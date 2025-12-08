ETV Bharat / bharat

गजब हैं बिहार के मंत्री जी! अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह के बारे में नहीं पता

लखनऊः जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उत्तर प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार को अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों के बारे में जानकारी नहीं है. लखनऊ में सोमवार को मीडिया से बातचीत करते समय श्रवण कुमार जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और बाहुबली धनंजय सिंह के बारे में कुछ नहीं बता सके.

इसके बाद कार्यालय में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान "ईटीवी भारत संवाददाता" ने सवाल पूछा कि क्या धनंजय सिंह वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं या फिर वर्तमान में पार्टी में हैं? इस पर कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार कोई भी जवाब देने से पहले तो बचने का प्रयास करने लगे. फिर कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि वह राष्ट्रीय महासचिव हैं या फिर पार्टी में भी हैं. यह राष्ट्रीय स्तर का सवाल है. धनंजय सिंह का नाम कोडीन सिरप मामले में आने पर भी वह गोलमोल जवाब देकर बच निकले.



यूपी में गठबंधन पर संशयः यूपी में पंचायत या विधानसभा चुनाव, गठबंधन में लड़ेंगे या फिर अकेले? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि अभी पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है. इस बारे में बात की जाएगी. अगर बात बनती है तो ठीक नहीं तो अकेले ही यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेंगे. विधानसभा चुनाव अभी दूर है. इसके बारे में अभी कोई बात करना सही नहीं है.

नीतीश के बेटे को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारीः नीतीश कुमार के बेटे को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि जनता की मांग है कि अब मुख्यमंत्री के बेटे को भी राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सेदार बनाया जाए. जल्द ही वे बड़ी जिम्मेदारी के साथ पार्टी में सक्रिय होंगे. बिहार में विपक्ष के एसआईआर और ईवीएम के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जनता विपक्ष के साथ नहीं है, इसीलिए हार रहा है. अब एसआईआर के साथ ही ईवीएम का बहाना बना रहा है.

सातवीं बार मंत्री बने श्रवण कुमारः गौरतलब है कि श्रवण कुमार लगातार 8 बार से नालंदा से विधायक का चुनाव जीत रहे हैं. बिहार सरकार में लगातार सातवीं बार मंत्री बने हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता है. यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा कर उत्तर प्रदेश के प्रभारी का दायित्व सौंपा है. बिहार में नई सरकार के गठन के बाद में फिर से सोमवार को उत्तर प्रदेश पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल के पदाधिकारी के साथ मीटिंग की. मीटिंग में कहा कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में पार्टी और संगठन को मजबूती प्रदान करना है. ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे.

इसे भी पढ़ें- नदेसर शूटआउट में धनंजय सिंह की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सरकार और पीड़ित ही दाखिल कर सकते हैं अपील