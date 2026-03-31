ETV Bharat / bharat

चारों ओर खेत और बीच में स्कूल.. पगडंडी ही सहारा, 8वीं पास करना लड़कियों के लिए बन जाता है अभिशाप!

बारिश में स्थिति विकराल: वहीं, बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. जब खेतों की पगडंडियों पर चलना मुश्किल हो जाता है और बच्चे गिर कर घायल हो जाते हैं. जिस वजह से कई बार बच्चों की पढ़ाई कई दिनों तक छूट जाती है.

"हम लोगों को स्कूल में आने के लिए रास्ता नहीं है. एक किलोमीटर की पैदल दूरी खेत की पगडंडियों के सहारे तय करते हैं और तब फिर किसी तरह से स्कूल पहुंच पाते हैं. यह स्थिति काफी समय से है. किंतु आज तक इस समस्या को दूर नहीं किया जा सका."- दीपा कुमारी, छात्रा, सातवीं कक्षा

पगडंडी ही सहारा: इस विद्यालय में सैकड़ों छात्र शिक्षा अर्जित करने को रोजाना आते हैं. बिकोपुर और परसाचुआ गांव को मिलाकर करीब 5000 की बड़ी आबादी के बीच छात्र-छात्राओं के लिए इस विद्यालय में आने का कोई सुगम मार्ग नहीं है. बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन करीब आधे से एक किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है. इस दूरी को तय करने में खेत की पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है. इससे विद्यालय आने में छात्र-छात्राओं को काफी समय लग जाता है.

बिना रास्ता वाला स्कूल: असल में पहाड़ और जंगल से घिरे इस इलाके में दो बड़े गांव हैं, बिकोपुर और परसाचुआ. यहां 600 से अधिक घर हैं, जबकि आबादी 4000 से 5000 की है. राजकीय मध्य विद्यालय बिकोपुर की स्थिति सरकार के दावे को खोखला साबित करती है. इस विद्यालय के बने हुए तीन दशक से अधिक समय बीत गए लेकिन आज तक इस विद्यालय को एक रास्ता मयस्सर नहीं हो सका.

खेत में स्कूल, पगडंडी ही रास्ता: गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांकेबाजार प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बिकोपुर की स्थिति सरकार की मजबूत शिक्षा नीति के दावे को आइना दिखा रही है. इस विद्यालय को बने 32 साल हो गए. तीन दशक से अधिक समय बीते लेकिन विद्यालय को चारों दिशाओं में से किसी भी ओर से रास्ता नसीब नहीं हो सका. बच्चे किसी तरह से खेत की आरी-कयारी, पगडंडियों के सहारे विद्यालय को पहुंचते हैं. बरसात के दिनों में स्थिति काफी गंभीर हो जाती है.

गया: बिहार सरकार भले ही बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा करे लेकिन हकीकत बहुत अलग है. कहीं सरकारी स्कूल में बिल्डिंग की कमी है तो कहीं पर्याप्त शिक्षक नहीं है. वहीं इन समस्याओं से इतर गया में एक ऐसा स्कूल है, जहां बिल्डिंग तो खड़ी है लेकिन आने-जाने के लिए रास्ता ही नहीं है. पगडंडी के सहारे बच्चे और शिक्षक आते-जाते हैं. बारिश होने पर कीचड़ से होकर जाना उनकी मजबूरी बन जाती है.

"रास्ता नहीं होने के कारण काफी कष्ट झेलना पड़ता है. खेत की पगडंडियों से किसी तरह से विद्यालय आते हैं. बरसात के दिनों में गिरते पड़ते विद्यालय पहुंचते हैं. कई छात्र-छात्राएं घायल भी हो जाते हैं. सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है."- अमित कुमार, छात्र

स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं (ETV Bharat)

क्यों नहीं है रास्ता?: स्कूल की बिल्डिंग बीच में है और चारों तरफ खेत ही खेत है. यह जमीन निजी है और गांव वालों की है. जिस वजह से सड़क के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है. आलम ये है कि छात्रों और शिक्षकों को रोज खेत की पगडंडियों से होकर ही स्कूल आना-जाना पड़ता है.

बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव: जहां तक स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की बात है तो यहां भवन का अभाव है. 300 बच्चों के लिए महज पांच भवन है. बेंच-डेस्क की भी कमी है. शिक्षक भी केवल पांच हैं, जबकि यह संख्या 8 होनी चाहिए. इसके साथ ही पेयजल की समस्या भी गंभीर है. गर्मी में प्यास लगने पर बच्चों को बार-बार घर आना पड़ता है.

