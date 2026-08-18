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कमाल का आइडिया! रोहित का 'हाईटेक हेलमेट' चोट ही नहीं, अब हादसा भी रोकेगा

हेलमेट पहना जाता है हादसे के बाद चोट से बचाव के लिए, लेकिन सोचिए अगर हेलमेट हादसा ही रोक दे तो क्या हो..? रिपोर्ट-सरताज अहमद

ROHIT RAJ SMART HELMET
रोहित राज की खोज 'स्मार्ट हेलमेट' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 18, 2026 at 4:05 PM IST

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गया: सड़क पर होने वाला एक हादसा अक्सर किसी परिवार की जिंदगी बदल देता है, लेकिन 'गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग' के छात्र रोहित राज ने अपने इन्वेंशन के जरिए हादसों पर कंट्रोल करने का सॉल्यूशन एक हेलमेट के जरिए ढूंढ निकाला है. बिहार के जहानाबाद के रहने वाले रोहित ने ऐसा स्मार्ट हेलमेट तैयार किया है, जो सिर्फ सिर की सुरक्षा तक सीमित नहीं है. यह तकनीक नशे में ड्राइविंग का पता लगाने, दुर्घटना की स्थिति में अलर्ट भेजने और जरूरत पड़ने पर बाइक को रोकने जैसी सुविधाओं पर काम करती है. इसी नवाचार ने अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है.

नशे में बाइक स्टार्ट नहीं चलना भी मुश्किल : इस स्मार्ट हेलमेट की सबसे खास विशेषताओं में 'अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम' बताया जा रहा है. हेलमेट में लगे सेंसर चालक के आसपास अल्कोहल की मौजूदगी का पता लगाने का प्रयास करता है. नशे की स्थिति का संकेत मिलने पर सिस्टम बाइक की गति कम करने और उसे रोकने की प्रक्रिया शुरू करता है. बाइक रुकने के बाद सिस्टम उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

हेलमेट उतारते ही बाइक को मिलेगा संकेत : रोहित ने इसके डमी मॉडल के जरिए भी सिस्टम का प्रदर्शन किया है. हेलमेट सिर से हटने की स्थिति में सिस्टम बीप अलर्ट देता है और बाइक को रोकने की प्रक्रिया शुरू होती है. यानी हेलमेट और बाइक के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि सुरक्षा प्रणाली केवल हेलमेट पहनने तक सीमित न रहे.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

दुर्घटना होते ही पुलिस और स्वास्थ्य केंद्र को अलर्ट : हेलमेट की दूसरी बड़ी खूबी दुर्घटना के बाद राहत पहुंचाने से जुड़ी है. कॉलेज प्रबंधन के अनुसार, हादसे की स्थिति में हेलमेट से जुड़ा ऐप अलर्ट जनरेट करेगा. इसमें पहले से सेव परिजनों के नंबर के साथ नजदीकी पुलिस थाना और स्वास्थ्य केंद्र तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे समय रहते हुए दुर्घटनाग्रस्त बाइकर को प्रारंभिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी. उससे उसकी जान भी बच सकती है. इस विशेष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज हेलमेट की प्रशंसा ना सिर्फ कॉलेज कर रहा है बल्कि देश के कई प्रसिद्ध संस्थानों से भी रोहित राज को बधाई मिली है.

यानी हादसे के बाद शुरू होगी मदद की दूसरी दौड़ : सड़क दुर्घटनाओं में कई बार घायल व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती. रोहित के प्रोजेक्ट का उद्देश्य इसी देरी को कम करना है. दुर्घटना की सूचना और लोकेशन समय रहते संबंधित लोगों तक पहुंचने पर परिजन, पुलिस या स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थल तक जल्दी पहुंच सकते हैं. इससे शुरुआती उपचार मिलने की संभावना बढ़ सकती है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

IIT तक पहुंचा बिहार के छात्र का आइडिया : रोहित के इस नवाचार का प्रदर्शन देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर किया जा चुका है. कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक उनके स्मार्ट हेलमेट ने IIT पटना, IIT दिल्ली और IIT मुंबई जैसे संस्थानों से भी ध्यान आकर्षित किया है. यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक छोटे शहर से निकला छात्र अपने आइडिया को राष्ट्रीय तकनीकी मंच तक ले जाने में सफल हुआ है.

