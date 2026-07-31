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ढाई साल की वाणी ने खेल-खेल में रच दिया इतिहास, इंडिया बुक में नाम दर्ज, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बारी!

बिहार की महज ढाई साल की बच्ची वाणी में अद्भुत प्रतिभा है. उसे 150 से अधिक देशों के झंडे याद हैं. रत्नेश कुमार की रिपोर्ट..

bihar Wonder Kid Vani
नन्ही वाणी में अद्भुत प्रतिभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 1:36 PM IST

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गया: जिले के टिकारी अनुमंडल अंतर्गत कोच प्रखंड के उतरेन गांव की वाणी को छोटी सी उम्र में हैरान करने वाली प्रतिभा है. महज 2 वर्ष 10 माह की वाणी डेढ़ सौ से अधिक देशों के झंडे देखकर संबंधित देश का नाम बता देती है. उसकी यह प्रतिभा देखकर हर कोई हैरान हो जाता है. 2 साल 10 माह की वाणी को रंगों से काफी लगाव है. उसकी इस अद्भुत स्मरण शक्ति का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.

वाणी में अद्भुत प्रतिभा: वाणी गया जिले के कोच प्रखंड के उतरेन गांव के रविकांत कुमार की पुत्री है. उनके पिता टिकारी में बजाज फाइनेंस शाखा के प्रबंधक हैं. जब वाणी ढाई साल की थी, तभी से उसकी यह अद्भुत क्षमता सामने आने लगी थी. वह विभिन्न देशों के झंडों को देखकर उनके नाम बताने लगी थी. यह देखकर खुद पिता रविकांत भी आश्चर्यचकित हो गए थे.

खेल-खेल में पहचान लिए झंडे: ढाई साल की उम्र में खेल-खेल में वाणी ने एक पोस्टर में बने 20 देशों के झंडे देखकर उन देशों का नाम बता दिये थे, पिता को समझने में देर नहीं लगी कि उनकी बेटी के पास अद्भुत क्षमता है. खास बात यह थी कि वाणी ने चंद मिनटों में ही झंडों से देशों के नाम बता दिए थे. उसके पिता ने उसकी इस क्षमता को धीरे-धीरे और आगे बढ़ना शुरू किया. आज वह डेढ़ सौ से अधिक देशों के झंडों को देखकर उन देशों का नाम बता देती है.

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इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज (ETV Bharat)

"जब वाणी ढाई साल की थी, तो खेल-खेल में एक पोस्टर में लगे 20 देशों के झंडे को देखकर उसने उन देशों का नाम बता दिया था. उसकी याददाश्त एकदम से हैरान करने वाली है. उसे शुरू से रंगों से लगाव था और आज डेढ़ सौ से अधिक देशों के नाम झंडों के चित्र देखकर बता देती है. अभी उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है. पूर्ण विश्वास है, कि जल्द ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो जाएगा."- रविकांत, वाणी के पिता

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज: वाणी की अद्भूत प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मान दिया गया है. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा वाणी को एक मेडल, आई कार्ड और उनकी प्रसिद्ध रिकॉर्ड बुक प्रदान की गई है. वाणी को बचपन से ही रंगों से बहुत लगाव रहा था. इस कारण से झंडों के चित्रों को देखकर उनका सटीक नाम बताना उसके लिए बहुत आसान हो गया.

गिनीज बुक की तैयारी: अब रविकांत वाणी की इस विलक्षण प्रतिभा को प्रतिष्ठित गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करना चाहते हैं. पिता रविकांत बताते हैं, गिनीज बुक में सीधे तौर पर किसी को नामांकित नहीं किया जाता है. इसके लिए प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से पहले एशियाई रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करना होगा और उससे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना होगा. अब वाणी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है.

अब अगले चरण पर फोकस: वाणी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है. वाणी की एक और खासियत यह है कि दो देशों के झंडों में एक जैसी समानता के कुछ अंश होते हैं, जिसे देखकर भी वह दिग्भ्रमित नहीं होती और आसानी से पहचान लेती है. रविकांत बताते हैं, कि उनकी जुड़वा बेटियों में एक वाणी है. दूसरी बहन का नाम वीरा कांत है. वह अपनी बेटी की इस अद्भुत प्रतिभा से काफी गर्व महसूस कर रहे हैं.

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वाणी में अद्भुत प्रतिभा (ETV Bharat)

परिवार में खुशी का माहौल: वाणी की मां पल्लवी मिश्रा बताती हैं, वह काफी खुश हैं. उनकी बेटी में इस तरह की अद्भुत क्षमता है. उसे सरस्वती का साक्षात वरदान जैसे प्राप्त है. पल्लवी मिश्रा बताती है, कि मेरी दोनों बेटियां अभी अल्फाबेट भी ठीक तरीके से नहीं जानती,लेकिन सैकड़ों देशों के नाम झंडे देखकर बताती हैं.

"फिलहाल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वाणी का नाम दर्ज होने के बाद परिवार में खुशी है. हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वाणी का नाम दर्ज हो जाएगा."-पल्लवी मिश्रा,वाणी की मां

कैसे बनता है वर्ल्ड रिकॉर्ड?: सबसे पहले खिलाड़ी या प्रतिभागी को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (नेशनल) में अपना नाम दर्ज करना होगा. वाणी ने यह पायदान पार कर लिया है. उसके बाद अब दूसरे चरण में वाणी की इस प्रामाणिक फाइल और अन्य साक्ष्यों को महाद्वीपीय स्तर की जांच के लिए 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्डस' के लिए भेजा जाएगा, जहां पूरे एशिया महाद्वीप के कीर्तिमानों से तुलना कर उनकी प्रतिभा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी जाएगी.

तीसरे चरण में पिछले दोनों प्रतिष्ठित रिकॉर्ड्स की कड़े मानकों पर वैश्विक पुष्टि होने के बाद, कड़े नियमों,स्वतंत्र गवाहों और लाइव टाइमर की निगरानी में वाणी का दावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे इस नन्हीं बेटी का नाम हमेशा के लिए दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड मंच पर स्वरण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा.

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