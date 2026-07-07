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उम्र 14 साल.. 60 गोल, रोनाल्डो का जबरा फैन! मिलिये बिहार के UNDER-14 फुटबॉल खिलाड़ी आदर्श राज से

9000 बार जग्लिंग करने का दावा: आदर्श बताते हैं कि लगातार घंटों की प्रैक्टिस से फुटबॉल पर काफी कमांड बन गया. अब फुटबॉल अच्छी तरह से खेल रहा हूं. यूट्यूब से ही उसे जग्लिंग को लेकर लगा, कि इस पर कमांड करने से काफी कुछ बेहतर फुटबॉलर बन सकता हूं. आदर्श फुटबॉल जग्लिंग में 9000 बार गेंद हवा में रखने का अनोखा कारनामा भी बड़े आराम से करते हैं, जो बिहार में एक रिकॉर्ड माना जा रहा है.

"बचपन में ही फुटबॉल के प्रति रुचि जगने लगी थी. पिता से एक फुटबॉल की मांग की तो उन्होंने लाकर दे दिया. उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी. बेहतर कोच की व्यवस्था नहीं थी, तो यूट्यूब से ही सीखना शुरू किया और यूट्यूब देखकर फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया."- आदर्श राज, नन्हे फुटबॉल खिलाड़ी

14 साल की उम्र में 60 से अधिक गोल्स: नन्हे फुटबॉलर आदर्श राज से ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की. आदर्श राज ने बताया कि मैं पिछले कई सालों से फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा हूं. अंडर-14 के कई फुटबॉल मैच खेल चुका हूं. बिहार के लगभग सभी जिलों में फुटबॉल का मैच खेला है. अब तक 60 प्लस गोल भी किए हैं.

रोनाल्डो हैं आदर्श : क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आदर्श मानने वाले इस नन्हे खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचानते हुए पिछले साल (2025) ही बिहार एकलव्य खेल में उसका चयन हुआ है. फुटबॉल में जग्लिंग को गोल करने और पास देने के लिए बेहद खास माना जाता है और अपनी इसी महारत के दम पर आदर्श राज भविष्य में एक बड़ा मुकाम हासिल करने की उम्मीद रखता है.

बिहार का नन्हा फुटबॉलर: आदर्श राज की सबसे बड़ी खूबी उसकी कमाल की फुटबॉल जग्लिंग है, जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. वह बिना थके हजारों बार फुटबॉल को हवा में उछालता है और उसे अपने शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है. चुंबक की तरह गेंद को अपने शरीर से चिपकाए रखने की इस अनोखी कला को उसने किसी बड़े कोच से नहीं, बल्कि यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा है.

गया: बिहार के गया जिले के बोधगया का रहने वाला 14 साल का आदर्श राज फुटबॉल का एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है, जिसने महज 8-9 साल की उम्र में ही तय कर लिया था कि फुटबॉल की दुनिया में जाना है. तभी से उसके दिल में फुटबॉल के प्रति जुनून जाग उठा था. उसी का नतीजा है कि आज वह मैदान पर पैरों, पेट, छाती और पीठ के सहारे गेंद को इस तरह नियंत्रित करता है कि जैसे फुटबॉल का जादूगर हो.

सुनील छेत्री की तरह खेलना चाहता है आदर्श: ब्राजीलियाई स्टार नेमार की तरह गेंद को पैरों से चिपकाने की कला के साथ-साथ उसने ड्रिलिंग, डिफेंस, हेडिंग और लॉन्ग रेंज शॉर्टस में भी महारत हासिल की है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइकॉन मानने वाला आदर्श पूर्व भारतीय कप्तान सुनील छेत्री की तरह देश की लिए खेलना चाहते हैं.

नन्हें खिलाड़ी का बड़ा सपना: नन्हें से आदर्श का सबसे बड़ा सपना भारत को फीफा वर्ल्ड कप में खेलते देखना है. हालांकि भारतीय फुटबॉल दिग्गजों को मैदान के बजाय कमेंट्री बॉक्स में देखकर उसे निराशा होती है. उसका मानना है कि बिहार में फुटबॉल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. लेकिन खेल को मिलने वाली सरकारी और सामाजिक सपोर्ट बेहद कम है.