''नशे में अगर कोई इस हेलमेट को पहन कर ड्राइविंग करता है, तो उसकी बाइक खास सेंसर के माध्यम से अल्कोहल की गंध को डिटेक्ट कर रफ्तार को धीमी करते हुए रुकेगी और फिर एक बार रुकने के बाद उस व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, यानी के डिवाइस के कारण बाइक खड़ी होने के बाद अपने आप बंद हो जाएगी, इस खास हेलमेट का प्रजेंटेशन आईआईटी दिल्ली मुंबई समेत देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों से भी हो चुका है.'' - रोहित राज, इन्वेंटर एवं सीईओ, हेल्मटेक टेक प्राइवेट लिमिटेड

ROHIT RAJ SMART HELMET
स्मार्ट हेलमेट (ETV Bharat)

फाइनल राउंड तक पहुंचा स्टार्टअप : रोहित की कंपनी HelmTech Tech Private Limited का चयन Pitch Karo India 2026 के फाइनल राउंड के लिए हुआ था. 'पिच करो इंडिया' खुद को राष्ट्रीय स्तर का स्टार्टअप पिचिंग प्लेटफॉर्म बताता है, जहां स्टार्टअप्स को निवेशकों, मेंटर्स और उद्योग विशेषज्ञों के सामने अपना आइडिया प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है.

जहानाबाद से गया तक का सफर : रोहित राज मूल रूप से जहानाबाद शहर के राजा बाजार, साउथ दौलतपुर के रहने वाले हैं. फिलहाल वह गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं. उनके पिता नरेश कुमार बिहार सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. सामान्य मध्यमवर्गीय परिवार से निकलकर रोहित ने पढ़ाई के साथ अपने आइडिया को तकनीकी रूप देने का रास्ता चुना.

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स्मार्ट हेलमेट का कमाल (ETV Bharat)

ऐसे आया था हेलमेट बनाने का आइडिया : रोहित बताते हैं कि जब वह दसवीं कक्षा में थे, तब परिवार के एक सदस्य शराब पीकर बाइक चला रहे थे. इसी दौरान उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बच्ची को गंभीर चोट लगी. अस्पताल में परिवार की पीड़ा और यह सवाल कि शराब पीकर वाहन चलाने से हादसा क्यों हुआ, रोहित के मन में गहराई से बैठ गया. तभी उन्होंने सोचा कि ऐसी तकनीक क्यों न बनाई जाए, जो नशे में बाइक चलाने वाले को वाहन चलाने से ही रोक दे.

''बचपन की उस घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ था, मैने दसवीं कक्षा से ही इस आईडिया के लिए सोच रहा था लेकिन तब भरोसा नहीं था कि पूरा होगा या नहीं लेकिन जब यहां कॉलेज में आया तो शिक्षकों और मेंटर्स से बात की तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, तभी से मैने इस पर काम शुरू किया और सफलता मिली.''- रोहित राज, इन्वेंटर एवं सीईओ, हेल्मटेक टेक प्राइवेट लिमिटेड

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रोहित राज की नायाब खोज (ETV Bharat)

कॉलेज पहुंचकर सपने को मिला तकनीकी आधार : दसवीं में आया विचार उस समय सिर्फ एक कल्पना था. इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचने के बाद रोहित ने शिक्षकों और मेंटर्स से चर्चा की. उन्हें प्रोत्साहन मिला तो उन्होंने इस पर लगातार काम शुरू किया. करीब तीन साल की मेहनत के बाद हेलमेट का ऐसा मॉडल तैयार किया गया, जिसमें सेंसर, वायरलेस कनेक्टिविटी, जीपीएस और ऐप आधारित अलर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है.

एक करोड़ की फंडिंग की उम्मीद : रोहित के मुताबिक 'पिच करो इंडिया 2026' के फाइनल राउंड में उनके प्रोजेक्ट के चयन के बाद निवेश की संभावना बन सकती है और वह एक करोड़ रुपये तक की फंडिंग हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि यह राशि सुनिश्चित पुरस्कार नहीं है. आयोजन की सार्वजनिक जानकारी में निवेशकों से कनेक्शन और फंडिंग अवसरों की बात कही गई है. अब उनके इस खास डिवाइज के लिए एक करोड़ तक की फंडिंग हो सकती है. हेलमेट में जीपीएस ट्रैकर होने से दुर्घटना की लोकेशन का पता लगाने में भी मदद मिलेगी.

50 लाख की पेशकश भी ठुकरा चुके हैं रोहित : रोहित के नवाचार को पहले भी निवेश की पेशकश मिल चुकी है. रांची में एक हैकथॉन कार्यक्रम में स्मार्ट हेलमेट का प्रेजेंटेशन देने के बाद एक कंपनी की ओर से उन्हें 50 लाख रुपये की फंडिंग ऑफर की गई थी. रोहित ने उस समय प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया. उनका कहना था कि वह पहले अपने प्रोजेक्ट को और मजबूत करना चाहते थे और उन्हें अपने आइडिया को आगे बड़े स्तर तक ले जाने का भरोसा था.

