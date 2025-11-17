ETV Bharat / bharat

नीतीश के नाम पर नहीं लगी मुहर, अब इस दिन NDA की बैठक

सीएम के तौर पर नीतीश के नाम पर मुहर लगने की तारीख टल गई. एनडीए की बैठक अब 17 की बजाय 18 नवंबर को होगी.

Bihar government formation
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
पटना: 17 नवंबर को एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगने वाली थी. सियासी पारा हाई था, लेकिन इसी बड़ी खबर आई कि बैठक की तारीख को टाल दिया गया है और अब एनडीए की बैठक 18 नवंबर को होगी. इस बात की जानकारी खुद बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है.

नीतीश के नाम पर मुहर लगने की तारीख टली: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि कल सुबह (18 नवंबर) 10 बजे भाजपा के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की बैठक है. विधायक दल की बैठक में भाजपा अपना नेता चुनेगी. केंद्र से हमारे पर्यवेक्षक भी आएंगे.

"फिर NDA की बैठक होगी और फिर सरकार गठन का काम पूरा होगा. 21 तारीख तक सरकार गठन का काम पूरा हो जाएगा."-दिलीप जायसवाल, बिहार भाजपा अध्यक्ष

इंतजार की घड़ियां बढ़ीं: दिलीप जायसवाल के बयान से तय माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा. इसके बाद पार्टी सीएम के लिए नीतीश कुमार के समर्थन का औपचारिक पत्र सहयोगी दल को सौंपेगी. लेकिन इसके लिए इंतजार की घड़ियां बढ़ गई हैं.

मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार का इस्तीफा: वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक हुई. इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास में हलचल तेज रही. मुख्यमंत्री मुख्य सचिवालय पहुंचे और कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे राजभवन पहुंचे. राजभवन पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है. उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन से रवाना हुए और पटना स्थित अपने आवास पहुंचे.

19 नवंबर को बिहार विधानसभा होगी भंग: 19 नवंबर को बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी. अब नीतीश के नाम पर मोहर लगने के बाद वह सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड 202 सीटों पर जीत मिली है और उसके बाद से सीएम आवास में हलचल तेज है. सूत्रों के अनुसार 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके लिए भी तैयारी शुरू है. वही मंत्रिमंडल का कैसा स्वरूप होगा, इसको लेकर पिछले दो दिनों से पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठक हो रही है.

राज्यपाल को 243 विधायकों की नई सूची सौंपी गई: 17वीं विधानसभा को भंग करने के बाद 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. चुनाव आयोग के ओर से रविवार को ही राज्यपाल को 243 विधायकों की नई सूची सौंप दी गई है और बिहार में चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी समाप्त कर दिया है.

