक-दूसरे को जानते थे. इसी दौरान राज्यपाल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह लव मैरिज थी, लेकिन लव कम अरेंज मैरिज कहना ज्यादा सही होगा.

'सेना की वर्दी में हैंडसम थे अता' :सबीहा हसनैन ने बताया कि अता के माता-पिता उन्हें बहुत पसंद थे और दोनों परिवार भी एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे. उन्होंने कहा कि अता उन्हें पसंद थे और अगर पसंद नहीं होते तो माता-पिता के कहने पर भी वे शादी नहीं करतीं. उन्होंने हंसते हुए कहा कि अता सेना की वर्दी में बहुत हैंडसम लगते थे.

फौजी जीवन में समय कम इंतजार ज्यादा था : लेडी गवर्नर ने बताया कि सेना के दिनों में अता उन्हें बहुत कम समय दे पाते थे. शुरुआती दिनों में इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी होते थे, क्योंकि सेना की नौकरी 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है.

''उस समय मोबाइल और आधुनिक संचार के साधन नहीं थे. जब अता श्रीलंका में तैनात थे तो छह-छह महीने तक कोई बात नहीं हो पाती थी. कई बार चिट्ठियां भी डेढ़ महीने बाद मिलती थीं. किसी जवान या अधिकारी के जरिए पत्र भारत आता था, फिर पोस्ट होकर घर पहुंचता था. उस दौरान हाल-चाल जानने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था.''- सबीहा हसनैन, लेडी गवर्नर, बिहार

अब जितना समय है, वह पूरा मेरा है : सबीहा हसनैन ने कहा कि अब हालात बदल गए हैं. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जितना भी समय है, वह उनका है. अब वे हमेशा साथ रहते हैं और अता उन्हें पूरा समय देने की कोशिश करते हैं.

राजभवन में चलता है फौज का अनुशासन : राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा कि सेना ने उन्हें सबसे बड़ी सीख जिम्मेदारी और समय की दी है. उन्होंने कहा कि सप्ताह के सातों दिन और साल के 365 दिन व्यक्ति को अपने कर्तव्य के लिए तैयार रहना चाहिए. हर समय लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए.

'सेना 9 से 5 शाम बजे की नौकरी नहीं' : सेना में ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं होता. यह 9 से 5 बजे की नौकरी नहीं है. जब भी देश पुकारे, सब कुछ छोड़कर ड्यूटी पर जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि यही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, जिसे वे आज भी लोक भवन यानी राजभवन में पूरी तरह निभाते हैं.

''फौज में मैंने एक चीज सीखी है. हफ्ते में सात दिन है, साल में 365 दिन है, आप हर समय परिवार के लिए दीजिए लेकिन, आपको सबसे पहले वक्त अपने काम को देना होगा. फौज में कोई टाइम की बात नहीं होती है. कोई यह नहीं कर सकता कि आपकी जवाबदारी 9:00 बजे शुरू होती है और 5:00 बजे खत्म हो जाती है. 24 घंटे सातों दिन 365 दिन आप ड्यूटी पर हैं. जब भी कॉल आफ ड्यूटी होगी आपको सब कुछ छोड़कर ड्यूटी पर जाना होगा और वह आज भी मैं लोक भवन के अंदर फॉलो करता हूं.''- लेफ्टिनेंट जनरल(रि.) सैयद अता हसनैन, राज्यपाल, बिहार

दुनिया तक पहुंचनी चाहिए बदलते बिहार की कहानी : बिहार के भविष्य और अपनी सोच पर राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में राज्य में काफी बदलाव आया है. एक समय बिहार को बेहद पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब यहां मजबूत आधार तैयार हो चुका है. यहां पर एक रिवॉल्यूशन हो रहा है. मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस रिवोल्यूशन का हिस्सा हूं.

'ये हैं बिहार की ताकत' : अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन बिहार की असली कहानी देश और दुनिया तक नहीं पहुंच पाती. यहां की संस्कृति, सभ्यता, उपजाऊ जमीन, मखाना, फल-सब्जियां, लीची, आम, भागलपुर का सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, गया और मोतिहारी की पहचान, विश्वस्तरीय संग्रहालय और चिड़ियाघर—ये सब बिहार की ताकत हैं.

''मैं समझता हूं बिहार में पिछले 20 साल में बहुत कुछ हुआ है. एक जमाना था जब बिहार के लिए हम लोग समझते थे कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है. 20 साल में बहुत काम हुआ है. अभी काम बहुत होना बाकी है. अब एक बेस बन गया है. इसके ऊपर अब बढ़ावा करना है. इसके लिए जो कर सकते हैं जो करेंगे. मैं समझता हूं कि बिहार की कहानी बाहर नहीं सुनाई जाती है.''- लेफ्टिनेंट जनरल(रि.) सैयद अता हसनैन, राज्यपाल, बिहार

बड़े शहरों में अब भी बिहार की छवि पुरानी है : लेडी गवर्नर सबीहा हसनैन ने कहा कि हाल ही में वे मुंबई गई थीं, जहां लोगों को जब पता चला कि वे बिहार से आई हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया अलग थी. उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में अब भी बिहार को बहुत पिछड़ा राज्य माना जाता है, जबकि वास्तविकता काफी बदल चुकी है.

कौन हैं बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन : लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल हैं. वे 40 वर्षों की सैन्य सेवा के बाद वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए. जम्मू-कश्मीर में 15वीं कोर यानी चिनार कोर के कमांडर के रूप में उन्होंने अपनी ‘हार्ट डॉक्ट्रिन’ यानी जन-केंद्रित सुरक्षा नीति के जरिए खास पहचान बनाई.

सेना में मिले हैं कई मेडल : वे गढ़वाल राइफल्स से जुड़े रहे और कश्मीर, सियाचिन, उत्तर-पूर्व और श्रीलंका में महत्वपूर्ण कमान संभाली. उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल सहित कई बड़े सैन्य सम्मान मिल चुके हैं.

राज्यपाल बनने से पहले लंबा अनुभव : सेना से रिटायरमेंट के बाद वे कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर प्रमुख स्तंभकार के रूप में भी सक्रिय रहे. उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल, दिल्ली विश्वविद्यालय और किंग्स कॉलेज लंदन से शिक्षा प्राप्त की है. बिहार में अब वे राज्यपाल के रूप में प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ सामाजिक बदलाव के सहभागी के रूप में अपनी नई भूमिका निभा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन?, बने बिहार के नए राज्यपाल

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