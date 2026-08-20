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बिहार में Gen Z क्यों बन रही सियासत का नया केंद्र? सबसे बड़े युवा वोट बैंक पर सभी दलों की नजर

बांकीपुर ने दिखाया युवा वोट का असर : प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी के मुताबिक बांकीपुर उपचुनाव में सत्ता पक्ष के खिलाफ नाराजगी एक महत्वपूर्ण कारण रही और Gen Z के एक हिस्से ने प्रशांत किशोर को विकल्प के तौर पर देखा. उनका कहना है कि आने वाले समय में जो राजनीतिक दल युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से उठाएगा, उसे इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है.

शिक्षा व्यवस्था ने बढ़ाया युवाओं का गुस्सा : पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में गिरावट, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, समय पर डिग्री नहीं मिलना और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं के भीतर असंतोष पैदा किया है. डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिलना इस नाराजगी को और गहरा कर रहा है.

''इंदिरा गांधी की सरकार जेपी आंदोलन के कारण ही चली गई. बिहार में तो छात्र आंदोलन से निकले नेता ही लगातार तीन दशक से अधिक समय तक सत्ता का संचालन किया है. इसलिए युवाओं और खासकर Gen Z की आज चर्चा इसलिय हो रही है, क्योंकि आने वाला कोई भी चुनाव हो उसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है. इसलिए राजनीतिक दल परेशान हैं, क्योंकि जेन जी में नौकरी रोजगार और शिक्षा को लेकर काफी आक्रोश है.'' - प्रमोद कुमार, प्रोफेसर

नौकरी और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा : प्रोफेसर प्रमोद कुमार के मुताबिक आज युवाओं में नौकरी, रोजगार और शिक्षा को लेकर आक्रोश है. आने वाले किसी भी चुनाव में इस वर्ग की भूमिका को नकारना मुश्किल होगा. यही वजह है कि राजनीतिक दल अभी से Gen Z को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं.

जेपी आंदोलन से बिहार को मिला युवा शक्ति का सबक : प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि बिहार युवा आंदोलनों की ताकत का सबसे बड़ा गवाह रहा है. जेपी आंदोलन में छात्रों और युवाओं की भूमिका ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी. इंदिरा गांधी की सरकार पर भी इसका बड़ा राजनीतिक असर पड़ा. बिहार में छात्र आंदोलन से निकले नेताओं ने लंबे समय तक राज्य की सत्ता और राजनीति को प्रभावित किया. यही इतिहास आज Gen Z की भूमिका को और महत्वपूर्ण बनाता है.

''किसी भी चुनाव में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. जब एक बार नौजवान ठान ले तो फिर सरकार और व्यवस्था बदल जाती है. Gen Z से सबसे अधिक भय सत्ता पक्ष को लग रहा है. वहीं, विपक्ष को लग रहा है कि Gen Z के माध्यम से हम सत्ता बदल देंगे, लेकिन जेन जी की जो आकांक्षा है, विपक्ष भी उस पर खरा उतर पाएगा यह मुश्किल है.'' - प्रोफेसर चंद्र भूषण, राजनीतिक विशेषज्ञ

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने चुनौती : प्रोफेसर चंद्र भूषण के मुताबिक Gen Z को लेकर सबसे ज्यादा चिंता सत्ता पक्ष को है, जबकि विपक्ष को उम्मीद है कि यही वर्ग सत्ता परिवर्तन का आधार बन सकता है. लेकिन असली सवाल यह है कि विपक्ष भी Gen Z की आकांक्षाओं पर कितना खरा उतर पाएगा. सिर्फ सरकार के खिलाफ नाराजगी होना और किसी विकल्प पर भरोसा करना दो अलग बातें हैं.

राजनीतिक दलों से संवाद टूटा : राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर चंद्र भूषण के मुताबिक राजनीतिक दलों और छात्र-युवाओं के बीच संवाद कमजोर हुआ है. पहले नेताओं का गांव, कस्बे और शहर के युवाओं के साथ सीधा समन्वय रहता था, लेकिन अब यह दूरी बढ़ी है. उनका कहना है कि छात्र-युवाओं में नाराजगी की एक बड़ी वजह यही संवादहीनता है. उनके मुताबिक किसी भी चुनाव में युवा निर्णायक होते हैं और जब युवा बदलाव का फैसला कर लेते हैं तो सरकार और व्यवस्था तक बदल सकती है.

