Explainer: बिहार में जेल की जमीन पर अब कैदी बेचेंगे पेट्रोल-डीजल, जानें क्या है सरकार की योजना
बिहार सरकार ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है. पहली बार जेल प्रशासन की जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित होंगे. पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट..
Published : May 20, 2026 at 7:43 PM IST
पटना: बिहार सरकार ने जेलों को सिर्फ सजा का घर नहीं, बल्कि 'सुधार गृह' बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. प्रदेश के इतिहास में पहली बार, जेल प्रशासन की खाली पड़ी जमीन पर आधुनिक पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना है. सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा संचालन जेल के कैदियों के हाथों में होगा. सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे कैदियों की जिंदगी कैसे बदलेगी? विस्तार से समझिए..
कैदी बेचेंगे पेट्रोल-डीजल: बिहार सरकार जेल सुधार की दिशा में अनोखा प्रयोग करने जा रही है. जेल में बंद कैदियों में सुधार के लिए सरकार के स्तर पर प्रयोग किया जाता रहा है. बिहार सरकार ने भी कैदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जेल की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में है.
पूर्णिया सेंट्रल जेल से होगी शुरुआत: जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदी पेट्रोल पंप का संचालन करते नजर आने वाले हैं .इसकी शुरुआत पूर्णिया सेंट्रल जेल से होने के आसार हैं.
प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी: गृह विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और कारा सुधार प्रशासन ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है. जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है.
मंजूरी का बाद काम होगा शुरू: कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी. गृह विभाग में पदस्थापित सीनियर मोस्ट पदाधिकारी ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि जेल की जमीन पर हमलोग पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में हैं. विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है. जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव को मूव करने की तैयारी है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद काम भी शुरू हो जाएगा.
क्या है सरकार का उद्देश्य?: विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्य का पहला जेल परिसर आधारित पेट्रोल पंप पूर्णिया सेंट्रल जेल परिसर में खोले जाने की संभावना है. सरकार का मानना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है.
सुधार और पुनर्वास की नई पहल: जेल प्रशासन के अनुसार, पेट्रोल पंप पर उन्हीं कैदियों को काम करने का मौका मिलेगा जिनका व्यवहार अच्छा रहा है और जो लंबे समय से सजा काट रहे हैं. ऐसे कैदियों को प्रशिक्षण देकर पेट्रोल-डीजल बिक्री, ग्राहक सेवा, मशीन संचालन और लेखा-जोखा के लिए कैदियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा.
विभिन्न क्षेत्रों में कैदियों की ट्रेनिंग जारी: सरकार मानती है कि जेल केवल सजा देने की जगह नहीं, बल्कि सुधार गृह भी है. इसी सोच के तहत बिहार में कैदियों को पहले से बेकरी, सिलाई, खेती, फर्नीचर निर्माण और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से जोड़ा गया है. पेट्रोल पंप का संचालन इसी कड़ी में बड़ा कदम माना जा रहा है.
कैदियों को कितनी मिलेगी सैलरी?: जेल में बंद कैदियों को योजना से कई तरह का लाभ मिलने वाला है. एक ओर जेल में बंद कैदियों को जेल से बाहर निकलने के बाद रोजगार पाने में आसानी होगी. तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के जरिये कैदियों के अन्दर आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होंगे. कैदियों को काम के बदले आर्थिक पारिश्रमिक मिलेंगे. कैदी हर रोज ₹300 से लेकर ₹500 तक कमाई कर पाएंगे.
कैदियों में हिंसक प्रवृत्ति होगी कम- एक्सपर्ट : अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान के प्रोफेसर डॉ बी एन प्रसाद कहते हैं, रोजगार आधारित गतिविधियों से कैदियों में तनाव और हिंसक प्रवृत्ति भी कम होती है. यदि कैदियों को कौशल और जिम्मेदारी दी जाए तो वे समाज में दोबारा बेहतर नागरिक के रूप में लौट सकते हैं.
"सरकार के ऐसे कदम से जेलों को 'सुधार और पुनर्वास केंद्र' के रूप में विकसित किया जा सकता है. बक्सर सेंट्रल जेल में ओपन जेल की परिकल्पना की गई थी और अब सरकार उससे आगे बढ़कर पेट्रोल पंप खोलने जा रही है. इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे."- डॉ बी एन प्रसाद,प्रोफेसर,अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान
हुनर अनुसार 4 श्रेणी: जानकारी के अनुसार, बिहार के जेलों में सजायफ्ता कैदियों को उनके कौशल के आधार पर रोज 147 रुपये से 397 रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जाता है. कैदियों के काम और उनकी कमाई को उनके हुनर के हिसाब से 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है.
शुरुआती या पार्ट-टाइम काम (अकुशल): जो कैदी सिर्फ चार घंटे का छोटा-मोटा काम करते हैं, उन्हें प्रतिदन के 147 रुपये मिलते हैं.
दिनभर का काम: जो बिना किसी विशेष हुनर के दिनभर काम करते हैं, उन्हें हर दिन के 294 रुपये दिए जाते हैं.
