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बिहार के Goldman पहनते हैं 1.5 करोड़ का सोना, पीएम मोदी की अपील ने मुश्किल में डाला

'अब इसके बिना खुद को अधूरा मानता हूं' : इंद्रजीत कहते हैं कि उन्होंने पहली बार साल 2018 में शौक के लिए सोना खरीदा था. लेकिन धीरे-धीरे यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया. अब स्थिति यह है कि वह खुद को सोने के बिना अधूरा महसूस करते हैं.

''पिछले कई वर्षों से मैं हर महीने डेढ़ लाख से लेकर दो लाख रुपये तक का सोना खरीदते रहा हूं. लेकिन मई महीने में पहली बार मैने कोई नया सोना नहीं खरीदा. आखिरी खरीदारी अप्रैल में की थी.'' - इंद्रजीत, गोल्डमैन

16 साल की उम्र में शुरू हुआ था सफर : इंद्रजीत को छात्र जीवन से ही सोने के आभूषण पहनने का शौक था. शुरुआत उन्होंने एक पतली चेन से की थी. उस समय सोने के दाम भी कम थे. धीरे-धीरे चेन का वजन और डिजाइन बढ़ता गया और फिर यह शौक जुनून में बदल गया.

''इंद्रजीत ने अपनी अलग पहचान बना ली है. आज लोग उन्हें दूर-दूर तक जानते हैं. बेटे ने कभी किसी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाया. उसने अपनी मेहनत और कारोबार से कमाई कर यह मुकाम हासिल किया है.'' - दलजीत कुमार, गोल्डमैन इंद्रजीत के पिता

1.5 किलो की गोल्ड शर्ट का ऑर्डर अटका : इंद्रजीत ने खास डिजाइन वाली 1.5 किलो सोने की शर्ट बनवाने का ऑर्डर दिया था. इसके अलावा वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल में भी सोने के पार्ट्स लगवाने वाले थे. मगर अब दोनों योजनाएं अधर में लटक गई हैं.

कई गहनों की डिलीवरी अधर में लटकी : हालांकि इंद्रजीत के पास सिर्फ उतना ही सोना नहीं है, जितना वह पहनते हैं. उनके पास करोड़ों रुपये कीमत के कई और आभूषण हैं. अभी उनके कलेक्शन में 1.5 किलो सोने की खास शर्ट और बुलेट बाइक में गोल्डन पार्ट्स जोड़ने का सपना भी शामिल है. लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद उन्होंने इन योजनाओं को फिलहाल रोक दिया है.

हर वक्त शरीर पर पहनते हैं करीब एक किलो सोना : गया शहर के मुरारपुर काली स्थान गोलबागीचा मोहल्ले के रहने वाले 26 वर्षीय इंद्रजीत कुमार हमेशा भारी मात्रा में सोना पहनकर चलते हैं. गले में मोटी चेन, हाथों में कड़े, दसों उंगलियों में बड़ी अंगूठियां और सोने से सजी घड़ियां उनकी पहचान बन चुकी हैं. इलाके में लोग उन्हें 'गोल्डमैन ऑफ बिहार' के नाम से जानते हैं.

'सोना जिंदगी का हिस्सा लेकिन ऑर्डर रोका' : इंद्रजीत कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं, वह देशहित में ही कहते हैं. ऐसे में उनकी 'सोना ना खरीदने की अपील' को अनदेखा करना सही नहीं होगा. हालांकि सोना खरीदना उनके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. यही वजह है कि उन्होंने पहले से दिए गए कई आभूषणों के ऑर्डर की डिलीवरी तक रोक दी है.

गयाजी : '' मोदी जी की अपील के बाद अब नींद नहीं आती. दिल बेचैन रहता है. 16 साल की उम्र से जो शौक शुरू किया, उसे अचानक कैसे छोड़ दूं?'' यह कहना है बिहार के चर्चित युवा 'गोल्डमैन' इंद्रजीत कुमार का. गया जिले के रहने वाले इंद्रजीत इन दिनों बड़ी दुविधा में हैं. एक तरफ सोने के प्रति उनका जुनून है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील.

चलती फिरती सराफा दुकान हैं इंद्रजीत : वह बताते हैं कि उनके पास करीब डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का सोना है. इसके अलावा कई महंगे आभूषण अभी ऑर्डर में हैं. इंद्रजीत कहते हैं कि उनके परिवार की महिलाओं के पास भी शायद उतना सोना नहीं होगा, जितना वह अकेले पहनते हैं.