खेतों के बीच में स्कूल (ETV Bharat)

"स्कूल में 300 बच्चों का नामांकन हैं. 200 से अधिक बच्चे रोज पढ़ने आते हैं लेकिन बिल्डिंग नहीं है उतना. बेंच-डेस्क भी कम है. पीने के लिए पानी भी यहां नहीं है. गर्मी में प्यास लगने पर बहुत परेशानी होती है."- मीरा कुमारी, छात्रा

8वीं के बाद पढ़ाई बंद होने का डर: समस्या सिर्फ रास्ते और बुनियादी सुविधाओं का अभाव ही नहीं है. एक समस्या जो यहां के बच्चों के लिए काफी गंभीर है, वह है हाईस्कूल की पढ़ाई. आठवीं पास करना इनके लिए एक तरीके से अभिशाप के समान हो जाता है, क्योंकि यहां के बाद पढ़ने के लिए परसावां हाई स्कूल ही एकमात्र विकल्प बचता है. जोकि गांव से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचना काफी मुश्किल है. सीधी सड़क नहीं है. इन दूरी को तय करने के लिए जंगल के रास्ते होकर इन्हें गुजरना पड़ता है. इसका एक और मार्ग भी है लेकिन उधर से जाने में दूरी और भी ज्यादा है.

राजकीय मध्य विद्यालय बिकोपुर (ETV Bharat)

"गांव के आसपास हाईस्कूल नहीं है. आठवीं के बाद यहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित परसावां हाईस्कूल जाना पड़ता है. जाने के लिए रास्ता बहुत दूर है. इस वजह से पैदल ही जंगल के बीच जाते हैं. डर भी लगता है."- पूनम कुमारी, छात्रा

लड़कियों पर शादी का दबाव: अधिक दूरी और खराब रास्ते के कारण राजकीय मध्य विद्यालय बिकोपुर से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद कई बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है. खासकर लड़कियों को मां-बाप 12 किलोमीटर दूर परसावां हाईस्कूल नहीं भेजना चाहते हैं. जिस वजह से आठवीं पास छात्राओं की एक-दो साल बाद ही शादी करवा दी जाती है. स्कूल की बच्चियां कहती हैं कि सरकार हमारे लिए अगर हाईस्कूल की व्यवस्था आसपास में करवा दे तो हमलोग आगे जरूर पढ़ना चाहेंगे.

8वीं के बाद छात्राओं के लिए पढ़ाई मुश्किल (ETV Bharat)

"अभी तो सातवीं कक्षा में पढ़ते हैं लेकिन आठवीं के बाद कैसे पढ़ेंगे, इसकी चिंता अभी से होने लगी है. हाईस्कूल दूर है, जिस वजह से लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा दी जाती है. घर के लोग दबाव देकर 2 सालों के बाद शादी भी कर देते हैं. कम उम्र में ही यहां की लड़कियों की शादी हो जाती है लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूं."- दीपा कुमारी, छात्रा

क्या कहते हैं स्थानीय?: ग्रामीण भी मानते हैं कि आठवीं के बाद बच्चों की पढ़ाई आसान नहीं रहती है. 100 में से 2% बच्चियां ही आठवीं कक्षा के बाद की पढ़ाई पढ़ पाती है. कई लड़कों की भी पढ़ाई छूट जाती है लेकिन अभिभावक किसी न किसी तरह से लड़कों को पढाने की कोशिश करते हैं. लड़कियां जंगल के रास्ते से स्कूल जाएगी, ऐसा सोचकर उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं. इस वजह से लोगों की पढ़ाई छूट जाती है और फिर 2 सालों में ही उनकी शादी कर दी जाती है.

क्या बोले प्रभारी प्रधानाध्यापक?: स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक कहते हैं कि रास्ते को लेकर कई बार आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. वे कहते हैं कि बारिश में बहुत दिक्कत होती है. बच्चे कई बार कीचड़ में गिर जाते हैं. शिक्षक की बाइक कीचड़ में फंस जाती है.

स्कूल में 300 बच्चों का नामांकन (ETV Bharat)

"बच्चों के लिए या हमलोगों के लिए भी आने-जाने का कोई रास्ता ही नहीं है. बरसात में आधा किलोमीटर दूर ही बाइक लगाना पड़ता है. बच्चे जूते-चप्पल खोलकर स्कूल आते हैं. स्कूल के चारों ओर निजी जमीन है. जमीन के अभाव में सड़क नहीं बन रही है. हमने कई बार आवेदन दिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा है."- कुमार वासुदेव, प्रभारी प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय बिकोपुर

ये भी पढ़ें: