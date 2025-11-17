ETV Bharat / bharat

'अगर हमें मंत्री पद नहीं भी मिला तब...' संतोष सुमन का बड़ा बयान

20 नवंबर को नयी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है. संतोष सुमन ने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है.

संतोष सुमन
संतोष सुमन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारी तेज हो गयी है. 20 नवंबर को नयी सरकार का गठन हो सकता है. पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसमें सीएम के साथ साथ कई मंत्री अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेंगे.

'नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे': चर्चा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे. हालांकि डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री पद को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है. इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर हमें मंत्री पद नहीं मिला तब भी सरकार का समर्थन करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं है. बीते दिनों इनती पत्नी बाराचट्टी से नव निर्वाचित विधायक दीपा मांझी ने भी कहा था कि उनके तरफ से कोई मांग नहीं है.

"हमारी भागीदारी सरकार में रहेगी. हम NDA के घटक दल हैं. हमें जो भी सीटें मिलीं हमने अच्छा प्रदर्शन किया. सब कुछ शांतिपूर्वक होगा. अगर हमें मंत्री पद नहीं भी मिला तब भी हम बिहार की जनता की सेवा करेंगे. हम कुछ नहीं मांग रहे और न ही मांगेंगे" -संतोष सुमन, लघु जल संसाधन मंत्री, बिहार

हम पार्टी को 5 सीट पर जीत: बिहार में एनडीए ने 243 सीटों में 202 सीटों पर विजयी प्राप्त की है. पिछले विधानसभा चुनाव 2010 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एनडीए को इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं. एनडीए में पांच घटक दल हैं जिसमें बीजेपी को 89 सीट, जदयू को 85 सीट, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 19 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीट और हम पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है.

20 को शपथ ग्रहण: बिहार में मंत्री पद को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा. जितने मंत्री बन रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं. 16 बीजेपी से, 14-15 JDU से, 3 लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) से और 1-1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (S) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मंत्री बनाए जा सकते हैं. हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका प्रमाण अभी नहीं है.

"बहुत सारी बातें मीडिया में देखी जा रही हैं. हमसे कुछ भी प्रामाणिक नहीं कहा गया है. हम इस जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं. नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं, दिव्यांगों के लिए किए गए कार्यों के कारण हमें यह सफलता मिली है." -जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री

