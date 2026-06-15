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Bihar GI Tag Product: क्या है बिहार की पत्थरकट्टी कला, बावन बूटी और पीड़िया पेंटिंग.. जिसे मिला GI टैग?

वहीं, विदेश तक इसकी मांग थी. आज का बांग्लादेश जो है, वहां बड़े पैमाने पर पत्थरों के बर्तन भेजे जाते थे. मुगल सल्तनत के बीच मूर्तियां बनती थी लेकिन कम बनती थी. धीरे-धीरे मुगल सल्तनत कमजोर होता चला गया तो पत्थरकट्टी के कलाकार देवी-देवताओं, भगवान बुद्ध, शिवलिंग और अन्य तरह की मूर्तियां बनाने लगे.

रवींद्रनाथ गौड़ यह भी बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब मुगल सल्तनत थी तो भयवश मूर्तियों से ज्यादा पत्थरों के बर्तन बनते थे, जिसमें पत्थरों की थाली, गिलास, कटोरा, सुराही आदि होते थे. आज भी वैसे कुछ धरोहरों को संभाल कर रखा है. हमने जब नाबार्ड के अधिकारियों को इससे अवगत कराया तो वे हतप्रभ रह गए थे. यह अद्भूत कलाकारी का नमूना भी है.

"खुशी की बात है कि हमारे यहां के पत्थर शिल्प कला को जीआई टैग मिला है. इससे हमारा नाम अब दुनिया भर में होगा. हमें विश्वास था कि पत्थरकट्टी के शिल्प कला को जीआई टैग जरुर मिलेगा और अब वह संभव हो गया है."- रवींद्रनाथ गौड़, शिल्पकार

जीआई टैग मिलने से शिल्पकार खुश: रवींद्रनाथ गौड़ पत्थरकट्टी के प्रसिद्ध मूर्ति कलाकार हैं और इन्होंने इस कलाकारी को सैकड़ो लोगों के बीच बांटी भी है. वह बताते हैं कि यह काफी खुशी की बात है कि अब अपने पत्थरकट्टी की मूर्तिकला (शिल्पकला) का एक अपना ब्रांड होगा और पूरी दुनिया में एक अपनी पहचान होगी. यहां की बनी एक इंच की मूर्ति की कीमत 20 रुपये होती है, जबकि अन्य बड़ी मूर्तियां 20 से 25 लाख तक में बिकती हैं.

"हम लोग मूल रूप से पत्थरकट्टी के ही रहने वाले हैं. हालांकि पूर्वज राजस्थान से आए थे. 1720 ईस्वी में राजस्थान से हमारे पूर्वज आए थे. उसके बाद से हम गौड़ परिवार के लोग गया में पत्थर कट्टी में बसे. फिर विस्तार हुआ और विभिन्न स्थानों पर रहते हैं. कुछ गया शहर में भी निवास करते हैं तो कुछ अन्य गांव में भी निवास करते हैं. किंतु सभी का मूल जड़ पत्थरकट्टी ही है."- राजकिशोर गौड़, शिल्पकार

राजस्थान से लाकर पत्थरकट्टी में बसाए गए गौड़ परिवार की पत्थर शिल्पकला के कलाकारों ने ही विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया था. गौड़ परिवार की पीढ़ी ज्यादातर पत्थरकट्टी में निवास करती है. हालांकि धीरे-धीरे यह गौड़ परिवार अन्य कई गांव में भी निवास करते हैं, जिसमें बनवारीगंज, नेयामतपुर, जयराम बीघा, खुखड़ी आदि गांव शामिल हैं. वहीं, कुछ गौड़ परिवार गया शहर के विष्णु पद क्षेत्र में भी निवास करते हैं.

राजस्थान से आए थे शिल्पकार: विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पुनर्निर्माण में पत्थरकट्टी के ही कलाकार शामिल थे. पत्थरकट्टी के ही ब्लैक स्टोन से विष्णुपद मंदिर बना है. पत्थरकट्टी के कलाकारों का इतिहास 300 सालों से भी अधिक पुराना है. इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने सन 1720 ईस्वी में राजस्थान से गौड़ परिवार को लाकर पत्थरकट्टी में बसाया था. पत्थरकट्टी का ही पत्थर चयनित कर उससे विष्णुपद मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था. 1787 ईस्वी में विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था.

300 सालों से भी पुराना है इतिहास: गया जिले के पत्थरकट्टी गांव की पत्थर शिल्प कला करीब 300 वर्ष पुरानी है. अपने उत्कृष्टता के लिए पत्थरकट्टी गांव की पत्थर शिल्प कला काफी प्रसिद्ध है. यहां के कारीगर काले ग्रेनाइट पत्थरों से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, देवी-देवताओं और अन्य कलात्मक प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं.

