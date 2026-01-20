क्या बिहार के गर्ल्स हॉस्टलों में लड़कियां हैं सुरक्षित? पटना में एक और NEET छात्रा की मौत से मचा हड़कंप
पटना के एक और गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली 15 साल की छात्रा की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. पढ़ें
Published : January 20, 2026 at 1:36 PM IST
पटना: जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा की पटना के गर्ल्स हॉस्टल में संदेहास्पद मौत के खुलासे के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इससे मिलता-जुलता एक और मामला सामने आया है, जो औरंगाबाद जिले की गोह की रहने वाली छात्रा के साथ घटित हुई थी, जिसकी संदिग्ध मौत पटना एग्जीबिशन रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल में हुई थी.
पटना के हॉस्टलों में क्या हो रहा है?: औरंगाबाद की रहने वाली 15 साल की निशा (बदला हुआ नाम), जो पटना के फ्रेजर रोड स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसकी भी संदिग्ध मौत 6 जनवरी 2026 को हुई थी. परिजनों ने पटना जाकर गांधी मैदान थाने में सोमवार को मामला दर्ज कराया है.
एक और छात्रा की मौत से सनसनी: औरंगाबाद के गोह की रहने वाली निशा (बदला हुआ नाम) एग्जीबिशन रोड स्थित हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी. 6 जनवरी 2026 को हॉस्टल प्रबंधन की तरफ से परिजनों को सूचना दी गई कि निशा ने आत्महत्या कर ली है. जब पिता पटना के पीएमसीएच पहुंचे, तो बेटी की लाश इमरजेंसी वार्ड में मिली.
परिजनों का गंभीर आरोप: परिजनों ने इसे आत्महत्या का मामला मानने से इनकार किया है और एक सुनियोजित हत्या करार दिया है. परिजनों का कहना है कि दो लड़के निशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. मृतका के पिता ने गांधी मैदान में इसको लेकर प्राथमिकी भी दर्ज करवायी है.
पिता ने बतायी पूरी कहानी: पिता द्वारा दर्ज करायी गई प्राथमिकी में बताया गया है कि मेरी बड़ी बेटी निशा (बदला हुआ नाम) पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित एक हॉस्टल में रहकर तैयारी करती थी. 6 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजे हमें सूचना मिली कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है. सूचना पर हम अपने परिचित और रिश्तेदारों के साथ हॉस्टल पहुंचे तो पता चला कि शव को पीएमसीएच ले जाया गया है.
"जब हम PMCH पहुंचे तो देखा कि मेरी बेटी का शव इमरजेंसी वार्ड में रखा हुआ है. घटना की गहराई से जांच करने पर पता चला कि दो लड़के (बालिग) मेरी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. दोनों मेरी बेटी को छेड़ते थे और गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे."- मृतक छात्रा के पिता
घटना के दिन दोनों लड़के कमरे में थे मौजूद: पिता ने आवेदन में आगे बताया कि दोनों लड़के मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रहे थे. मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ने उक्त दोनों लड़कों से परेशान होकर आत्महत्या की है. 06 जनवरी 2026 को जहां मेरी बेटी ने फांसी लगायी थी, उस कमरे में बिना किसी अनुमति के दोनों लड़के पहुंचे हुए थे, जहां से पुलिस के द्वारा उन्हें थाना लाया गया.
पिता के आने का नहीं किया गया इंतजार?: छात्रा के पिता ने बताया कि उन्हें जिस समय उनकी बच्ची की मौत की सूचना दी गई थी, वह पटना में ही उपस्थित थे. फिर भी उनके आने का इंतजार नहीं किया गया और उनकी बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. उन्हें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है.
पिता ने पूछे ये सवाल: पिता ने पुलिस प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि मेरी बेटी के केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके कमरे में मुझे तक जाने की इजाजत नहीं थी, उस कमरे में 2 लड़के कैसे पहुंच गए? कथित तौर पर सबूतों के साथ दोनों पर छेड़छाड़ करने का आरोप है. पिता का कहना है कि जिस पंखे से मेरी बेटी ने फांसी लगाई थी, उस पंखे का ब्लेड जरा भी टेढ़ा नहीं हुआ था, जबकि बेटी का वजन 45 किलोग्राम था.
