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Explainer: बिहार में जेल की जमीन पर अब कैदी बेचेंगे पेट्रोल-डीजल, जानें क्या है सरकार की योजना

बिहार में कैदी बेचेंगे पेट्रोल डीजल ( ETV Bharat )

पटना: बिहार सरकार ने जेलों को सिर्फ सजा का घर नहीं, बल्कि 'सुधार गृह' बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. प्रदेश के इतिहास में पहली बार, जेल प्रशासन की खाली पड़ी जमीन पर आधुनिक पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना है. सबसे खास बात यह है कि इसका पूरा संचालन जेल के कैदियों के हाथों में होगा. सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे कैदियों की जिंदगी कैसे बदलेगी? विस्तार से समझिए.. कैदी बेचेंगे पेट्रोल-डीजल: बिहार सरकार जेल सुधार की दिशा में अनोखा प्रयोग करने जा रही है. जेल में बंद कैदियों में सुधार के लिए सरकार के स्तर पर प्रयोग किया जाता रहा है. बिहार सरकार ने भी कैदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जेल की जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में है. बिहार सरकार की पहल की सराहना (ETV Bharat) पूर्णिया सेंट्रल जेल से होगी शुरुआत: जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदी पेट्रोल पंप का संचालन करते नजर आने वाले हैं .इसकी शुरुआत पूर्णिया सेंट्रल जेल से होने के आसार हैं. प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी: गृह विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है और कारा सुधार प्रशासन ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है. जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है. मंजूरी का बाद काम होगा शुरू: कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी. गृह विभाग में पदस्थापित सीनियर मोस्ट पदाधिकारी ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि जेल की जमीन पर हमलोग पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में हैं. विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है. जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव को मूव करने की तैयारी है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद काम भी शुरू हो जाएगा. क्या है सरकार का उद्देश्य?: विभागीय सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्य का पहला जेल परिसर आधारित पेट्रोल पंप पूर्णिया सेंट्रल जेल परिसर में खोले जाने की संभावना है. सरकार का मानना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना है. सासाराम मंडल कारा में पढ़ाई करते कैदी (ETV Bharat) सुधार और पुनर्वास की नई पहल: जेल प्रशासन के अनुसार, पेट्रोल पंप पर उन्हीं कैदियों को काम करने का मौका मिलेगा जिनका व्यवहार अच्छा रहा है और जो लंबे समय से सजा काट रहे हैं. ऐसे कैदियों को प्रशिक्षण देकर पेट्रोल-डीजल बिक्री, ग्राहक सेवा, मशीन संचालन और लेखा-जोखा के लिए कैदियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा. विभिन्न क्षेत्रों में कैदियों की ट्रेनिंग जारी: सरकार मानती है कि जेल केवल सजा देने की जगह नहीं, बल्कि सुधार गृह भी है. इसी सोच के तहत बिहार में कैदियों को पहले से बेकरी, सिलाई, खेती, फर्नीचर निर्माण और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से जोड़ा गया है. पेट्रोल पंप का संचालन इसी कड़ी में बड़ा कदम माना जा रहा है. कैदियों को कितनी मिलेगी सैलरी?: जेल में बंद कैदियों को योजना से कई तरह का लाभ मिलने वाला है. एक ओर जेल में बंद कैदियों को जेल से बाहर निकलने के बाद रोजगार पाने में आसानी होगी. तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण के जरिये कैदियों के अन्दर आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होंगे. कैदियों को काम के बदले आर्थिक पारिश्रमिक मिलेंगे. कैदी हर रोज ₹300 से लेकर ₹500 तक कमाई कर पाएंगे. बेऊर जेल (ETV Bharat) कैदियों में हिंसक प्रवृत्ति होगी कम- एक्सपर्ट : अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान के प्रोफेसर डॉ बी एन प्रसाद कहते हैं, रोजगार आधारित गतिविधियों से कैदियों में तनाव और हिंसक प्रवृत्ति भी कम होती है. यदि कैदियों को कौशल और जिम्मेदारी दी जाए तो वे समाज में दोबारा बेहतर नागरिक के रूप में लौट सकते हैं. "सरकार के ऐसे कदम से जेलों को 'सुधार और पुनर्वास केंद्र' के रूप में विकसित किया जा सकता है. बक्सर सेंट्रल जेल में ओपन जेल की परिकल्पना की गई थी और अब सरकार उससे आगे बढ़कर पेट्रोल पंप खोलने जा रही है. इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे."- डॉ बी एन प्रसाद,प्रोफेसर,अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान हुनर अनुसार 4 श्रेणी: जानकारी के अनुसार, बिहार के जेलों में सजायफ्ता कैदियों को उनके कौशल के आधार पर रोज 147 रुपये से 397 रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जाता है. कैदियों के काम और उनकी कमाई को उनके हुनर के हिसाब से 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है.