क्या है पत्थरकट्टी कला?: असल में, पत्थरकट्टी कला एक प्राचीन और विशिष्ट हस्तकला है, जो मुख्य रूप से गया से जुड़ी है. इसमें कलाकार छेनी और हथौड़ी से काले ग्रेनाइट (पत्थर) को तराशते हैं. इसके तहत हिंदू देवी-देवताओं के साथ-सा दैनिक उपयोग और सजावट के सामान भी तराशे जाते हैं. काले पत्थर से बनी मूर्तियां इतनी मजबूत होती हैं कि वह लंबे समय तक धूप, बारिश या घर्षण को सहन कर सकती है.

गया की पत्थरकट्टी को मिला जीआई टैग: गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है. जीआई टैग मिलने पर पत्थरकट्टी गांव में काफी हर्ष का माहौल है. जीआई टैग मिलने से अब पत्थरकट्टी के पत्थर शिल्प कला का अपना एक ब्रांड होगा. नाबार्ड और बिहार सरकार के प्रयास से गया के पत्थरकट्टी को जीआई टैग मिला है. जीआई टैग मिलने से अब इसका वैश्विक बाजार में अपना एक ब्रांड होगा, साथ ही नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी.

गया/नालंदा/आरा: बिहार के तीन पारंपरिक कलाओं को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है. इससे न केवल उससे जुड़ों उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी, बल्कि ग्लोबल मार्केट के कारण कीमत भी अच्छी मिलेगी. गया की 'पत्थरकट्टी कला', नालंदा की 'बावन बूटी' साड़ी और भोजपुर की लोक कला 'पीड़िया पेंटिंग' को जीआई टैग मिलने से कारीगर बेहद खुश हैं. उनको उम्मीद है कि अब उनके दिन बहुरेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में स्थिति बहुत खराब हो गई थी.

इसके अलावा लोगों के ऑर्डर के अनुसार आदमकद प्रतिमाएं समेत अन्य चीजों के डिमांड के अनुसार उसे कला के रूप में पिरोया जाता है. पत्थरकट्टी की मूर्ति कला देश और विदेशों में प्रसिद्ध है. 500 से अधिक मूर्ति बनाने वाले कलाकार हैं. 20 रुपए से लेकर 20 से 25 लाख तक की मूर्तियां यहां बेची जा चुकी है. इसके अलावा जापान, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी यहां से मूर्तियां जा चुकी है. यहां के लोग पलायन नहीं करते हैं, क्योंकि सभी आत्मनिर्भर हैं.

इस पत्थर (ब्लैक स्टोन) की खासियत यह है कि इसमें घिसता कम है और फिनिशिंग अच्छी होती है. ब्लैक स्टोन से मूर्ति या पत्थर से बनाई गई अन्य कलात्मक चीज पूरी तरह से चिकनाई जैसी होती है. कहीं भी रुखड़ापन नहीं होता है.

नालंदा की 'बावन बूटी' को जीआई टैग: नालंदा जिले की ऐतिहासिक और अनूठी हथकरघा (हैंडलूम) कला 'बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक' को अंततः भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिल गया है. चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा प्रदान किए गए इस टैग से जिले के बुनकरों में खुशी और उम्मीद की नई लहर दौड़ गई है.

नालंदा की 'बावन बूटी' साड़ी को जीआई टैग (ETV Bharat)

क्या है 'बावन बूटी'?: बावन बूटी साड़ी नालंदा की एक बेहद पुरानी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हस्तकरघा कला है, जिसमें कपड़े पर 52 अलग-अलग पारंपरिक डिजाइन या प्रतीक बेहद बारीकी से बनाए जाते हैं. जानकार कहते हैं कि बावन बूटी साड़ी की कीमत 10 हजार रुपये तक होती है.

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जानकार बताते हैं कि 'बावन बूटी' एक प्राचीन बुनकरी परंपरा है, जिसका मुख्य केंद्र नालंदा का बसवन बिगहा गांव है. इस कला के तहत बुनकर हथकरघे पर कपड़े की बुनाई के दौरान 52 प्रकार के पारंपरिक बौद्ध और सांस्कृतिक प्रतीकों को उकेरते हैं, जिन्हें 'बूटी' कहा जाता है. इसमें पीपल का पेड़, बोधि वृक्ष, कमल और शंख जैसे प्रतीक शामिल हैं. एक समय में इस कला से बने पर्दे राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ाते थे.

इस कला को घर-घर पहुंचाने वाले बुनकर कपिलदेव प्रसाद (जिन्हें इस कला के लिए पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है) की बहू नीलू कुमारी ने खुशी जताते हुए कहा कि यह कला 70 साल से भी अधिक पुरानी है. गांधी-जी के समय यहां प्लेन धोती बनती थी. पिताजी (कपिलदेव प्रसाद) ने 'हाफ टाइम वीविंग स्कूल' से पढ़ाई की और कपड़ों में बूटी देने की कला सीखी हैं. फिर उन्होंने पूरे बसवन बिगहा के बुनकरों को यह कला सिखाया.