फुटबॉल है आदर्श राज का जुनून (ETV Bharat)

क्रिकेट को दी जाती है अहमियत- आदर्श : साथ ही आदर्श अभिभावकों की मानसिकता पर भी चिंता जताते हैं और कहते हैं कि आज माता-पिता क्रिकेट को अधिक अहमियत देते हैं. बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग तो दिलवाते हैं, लेकिन फुटबॉल से दूर रखते हैं. इस उपेक्षा के बावजूद आदर्श लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि देश-दुनिया में भारतीय फुटबॉल का नाम रौशन हो सके.

5 साल की उम्र से खेल रहा फुटबॉल- आदर्श के पिता: इस संबंध में आदर्श राज के पिता भोलू श्रीवास्तव ने बताया कि मेरा बच्चा महज 5 वर्ष की उम्र का था, तब उसे जन्मदिन में एक फुटबॉल गिफ्ट में मिला था. फुटबॉल गिफ्ट में मिला तो वह फुटबॉल खेलने के लिए काफी इंटरेस्टेड हो गया. 5 वर्ष की उम्र से ही फुटबॉल में जब उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, तो हम लोगों ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया, जो कुछ हमारे पास जानकारी थी, उसे बताया.

उम्र 14 साल.. 60 गोल (ETV Bharat)

"मैं प्रैक्टिस के लिए हमेशा उसे मगध विश्वविद्यालय के मैदान और कालचक्र मैदान बोधगया ले जाने लगा. उसका खेल देखकर लोगों ने भी उत्साह बढ़ाया. आदर्श राज 10 वर्ष की उम्र का हुआ, तो फुटबॉल कंट्रोलिंग के लिए वह जग्लिंग करने लगा. पहले 100 -200 करता था. फिर मेहनत कर 2500 तक पहुंचा दिया. इसके बाद 12000 से 15000 तक वह प्रैक्टिस करने लगा. अब 12000 तक वह जग्लिंग कर लेता है."- भोलू श्रीवास्तव, आदर्श राज के पिता

भोलू श्रीवास्तव ने बताया कि आदर्श राज्य स्तरीय दर्जनों मैच खेल चुका है. 60 -70 से अधिक गोल भी उसने मारे हैं. मोतिहारी में हुए अंडर-14 मैच में उसने तीन गोल दागे थे. भागलपुर में दो गोल दागे. इसी प्रकार राज्यस्तरीय मैच में वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने लगा. गया जिला से वह फुटबॉल टीम में अंडर 14 में प्लेयर के तौर पर हमेशा खेल खेलने लगा और उसकी प्रतिभा अब काफी निखर गई है.

परिवार में खुशी: उन्होंने कहा कि फिलहाल वह फुटबॉल में जग्लिंग में बहुत अच्छा कर रहा है और हम लोगों का सपना है, कि वह देश के लिए खेले. हम लोगों का पूरा परिवार खुश है, कि हमारा पुत्र आदर्श राज एक बेहतर फुटबॉलर बनने की और अग्रसर है.

आदर्श को IAS बनाना चाहती थी मां: आदर्श की मां सोनी श्रीवास्तव गृहिणी है. वह शुरू में चाहती थी, कि मेरा बेटा आईएएस या किसी और क्षेत्र में नाम करे. अपना लक्ष्य निर्धारित करें. लेकिन जब उन्हें भी फुटबॉल के प्रति दिलचस्पी बहुत ज्यादा दिखी तो सपोर्ट किया. हम पूरे परिवार के लोग उसे सपोर्ट करते हैं.

"हर तरह से प्रेरणा देते हैं. हमें विश्वास है कि वह आने वाले दिनों में नेशनल फुटबॉलर के रूप में नाम करेगा. उसकी प्रतिभा काफी अच्छी है. उसमें खासियत यह है कि वह रूटिंग के तहत फुटबॉल से जुड़ता है. काफी अनुशासन में रहकर फुटबॉल खेलता है."- सोनी श्रीवास्तव, आदर्श राज के मां

फुटबॉल के लिए बिहार में कोई प्लेटफार्म नहीं-आदर्श: आदर्श राज बताता है, कि फुटबॉल की दिशा में बिहार में कोई प्लेटफार्म फिलहाल नहीं है. बिहार एकलव्य में उसका चयन हुआ था. लेकिन उसे बगहा में प्रशिक्षण देने के लिए स्थान का चयन हुआ था, जो कि गया से काफी दूर है. वह चाहता है, कि स्थानीय और सीमित दूरी वाले क्षेत्र में भी फुटबॉल की कोचिंग -प्रशिक्षण हो. सरकारी तौर पर भी फुटबॉल के क्षेत्र में कदम उठाए जाएं, ताकि भारतीय फुटबॉलर अपनी प्रतिभा विश्व में दिखाएं.

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