सुरक्षा को लेकर परिवार को रहती थी चिंता : इतना सोना पहनकर बाहर निकलने को लेकर उनके माता-पिता पहले काफी परेशान रहते थे. पिता दलजीत कुमार बताते हैं कि बेटे की सुरक्षा को लेकर हमेशा डर बना रहता था. हालांकि अब धीरे-धीरे परिवार भी इस जीवनशैली का आदी हो गया है.

बिहार के यंग गोल्ड मैन इंद्रजीत (ETV Bharat)

''अब हालात पहले जैसे नहीं हैं. मैं बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के सड़कों पर घूमता हूं. गया में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और गहनों के साथ कहीं भी आने-जाने में डर महसूस नहीं होता.'' - इंद्रजीत, गोल्डमैन

कारोबार से कमाई करके सोने में निवेश : इंद्रजीत पुरानी बाइक, कार और स्मार्टफोन के कारोबार से जुड़े हैं. वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सोने में निवेश करते हैं. पिता बताते हैं कि बचपन से ही उनमें पैसे बचाने की आदत थी. वह पॉकेट मनी खर्च करने के बजाय जमा करते थे.

'मुझे बेटे पर गर्व है' : पहली बार सोना भी उन्होंने अपनी बचत से ही खरीदा था. बाद में कारोबार बढ़ा तो सोने की खरीदारी भी बढ़ती चली गई. परिवार का कहना है कि जब बेटा अपनी मेहनत की कमाई से कुछ कर रहा है तो उन्हें गर्व महसूस होता है.

गोल्ड मैन इंद्रजीत (ETV Bharat)

20 किलो सोना पहनने का सपना : इंद्रजीत का सपना देश का सबसे बड़ा गोल्डमैन बनने का है. वह आने वाले वर्षों में 20 किलो तक सोना पहनना चाहते हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ फैशन नहीं बल्कि निवेश भी है.

''अगर भविष्य में कभी करोड़ों रुपये की जरूरत पड़े तो सोना सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. इसी सोच के साथ मैं लगातार निवेश कर रहा हूं. मेरा लक्ष्य है कि 2030 तक मेरे आभूषणों का वजन 7 से 8 किलो तक पहुंच जाए.''- इंद्रजीत, गोल्डमैन

युवाओं को देते हैं निवेश की सलाह : इंद्रजीत युवाओं से फिजूलखर्ची छोड़कर निवेश करने की अपील करते हैं. उनका कहना है कि कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी चीजों में लगाना चाहिए जो भविष्य में फायदा दे सके. बचत थोड़ी ही हो लेकिन लगातार हो इसके लिए बचत को शौक बनाना जरूरी है.

मेरे मेहनत का है सोना : वह दावा करते हैं कि उन्होंने अब तक जितना भी सोना खरीदा है, वह पूरी तरह कानूनी तरीके से खरीदा गया है. वह नियमित रूप से टैक्स और जीएसटी भरते हैं. उनके मुताबिक युवाओं को भी अपनी मेहनत की कमाई को सही दिशा में लगाना चाहिए.

बप्पी लहरी से मिली प्रेरणा : इंद्रजीत मशहूर गायक बप्पी लहरी के बड़े प्रशंसक हैं. वह कहते हैं कि बचपन से उन्हें बप्पी दा का स्टाइल पसंद था. भारी आभूषण पहनने की प्रेरणा उन्हें वहीं से मिली. हालांकि वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं.

''बिहार के पहले चर्चित गोल्डमैन प्रेम सिंह से मेरी दोस्ती है. कई कार्यक्रमों में हम दोनों की मुलाकात भी हो चुकी है. मैं किसी से तुलना नहीं करता, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाने में विश्वास रखता हूं.''- इंद्रजीत, गोल्डमैन

सोने के दाम घटने की उम्मीद : इंद्रजीत का कहना है कि लगातार बढ़ते सोने के दामों ने उनकी खरीदारी जरूर कम कर दी है. बावजूद इसके वह प्रधानमंत्री की अपील खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं.

दाम गिरने पर फिर करेंगे गोल्ड की खरीदारी : उनका कहना है कि अगर भविष्य में सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो वह फिर से बड़े स्तर पर खरीदारी शुरू करेंगे. फिलहाल देशहित को देखते हुए उन्होंने अपने कई सपनों को कुछ समय के लिए रोक दिया है.

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