"यह भी विश्वास करने वाली बात नहीं है कि पंखे के ब्लेड में कोई फांसी लगा सकता है. मेरी बेटी की हत्या की गई थी और मामले को रफा-दफा करने के लिए जल्दी-जल्दी में शव को हटवा दिया गया था."- मृतक छात्रा के पिता
23 जून 2025 को कराया था एडमिशन: पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का पटना के हॉस्टल में पिछले साल 23 जून को एडमिशन कराया था. बेटी ने ही कहा था कि मैं पढ़ना चाहती हूं. हर अभिभावक चाहता है कि बेटा-बेटी पढ़-लिखकर नाम रौशन करे.
4 जनवरी को पिता ने छोड़ा था हॉस्टल: 30 दिसंबर को बच्ची घर आई थी. 4 जनवरी को दोपहर ढाई बजे उन्होंने उसे हॉस्टल में छोड़ा था. उससे उनकी 6 जनवरी सुबह साढ़े 9 बजे बात हुई थी, उस समय उसे कोई टेंशन में नहीं था. वो बहुत साहसी थी. सीसीटीवी से पता चलता है कि साढ़े 12 बजे हॉस्टल वालों को पता चलता है कि अनामिका की मौत हो गई है.
2 लड़के, हॉस्टल संचालक और सहेली नामजद: निशा के पिता ने बताया कि उनकी लड़की पढ़ने में काफी होशियार थी और वह डॉक्टर बनना चाहती थी. इसी कारण उसे नीट की तैयारी के लिए पटना भेजे थे. 19 जनवरी को उसकी तेरहवीं थी. पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित हॉस्टल के मामले को हाईलाइट होने पर निशा के पिता ने पटना के गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज कराया है. उन्होंने 2 मुस्लिम लड़कों समेत हॉस्टल संचालक और सहेली को नामजद अभियुक्त बनाया है.
मां से आखिरी बार बेटी ने क्या कहा?: निशा की मां बताया कि उनकी बच्ची पढ़ने में काफी होशियार थी. जिस दिन की यह घटना है, उस दिन भी उनसे बात हुई थी और उसने कहा कि वह हॉस्टल से बाहर जा रही है और अंडा खाकर वापस आएगी.
"उसके बाद मेरी बेटी की मौत की खबर आई. हॉस्टल संचालक और मेरी बेटी की रूममेट से अगर पूछताछ की जाए तो मामले का खुलासा हो सकता है."- मृतक छात्रा की मां
गर्ल्स हॉस्टल पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल: वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे और वहां के कर्मचारियों से वह मिलना चाहते थे, लेकिन हॉस्टल में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजधानी पटना के सभी गर्ल्स हॉस्टल की गतिविधियों की जांच की मांग की है.
हॉस्टल संचालकों पर पप्पू यादव का आरोप: पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि राजधानी पटना में चलने वाले अधिकांश गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध गतिविधि चलाई जाती है. यही कारण है कि कई हॉस्टल संचालक करोड़पति हो गए हैं. उन्होंने सम्राट चौधरी से अपील करते हुए कहा कि उनका बुलडोजर सिर्फ गरीबों की झोपड़ी पर चलता है, लेकिन ऐसे हॉस्टल पर क्यों नहीं चलता है, जहां पर छात्राओं के साथ गलत किया जाता है.
"औरंगाबाद की एक छात्रा की पटना के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध मौत हुई है. गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, बावजूद इसके पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है. बिहार में निर्भया कांड जैसे कई कांड हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे हुए है. सरकार कुछ नहीं कर रहाी है जो गलत है."- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया
CBI जांच की मांग: बता दें कि इस मामले में गांधी मैदान थाने में कांड संख्या 09/26 दर्ज की गई है. पूरे मामले की जांच एसआई अभिषेक कुमार कर रहे हैं. परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और निष्पक्ष जांच की अपील कर रहा है. वहीं पप्पू यादव ने दोनों छात्राओं की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.
पहले भी हो चुकी है नीट छात्रा की संदेहास्पद मौत: 5 जनवरी को पटना गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की एक छात्रा अपने पैतृक गांव से वापस हॉस्टल लौटी थी. 6 जनवरी को हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में बेहोश होने के बाद आनन-फानन में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 11 जनवरी 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.
