ETV Bharat / bharat

BJP-JDU.. फिर NDA की बैठक में फाइनल होगा नाम, कब होगा शपथ ग्रहण?

बिहार में नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी, जेडीयू की बैठक होगी, फिर एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी.

नीतीश कुमार सम्राट चौधरी
नीतीश कुमार सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 19, 2025 at 9:32 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में एनडीए के पांचों घटक दलों ने मिलकर सरकार बनाने की कवायत शुरू कर दी है. बिहार की मौजूदा 17वीं विधानसभा बुधवार को भंग हो जाएगी. नीतीश कुमार 19 नवंबर यानी आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

सुबह 11 बजे से BJP-JDU की बैठक : बुधवार को सुबह 11 बजे से जेडीयू विधायक दल, बीजेपी विधायक दल की अलग अलग बैठक होगी. इस बाद एनडीए की संयुक्त बैठक बुलाई गई है. वीरचंद्र पटेल मार्ग स्थित बीजेपी कार्यालय बीजेपी के सभी जीतकर आए सभी 89 विधायक और बड़े नेता मौजूद हैं. बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी.

सीएम नीतीश कुमार व सम्राट चौधरी
सीएम नीतीश कुमार व सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी : वहीं, एनडीए के दूसरे घटक दल जेडीयू की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बुलाई गई है. बैठक में जीतकर आए सभी 85 विधायक और बड़े नेता मौजूद रहेंगे. जेडीयू की बैठक में भी विधायक दल के नाम पर सहमति बनेगी.

NDA विधायक दल की बैठक, कौन बनेगा CM? : एनडीए के बाकि घटक दलों में हम, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक पहले ही हो चुकी है. बीजेपी और जेडीयू की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी. इसमें पांचों घटन दलों के 202 विधायक मौजूद रहेंगे. सभी दल अपने-अपने चुने गए विधायक दल के नेता पर चर्चा करेंगे, फिर सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता जाएगा.

नीतीश सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे : एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी. इसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे. साथ ही विधायकों की लिस्ट के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. पूरी प्रक्रिया शाम तक पूरी कर ली जाएगी.

शपथ ग्रहण की तैयारी का जायजा लेते नेता
शपथ ग्रहण की तैयारी का जायजा लेते नेता (ETV Bharat)

अमित शाह भी आज पटना आ रहे हैं : इस बीच, बुधवार देर शाम केन्द्रीय मंत्री अमित भी पटना पहुंच रहे हैं. अब तक की जानकारी के अनुसार, पटना पहुंचते ही अमित शाह सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे. दोनों नेताओं के बीच सरकार गठन को लेकर अहम बातचीत होगी.

2025 में NDA को 202 सीट : एनडीए ने बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में 202 सीट जीतकर चौंकाया है. 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद से ही सरकार में मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, उसे पर मंथन हो रहा है. पटना से दिल्ली तक बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच बैठकों का दौर चला. सूत्रों की माने तो दिल्ली में अमित शाह, बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ जेडीयू नेता संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बैठक में मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के नामों पर सहमति बन गई है.

नीतीश कैबिनेट में कितने डिप्टी सीएम? : नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेंगे. सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम को लेकर विजय सिन्हा और मंगल पांडे के नाम की भी चर्चा है. विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ से दावेदारी हो रही है.

बिहार की नई सरकार में कौन-कौन बनेगा मंत्री? : अब तक की जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का फार्मूला तैयार किया गया है. उसके हिसाब से बीजेपी को 15 मंत्री पद. जेडीयू को 14, लोजपा रामविलास को तीन, जीतन राम मांझी की हम और उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक-एक पद दिया जाएगा.

शपथ ग्रहण स्थल का जायजा लेते सीएम नीतीश कुमार व सम्राट चौधरी
शपथ ग्रहण स्थल का जायजा लेते सीएम नीतीश कुमार व सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

NDA में इन नामों पर है चर्चा : बीजेपी और जेडीयू के पास पहले की तरह ही महत्वपूर्ण मंत्रालय का बंटवारा होगा. चिराग पासवान की तरफ से भी अच्छे मंत्रालय की डिमांड हो रही है. नीतीश कुमार जेडीयू कोटे से अपने पुराने मंत्रियों में से अधिकांश को रिपीट करेंगे. इसमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, जमा खान, लेशी सिंह शामिल है. श्याम रजक को नीतीश कुमार मौका दे सकते हैं. कुछ और नए चेहरे भी देखने को मिल सकता है.

BJP, HAM, RLM, LJP(RV) में इन नामों पर नजर : वहीं भाजपा के तरफ से भी कई पुराने मंत्रियों को फिर से मौका मिल सकता है. कई नए चेहरे भी देखने को मिले सकते हैं. उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बना सकते हैं. हम के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन एक बार फिर से मंत्री बनना तय है. चिराग पासवान अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को मंत्री बना सकते हैं.

शपथ ग्रहण की तैयारी का जायजा लेते नेता
शपथ ग्रहण की तैयारी का जायजा लेते नेता (ETV Bharat)

पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण : 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में तैयारी जोर-जोर से चल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित एनडीए के कई नेता गांधी मैदान जाकर तैयारी का जायजा ले चुके हैं. आम लोगों के प्रवेश पर 17 नवंबर से ही रोक है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के मुख्यमंत्री समारोह में आएंगे. इसलिए एसपीजी गांधी मैदान को अपने नियंत्रण में ले चुका है.

आज 17वीं विधानसभा भंग हो जाएगी : इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें 19 नवंबर से विधानसभा भंग करने का फैसला लिया गया था. इससे संबंधित सूचना राज्यपाल को भी देी जा चुकी हैं. अब 19 नवंबर यानी आज बीजेपी, जेडीयू और एनडीए की बैठक पर सबकी नजरें होगी. दिनभर मुख्यमंत्री आवास में हलचल रहेगी.

ये भी पढ़ें : कौन बनेंगे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष? तीन नामों पर चल रहा है मंथन

ये भी पढ़ें : PM मोदी और अमित शाह के अलावा 16 राज्यों के CM शपथ ग्रहण में होंगे शामिल, नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण

ये भी पढ़ें : बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ये भी पढ़ें : 'बिहार में 1 करोड़ नौकरी-रोजगार' शपथ से पहले ही JDU का बड़ा संदेश

TAGGED:

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार
BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY
एनडीए की बैठक
BIHAR GOVERNMENT FORMATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

Bihar Election RESULT 2025 : एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े

बिहार के प्रमंडलवार नतीजों ने सबको चौंकाया, जानें कहां-कहां महागठबंधन का सूपड़ा हुआ साफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.