अर्ध कुशल: जिन्हें काम की थोड़ी-बहुत समझ और अनुभव है, उन्हें प्रतिदिन 309 रुपये की मजदूरी मिलती है.
पूरी तरह हुनरमंद काम (कुशल कैदी): जो कैदी अपने काम में माहिर हैं. जैसे सिलाई, कढ़ाई या तकनीकी काम वाले, उन्हें सबसे अधिक यानी कि 397 रुपये प्रतिदिन का मेहनताना मिलता है.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: जानकारी के मुताबिक, जब ये कैदी पेट्रोल पंप या जेल से बाहर किसी काम के लिए तैनात किए जाएंगे, तो आम जनता की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा. इनके ऊपर नजर रखने के लिए जेल के वार्डन और सुरक्षाकर्मी हर वक्त वहीं मौजूद रहेंगे. आम लोगों को असहज महसूस न हो, इसलिए ये सुरक्षाकर्मी वर्दी की बजाय सादे लिबास में रहेंगे.
जेलों में क्षमता से अधिक कैदी: आपको बता दें कि बिहार की अधिकांश जेलों क्षमता से अधिक कैदी हैं. राज्य में केंद्रीय जेल, मंडल कारा और उपकारा संचालित हो रहे हैं. ऐसे में सरकार कैदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर जेल के माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है. इस कोशिश के जरिए सरकार कैदियों को समाज में सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार भी देना चाहती है.
कारा एवं सुधार निदेशालय के अनुसार बिहार में 8 केंद्रीय कारागारों सहित कुल 59 जेलों की क्षमता 47,750 है, लेकिन इन जेलों में कैदियों की संख्या 61,891 है. इसका मतलब है कि जेलों की क्षमता के मुकाबले 30 फीसदी अधिक कैदी हैं.
पटना बेऊर जेल का हाल सबसे बुरा: पटना बेऊर जेल का सबसे बुरा हाल है. यहां 2360 कैदियों को रखने की जगह है, लेकिन वर्तमान में 4557 कैदी हैं. यानी क्षमता से लगभग दोगुना. सीतामढ़ी मंडल कारा में कुल 704 पुरुष और 72 महिलाओं को रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहां 1257 पुरुष (लगभग डबल) और 67 महिला कैदी है.
शिवहर जेल की स्थिति बेहतर: मोतिहारी सेंट्रल जेल में 2,503 कैदियों की जगह है, लेकिन 3,611 कैदी बंद हैं. हाजीपुर में 1141 की जगह 1300 कैदी हैं. आरा जेल में क्षमता 1393 कैदी की है, लेकिन बंद 1412 हैं. गोपालगंज में 1100 की जगह है लेकिन 1291 कैदी हैं. इन सबके बीच शिवहर जेल की स्थिति थोड़ी बेहतर है. यहां 462 पुरुषों और 24 महिला कैदियों की क्षमता है. लेकिन जेल में 201 पुरुष और 7 महिला बंदी है.
भविष्य में बेहतर परिणाम की उम्मीद- पूर्व IPS: पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास कहते हैं, देश में कई ऐसे जेल हैं, जहां कैदियों के द्वारा पेट्रोल पंप का संचालन किया जा रहा है. ट्रेनिंग के दौरान आंध्र प्रदेश के एक जेल में हमने वैसी व्यवस्था देखी थी. सरकार ने कैदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कदम उठाया है.
अगर इसे ईमानदारी और सही नियत से लागू किया गया तो इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं. अपराध पर लगाम लगाने में भी यह रणनीति कामयाब हो सकती है.-अमिताभ कुमार दास,पूर्व आईपीएस
आंध्र प्रदेश में योजना की हुई थी शुरुआत: देश में कैदियों द्वारा संचालित पेट्रोल पंपों की संख्या वर्तमान में सीमित है, लेकिन कई राज्यों में यह मॉडल चल रहा है. सबसे पहले इस तरह की पहल संयुक्त आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी, जहां कडप्पा सेंट्रल जेल में कैदी पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं. बाद में तेलंगाना में यह मॉडल तेजी से बढ़ा और 13 से अधिक जिलों में जेल विभाग के पेट्रोल पंप संचालित होने लगे.
देश के 30 जिलों में कैदियों द्वारा पेट्रोल पंप संचालन: इसके आलावे केरल में तिरुवनंतपुरम, कन्नूर, त्रिशूर और चीमेनी समेत कम से कम 4 जेल परिसरों में 'फ्रीडम फ्यूल फिलिंग स्टेशन' कैदियों की मदद से संचालित हो रहे हैं. उत्तर भारत में पंजाब राज्य में नौ जेल आधारित पेट्रोल पंप चल रहे हैं.
हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार, सोनीपत, यमुनानगर और करनाल में भी कैदियों द्वारा पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है. इसके अलावा राजस्थान के अलवर और नागालैंड के दीमापुर जेल में भी ऐसे पेट्रोल पंप चलाये जा रहे हैं. कुल मिलाकर देश के 30 जिलों में ऐसे पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं.
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