बिहार स्टार्टअप पॉलिसी से मिली 10 लाख की मदद : रोहित की कंपनी को बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपये की सहायता भी मिली है. रोहित का कहना है कि इस आर्थिक मदद से प्रोजेक्ट को प्रोटोटाइप और विकास के स्तर पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला. उनके अनुसार, सरकार का स्टार्टअप सपोर्ट उनके लिए इस परियोजना को जमीन पर उतारने में बेहद अहम रहा.

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हादसों पर कंट्रोल करने का सॉल्यूशन (ETV Bharat)

नौकरी नहीं जॉब देने का सपना : रोहित कहते हैं कि परिवार की सामान्य इच्छा थी कि वह पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी की तैयारी करें, लेकिन उनका सपना अलग था. वह अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं. उनका लक्ष्य केवल खुद रोजगार पाना नहीं, बल्कि भविष्य में दूसरे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है. इसी सोच के साथ वह स्मार्ट हेलमेट के अलावा दूसरे सुरक्षा आधारित प्रोजेक्ट पर भी काम करने की तैयारी कर रहे हैं.

बाजार में उतारने की तैयारी : रोहित के अनुसार, उनका लक्ष्य स्मार्ट हेलमेट को आम बाइक सवार की पहुंच में रखना है. प्रस्तावित कीमत करीब 2500 से 3000 रुपये के बीच रखने की योजना है. उनका कहना है कि हेलमेट बाहर से सामान्य दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर सेंसर, चिप, जीपीएस और ऐप से जुड़ी तकनीक काम करेगी. इससे सुरक्षा तकनीक को महंगे प्रीमियम उत्पाद तक सीमित रखने के बजाय आम वाहन चालकों तक पहुंचाने की कोशिश होगी.

कॉलेज प्रबंधन ने बताया गौरव की उपलब्धि : गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल डॉ. द्वारका दास नीमा के मुताबिक रोहित का प्रोजेक्ट संस्थान में विकसित हो रही नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का परिणाम है. उनका कहना है कि ऐसे प्रयोग दूसरे विद्यार्थियों को भी अपने विचारों को व्यावहारिक समाधान और स्टार्टअप में बदलने के लिए प्रेरित करते हैं.

''ये इलेक्ट्रानिक डिवाइस खास है, गया इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरह का काम कर रहे हैं. ये हमारे लिए गौरव की बात है. रोहित की ये उपलब्धि संस्थान में विकसित हो रही नवाचार तकनीकी सृजन और उद्यमिता की संस्कृति का परिणाम है. इस से अन्य विद्यार्थियों को भी अपने नवचारी विचारों को व्यवहारिक समाधान और सफल स्टार्टअप में परिवर्तित करने की प्रेरणा मिलेगी.''- द्वारका दास नीमा, प्रिंसिपल, गया इंजीनियरिंग कॉलेज

40 स्टार्टअप तक पहुंचा गया का सफर : जिला स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर सुशांत कुमार के अनुसार गया में स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है. उनके मुताबिक, जब उन्होंने यहां जिम्मेदारी संभाली थी तब करीब तीन स्टार्टअप थे, जबकि अब यह संख्या लगभग 40 तक पहुंच चुकी है. रोहित राज का प्रोजेक्ट इसी बदलती तस्वीर का एक उदाहरण है.

''गया के लिए ये गौरव की बात है कि संस्थान के छात्र एवं स्टार्टअप सेल के छात्र प्रतिनिधि रोहित राज, संस्थापक एवं सीईओ, हेल्मटेक प्राइवेट लिमिटेड, का चयन 'पिच करो इंडिया 2026' के फाइनल राउंड के लिए हुआ था, आज बिहार का गया भी स्टार्टअप में नाम रोशन कर रहा है. जब वो यहां गया जी में पदस्थापित हुए थे तो मात्र 3 ही स्टार्टअप थे, लेकिन वर्तमान में 40 स्टार्टअप हो चुके हैं, रोहित राज की ये सफलता पूरे कॉलेज प्रशासन के लिए गर्व की बात है. आने वाले समय में रोहित राज का स्टार्टअप देश के लिए बड़ा कारगर साबित होगा.''- सुशांत कुमार, जिला स्टार्टअप कॉर्डिनेटर, गया

तीन साल की मेहनत अब बाजार की तैयारी : रोहित ने अपने स्मार्ट हेलमेट को केवल डमी मॉडल तक सीमित नहीं रखा है. मोटरसाइकिल पर इसका प्रशिक्षण और परीक्षण भी किया गया है. अब उनका लक्ष्य तकनीक को और विश्वसनीय बनाकर पेटेंट प्रक्रिया पूरी करना और इसे बाजार तक पहुंचाना है. अगर यह तकनीक बड़े पैमाने पर सफल होती है तो नशे में ड्राइविंग रोकने और दुर्घटना के बाद राहत पहुंचाने के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

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