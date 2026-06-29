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अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होगा भारत, पीएम मोदी की जगह ये होंगे शामिल ?

गौरतलब है कि ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई बीते 28 फरवरी को अमेरिकी और इजराइल के द्वार किए गए हमलों में मौत हो गई थी. हालांकि उस दौरान युद्ध की वजह से उनके अंतिम संस्कार को टाल दिया गया था. लेकिन अब ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी युद्धविराम पर सहमति के बाद 4 जुलाई को अयातुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस दौरान उनकी याद में एक भव्य समारोह भी आयोजित किया जाएगा.इसमें कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे.

नई दिल्ली : ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्म चार जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान उनको ईरान के पवित्र शहर मशहद में दफनाया जाएगा. यही उनका गृहनगर भी था.न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें शामिल होने के लिए भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा इस समारोह में शामिल होंगे.

क्यों नहीं जा रहे पीएम मोदी?

हालांकि कूटनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पीएम मोदी खुद तेहरान जाएंगे, लेकिन अब उनके नहीं जाने की वजह साफ हो गई है. दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अपने पूर्व से तय और बिजी अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल की वजह से ईरान की यात्रा नहीं कर पाएंगे.बताया जाता है कि पीएम मोदी शीघ्र ही इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे.

राज्यपाल हसनैन और पबित्र मार्गेरिटा होंगे शामिल

केंद्र सरकार ने अपने इस प्रतिनिधिमंडल का चुनाव बहुत काफी सोच विचार किया है. बिहार के राज्यपाल हसनैन भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं. इसके अलावा उन्हें पश्चिम एशिया के मामलों और आतंकवाद-विरोधी रणनीतियों का लंबा और काफी अनुभव है. उनका जाना भारत की रणनीतिक गंभीरता को बताता है. वहीं विदेश राज्य मंत्री के रूप में मार्गेरिटा का चयन ईरान के साथ भारत की कूटनीतिक प्रतिबद्धता का सीधा संकेत है.

भारत ने दी थी श्रद्धांजलि

बता दें कि भारत ईरान को अपना एक अहम साथी मानता आया है. खामेनेई की मौत के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास जाकर शोक जताया था. इसके अलावा 40 दिनों तक चले युद्ध के दौरान भी पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी नेतृत्व के साथ लगातार बातचीत की थी. वहीं हाल ही में ब्रिक्स की बैठक के लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची खुद नई दिल्ली आए थे. इससे पहले 2024 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत के बाद भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था.

4 जुलाई को निकलेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का जनाजा

खामेनेई के पार्थिव शरीर को 4 जुलाई से तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला कॉम्प्लेक्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. इसके बाद तेहरान और पवित्र शहर कौम में विशाल जन-जुलूस निकाले जाएंगे. इसी क्रम में 9 जुलाई को खामेनेई के गृहनगर मशहद में स्थित पवित्र इमाम रज़ा दरगाह में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इस दौरान ईरान में लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है. भारत के अलावा पाकिस्तान, इराक, रूस और चीन के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले सकते हैं.

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