इंटरनेट के साथ बड़ी हुई पीढ़ी : Gen Z में आम तौर पर 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को शामिल किया जाता है. यह वह पीढ़ी है जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, रील और मीम इनके संवाद के प्रमुख माध्यम हैं. इसलिए इनके बीच राजनीतिक मुद्दे भी पारंपरिक भाषणों से ज्यादा डिजिटल कंटेंट, वीडियो और सोशल मीडिया बहसों के जरिए पहुंचते हैं.

बिहार में सबसे बड़ा Gen Z वोट बैंक : आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 37.7 करोड़ आबादी Gen Z की है, जो कुल आबादी का लगभग 27-28 फीसदी हिस्सा है. बिहार में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी 36.72 फीसदी है, जो राज्यों में सबसे अधिक बताई गई है. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 33.87 फीसदी और झारखंड में 33.86 फीसदी युवा आबादी है. यही आंकड़ा बताता है कि बिहार में Gen Z सिर्फ जनसांख्यिकीय वर्ग नहीं, बल्कि चुनावी ताकत बन चुका है.

पटना : देश की राजनीति में इन दिनों Gen Z की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड तक सीमित नहीं है. शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और बेहतर भविष्य को लेकर इस पीढ़ी की बढ़ती मुखरता ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है. बिहार में इसका असर और ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के आंकड़े की मानें तो बिहार में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग की आबादी की हिस्सेदारी 36.72 फीसदी है. यानी चुनावी राजनीति में युवा मतदाता अब ऐसा वर्ग बन गया है, जिसे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता.

Gen Z को लेकर शुरू हुई सियासी होड़ : अब Gen Z को लेकर राजनीतिक दावेदारी भी शुरू हो गई है. हर दल यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वही युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी है. जंतर-मंतर से लेकर झारखंड के छात्र आंदोलनों तक, युवाओं से जुड़े आंदोलनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं.

जंतर-मंतर और झारखंड आंदोलन बना राजनीतिक हथियार : जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया कि जंतर-मंतर के आंदोलन में जिस तरह विपक्ष सक्रिय दिखाई दिया, झारखंड में युवाओं के आंदोलन के दौरान वैसी सक्रियता नजर नहीं आई. इस मुद्दे को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहा है.

"तेजस्वी और राहुल फरार हो गए हैं. कांके जो झारखंड में है, तेजस्वी यादव-राहुल गांधी रांची नहीं जा पा रहे हैं. हमने जो किया, हम आज नौकरी बांट रहे हैं. कोई बताए कि एक रुपया का पूंजी किसी का लगा हो. यहां रोजगार को लेकर सरकार तैयार है. मुख्यमंत्री ने बकायदे उसके लिए पोर्टल बनाया है."- नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू

नीरज कुमार, प्रवक्ता, जेडीयू (ETV Bharat)

'युवाओं का भरोसा तेजस्वी पर' : आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव का कहना है कि- ''तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते रहे हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा युवाओं के बीच बड़ा मुद्दा बना था. आज भी युवाओं में तेजस्वी यादव की मजबूत पकड़ है और Gen Z का भरोसा उनके साथ है.''

शिक्षा और रोजगार से युवाओं की नाराजगी : सहरसा के रहने वाले Gen Z युवा आशीष कुमार का कहना है कि उनकी- ''पीढ़ी की सबसे बड़ी नाराजगी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार को लेकर है. युवा बेहतर शिक्षा और नौकरी चाहते हैं. सरकार वादे कर रही है, लेकिन उन्हें कितना पूरा किया जाएगा, यह देखना होगा.'' आशीष के मुताबिक जाति को लेकर लगातार हो रही राजनीति भी Gen Z को पसंद नहीं आ रही है.

