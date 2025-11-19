ETV Bharat / bharat

JDU विधायक दल के नेता बने नीतीश तो BJP ने सम्राट चौधरी को दी जिम्मेदारी, अब अहम फैसले की घड़ी

पटना: भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में सोमवार को भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई. इसमें सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. ठीक 11:30 बजे बैठक की शुरुआत हुई, जिसमें भाजपा के लगभग सभी 89 निर्वाचित विधायक मौजूद रहे. बैठक में भाजपा के विधान पार्षद भी पहुंचे. सुबह से ही सभागार परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे.

विधायकों का तिलक और पुष्प देकर स्वागत: अटल सभागार में प्रवेश से पहले विधायकों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और गुलाब का पुष्प देकर स्वागत किया गया. इसके बाद उनकी उपस्थिति पंजीकृत की गई और पहचान पत्र पहनाकर अंदर प्रवेश दिया गया. भाजपा नेता लगातार नामों का मिलान करते हुए यह सुनिश्चित कर रहे थे कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधि बैठक में शामिल हों.

बीजेपी की बैठक (ETV Bharat)

वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी: बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने की. इसके अलावा कई केंद्रीय नेता भी बैठक में मौजूद रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी बिहार में बनने वाली सरकार के स्वरूप और भविष्य की कार्ययोजना को लेकर गंभीर है. बैठक को लेकर सुबह से ही भारी राजनीतिक हलचल देखी गई.

दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह का बयान: दरौंदा से भाजपा विधायक कर्णजीत सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास और सुशासन पर विश्वास जताते हुए भाजपा और एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया है.कर्णजीत सिंह ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष की हताशा अब साफ तौर पर दिखने लगी है.

"जनता के इस भरोसे के लिए हम कृतज्ञ हैं और इसे बनाए रखने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है."- कर्णजीत सिंह, भाजपा विधायक, दरौंदा