साड़ी पर बावन बूटी (ETV Bharat)

"यहां से बने भगवान बुद्ध के फ्रेमिंग आज म्यूजियम में लगे हैं, जिसे बनाने में 3-4 महीने लगे थे. प्रधानमंत्री और नाबार्ड की मदद से आज हमें जीआई टैग मिला है, जो हमारी कला को नया जीवन देगा. बावन बूटी की साड़ियां और पर्दे विदेश तक जाते थे लेकिन कोरोना के बाद से काम में काफी कमी आई थी."- नीलू कुमारी, बुनकर

बुजुर्ग महिला बुनकर लाखो देवी ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि एक समय ऐसा भी आया था, जब काम न मिलने के कारण बसवन बिगहा की फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं. वे भावुक होकर कहती हैं, 'भुखमरी का समय आ गया था. पेट पालने के लिए हमारे गांव के बहुत से बुनकर पानीपत, हरियाणा और लुधियाना चले गए थे लेकिन बाद में सरकार की ओर से ऑर्डर और ट्रेनिंग आई, तो कुछ बुनकर वापस लौट आए.'

बावन बूटी का काम (ETV Bharat)

खानदानी बुनकर विवेकानंद प्रसाद ने बताया कि बावन बूटी से साड़ियां, सूट, दुपट्टा, पैंट, शर्ट, बेडशीट और पर्दे सब कुछ बनता है. वे बताते हैं कि पूरे परिवार के साथ मिलकर दिन भर काम करते हैं, तब जाकर 700-800 रुपये कमा पाते हैं. पहले एक 'बिहार यूनियन' था, जो हमारे कपड़े खरीदता था, अब वो बंद है. हम खुद मार्केट में बेचते हैं लेकिन डिमांड कम है. जीआई टैग मिलने से अब इसकी वैल्यू और बिक्री बढ़ने की पूरी उम्मीद है.

"जीआई टैग मिलने से बावन बूटी के नाम पर होने वाली नकल पर रोक लगेगी और असली कारीगरों को उनके उत्पाद की सही कीमत मिल सकेगी. इससे बसवन बिगहा के बुनकरों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे."- विवेकानंद प्रसाद, बुनकर

विवेकानंद प्रसाद ने यह भी बताया कि इस कला को जीवित रखने और बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी में महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां वे मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं. महिलाओं ने इस कला का 70% से अधिक हिस्सा सीख भी लिया है.

भोजपुर की पीड़िया पेंटिंग को जीआई टैग: भोजपुरी भाषी क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला पीड़िया पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त होने से बिहार की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है. इस उपलब्धि से न केवल पारंपरिक लोक कला के संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि इससे जुड़े हजारों कलाकारों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित होंगे.

क्या है पीड़िया पेंटिंग?: असल में पीड़िया पेंटिंग बिहार की एक विशिष्ट लोक चित्रकला शैली है. जिसे मुख्य रूप से महिलाएं पारंपरिक पर्व-त्योहारों, मांगलिक आयोजनों और सामाजिक अवसरों पर बनाती रही हैं. इस कला में प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से लोक जीवन, पारिवारिक संबंधों, धार्मिक आस्था और ग्रामीण संस्कृति का जीवंत चित्रण किया जाता है.

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जीआई टैग से क्या फायदा होगा?: जानकारों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से पीड़िया पेंटिंग को देश-विदेश के बाजारों में पहचान मिलेगी और स्थानीय कलाकारों को अपनी कला के बेहतर मूल्य प्राप्त होंगे. यह उपलब्धि केंद्र सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को भी मजबूती प्रदान करेगी. जीआई पंजीकरण के माध्यम से किसी उत्पाद को कानूनी पहचान और संरक्षण प्राप्त होता है.

सर्जना न्यास के अध्यक्ष और वरिष्ठ चित्रकार संजीव सिन्हा ने बताया कि जीआई टैग प्राप्त करना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है. सर्जना न्यास ने इसके लिए पिछले वर्ष आवेदन किया था. कई स्तरों पर जांच, सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़िया पेंटिंग पेंटिंग को यह सम्मान प्राप्त हुआ है. इसमें नाबार्ड की अहम भूमिका रही. वे कहते हैं, 'अब स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच मिलेगा. जाहिर है कमाई भी बढ़ेगी.'

'पीड़िया पेंटिंग' (ETV Bharat)

"जीआई टैग केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी और हजारों कलाकारों की आजीविका को नया आधार मिलेगा."- संजीव सिन्हा, वरिष्ठ चित्रकार

क्या है जीआई टैग?: जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग (जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता), दरअसल किसी भी उत्पादों के लिए विशेष प्रकार का लेबल या प्रमाण है. जो उन उत्पादों के लिए किया जाता है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसके कारण उनमें कुछ खास गुण होते हैं. इससे उस उत्पाद की विशिष्टता, गुणवत्ता और उसकी भौगोलिक पहचान को कानूनी संरक्षण प्रदान होता है.

जीआई पंजीकरण के माध्यम से किसी उत्पाद को कानूनी पहचान और संरक्षण प्राप्त होता है. साथ ही उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक सशक्त और विशिष्ट पहचान भी मिलती है. भारत में जीआई टैग प्रदान करने का कार्य भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा किया जाता है.

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