पेपर लीक का डर युवाओं की बड़ी चिंता : पटना के युवा सुमित का कहना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने से पहले डर रहता है कि कहीं पेपर लीक न हो जाए और परीक्षा रद्द न कर दी जाए. उनका कहना है कि युवा दो-दो साल मेहनत करते हैं और एक घटना में उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है. उनके मुताबिक नौकरी और रोजगार के मोर्चे पर सरकार को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है.

सोशल मीडिया ने Gen Z की आवाज को बनाया तेज : Gen Z की राजनीतिक ताकत के पीछे सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर इसकी मजबूत मौजूदगी है. रील और मीम के जरिए मुद्दे तेजी से फैलते हैं. यह पीढ़ी लिखित सामग्री के मुकाबले विजुअल कंटेंट को ज्यादा पसंद करती है और पारंपरिक राजनीतिक सोच के बजाय अपनी स्वतंत्र राय बनाने की कोशिश करती है.

सम्राट चौधरी ने नेताओं को युवाओं से जुड़ने को कहा : Gen Z की बढ़ती राजनीतिक अहमियत को देखते हुए बिहार में सत्तारूढ़ पक्ष भी सक्रिय है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को स्कूल-कॉलेजों में शिविर लगाकर छात्रों से संवाद करने का निर्देश दिया है. सरकार की ओर से रोजगार और युवाओं से जुड़े फैसलों को भी प्रमुखता से सामने रखा जा रहा है. मकसद साफ है- युवाओं के बीच सरकार की पहुंच और भरोसा बढ़ाना.

प्रशांत किशोर ने रोजगार को बनाया बड़ा मुद्दा : बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास बढ़ा है. वह लंबे समय से बिहार के युवाओं के पलायन, रोजगार और नौकरी का मुद्दा उठाते रहे हैं. अब जीत के बाद एक साल में 10 हजार लोगों को नौकरी दिलाने की घोषणा के जरिए उन्होंने एक बार फिर युवाओं को सीधे राजनीतिक संदेश दिया है.

तेजस्वी की नजर भी युवा वोट बैंक पर : तेजस्वी यादव खुद युवा चेहरा हैं और छात्र-युवा आंदोलनों के मुद्दे पर लगातार सक्रिय रहते हैं. छात्र आंदोलन के दौरान गोलीबारी के मुद्दे पर उन्होंने 19 अगस्त को राजभवन मार्च का ऐलान किया है. ऐसे में साफ है कि युवा मतदाता अब सिर्फ चुनाव के समय याद आने वाला वर्ग नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक रणनीति का केंद्र बन चुका है.

मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार दौरे ने बढ़ाया फोकस : Gen Z की बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा भी अहम रहा. दौरे के दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों से मुलाकात की तथा Gen Z से चर्चा भी की.

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चुनाव आयोग का जागरूक युवा मतदाता पर फोकस : चुनाव आयोग की गतिविधियों में युवा और नए मतदाताओं की भागीदारी पर लगातार जोर दिखाई दे रहा है. बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मतदाता जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए योग्य युवाओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश हो रही है. आयोग की यह कवायद ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब Gen Z की संख्या और राजनीतिक सक्रियता दोनों चर्चा के केंद्र में हैं

क्या Gen Z बदलेगी बिहार की चुनावी राजनीति? : बिहार में Gen Z का सवाल अब केवल उम्र या सोशल मीडिया का सवाल नहीं रह गया है. यह उस पीढ़ी का सवाल है जो शिक्षा चाहती है, डिग्री के बाद रोजगार चाहती है, पेपर लीक से मुक्त परीक्षा चाहती है और राजनीतिक दलों से सिर्फ घोषणा नहीं, परिणाम चाहती है.

दलों को समझ आई Gen Z पावर : 36.72 फीसदी युवा आबादी के आंकड़े के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक दल इस पीढ़ी को सिर्फ वोटर मानते हैं या उसकी आकांक्षाओं को अपनी नीतियों का आधार भी बनाएंगे. बिहार की राजनीति में Gen Z का असली प्रभाव चुनावी नतीजों में कितना दिखाई देगा, यह आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन इतना तय है कि अब कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इस युवा वर्ग को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता.

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