JDU विधायक दल के नेता बने नीतीश तो BJP ने सम्राट चौधरी को दी जिम्मेदारी, अब अहम फैसले की घड़ी

भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए. इससे पहले जेडीयू की विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया.

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी
पटना: भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में सोमवार को भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई. इसमें सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. ठीक 11:30 बजे बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें भाजपा के लगभग सभी 89 निर्वाचित विधायक मौजूद रहे. बैठक में भाजपा के विधान पार्षद भी पहुंचे. सुबह से ही सभागार परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे.

विधायकों का तिलक और पुष्प देकर स्वागत: अटल सभागार में प्रवेश से पहले विधायकों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और गुलाब का पुष्प देकर स्वागत किया गया. इसके बाद उनकी उपस्थिति पंजीकृत की गई और पहचान पत्र पहनाकर अंदर प्रवेश दिया गया. भाजपा नेता लगातार नामों का मिलान करते हुए यह सुनिश्चित कर रहे थे कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि बैठक में शामिल हों.

बीजेपी की बैठक

वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी: बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने की. इसके अलावा कई केंद्रीय नेता भी बैठक में मौजूद रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी बिहार में बनने वाली सरकार के स्वरूप और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर गंभीर है. बैठक को लेकर सुबह से ही भारी राजनीतिक हलचल देखी गई.

दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह का बयान: दरौंदा से भाजपा विधायक कर्णजीत सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन पर विश्वास जताते हुए भाजपा और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया है.कर्णजीत सिंह ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की हताशा अब साफ तौर पर दिखने लगी है.

"जनता के इस भरोसे के लिए हम कृतज्ञ हैं और इसे बनाए रखने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है."- कर्णजीत सिंह, भाजपा विधायक, दरौंदा

देखें वीडियो

सुनील कुमार की पहचान सत्यापन की जिम्मेदारी: भाजपा नेता सुनील कुमार ने बताया कि उन्हें गेट पर विधायकों की पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि सभी विधायक पुराने और जाने-पहचाने चेहरे हैं, फिर भी प्रक्रिया के तहत सभी को पहचान पत्र पहनाकर ही भीतर भेजा जा रहा है.

"11:30 बजते ही बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो गई और एजेंडे पर चर्चा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई."- सुनील कुमार,भाजपा नेता

शाम को अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक: बैठक से जुड़ी राजनीतिक हलचल शाम को और तेज होगी. गृहमंत्री अमित शाह शाम में भाजपा नेताओं के साथ एक अलग बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल गठन से जुड़ी महत्वपूर्ण रूपरेखा पर चर्चा होगी. राजनीतिक जानकारों के अनुसार मंत्री पदों के बंटवारे और विभागों के आवंटन पर प्रारंभिक विचार-विमर्श इसी बैठक में होने की संभावना है.

बीजेपी की बैठक

जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश: JDU के नवनिर्वाचित विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को फिर से अपना नेता चुन लिया है. बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया.

