बिहार में सैकड़ों क्षत्राणियों ने किया था जौहर, गौरवशाली है 'रेवल गढ़' का इतिहास

''रेवल गढ़ का एक बड़ा इतिहास रहा है. जौहर मंदिर इसका प्रमाण है. जौहर मंदिर में एक प्राचीन प्रतिमा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किले से किस तरह से रानी व क्षत्राणियां अग्निकुंड में कूद रही है और जौहर को प्राप्त हो रही है. रेवाई एक शोध का विषय वाला इलाका है. आज भी इस इलाके में जब जमीन की खुदाई की जाती है, तो मानव हड्डियां निकलती है.'' - प्रेम प्रकाश सिंह, इतिहास के जानकार

1959 में हुआ था जीर्णोद्धार : स्थानीय लोगों के अनुसार जौहर मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1959 में किया गया था. आज भी जब गांव में खुदाई होती है, तो मानव हड्डियां निकलने की बात कही जाती है, जो उस समय हुए युद्ध और जौहर की घटनाओं की ओर संकेत करती हैं.

शिलापट पर अंकित है शौर्य गाथा : जौहर मंदिर में एक शिलापट लगा है, जिस पर क्षत्राणियों के बलिदान को समर्पित श्लोक अंकित हैं. ये पंक्तियां केवल शब्द नहीं, बल्कि वीर नारियों के अदम्य साहस और धर्मरक्षा की कहानी कहती हैं.

''जौहर मंदिर काफी पुराना है. इसका जीर्णोद्धार 1959 में हुआ था. आज भी किसी की शादी विवाह तय होती हैं, तो सबसे पहले जौहर मंदिर में आकर पूजा अर्चना की जाती है. यहां चैती मेले में जय भवानी का उद्घोष गूंज उठता है. इस इलाके का समृद्ध इतिहास रहा है.यह क्षत्राणियों की वीरता की कहानी भी है.'' - सत्येंद्र सिंह, स्थानीय बुजुर्ग ग्रामीण

आज भी मौजूद है जौहर मंदिर : जहां कभी रेवल गढ़ का किला था, वहां आज जौहर मंदिर स्थित है. इसे सती मंदिर भी कहा जाता है. मंदिर में स्थापित प्राचीन प्रतिमा में किले से अग्निकुंड में कूदती वीरांगनाओं के चित्र उत्कीर्ण हैं. मंदिर की दीवारों पर अग्नि और बलिदान के प्रतीक भी चित्रित हैं.

700 से अधिक क्षत्राणियों ने किया जौहर : महल के नीचे अग्निकुंड प्रज्ज्वलित किया गया. रानी चंद्रावती कुंवर के नेतृत्व में लगभग 700 से अधिक क्षत्राणियों ने सज-धज कर, कुलदेवी की पूजा कर और ‘जय भवानी’ का उद्घोष करते हुए सामूहिक रूप से अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया. यह घटना बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी जौहर गाथाओं में से मानी जाती है.

रानी चंद्रावती कुंवर के नेतृत्व में संघर्ष : राजा की मृत्यु के बाद किले में मौजूद क्षत्राणियों ने हार नहीं मानी. रानी चंद्रावती कुंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने आक्रांताओं से मुकाबला किया. हालांकि विशाल सेना के सामने पराजय निश्चित जानकर क्षत्राणियों ने जौहर का निर्णय लिया.

14वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटना : इतिहासकारों और गया गजेटियर के अनुसार, 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के मुस्लिम शासकों ने साम्राज्य विस्तार के दौरान रेवल गढ़ पर हमला किया था. उस समय यहां परमार वंशीय राजा रघुवंश सिंह हाड़ा का शासन था. युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हुए और किला शत्रुओं से घिर गया.

क्या होता है जौहर : जौहर एक प्राचीन राजपूत परंपरा थी, जिसमें पराजय की स्थिति में महिलाएं अपनी अस्मिता, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थीं. यह परंपरा विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में प्रचलित रही. साल 1303 ई. में चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती ने 16 हजार रानियों के साथ जौहर किया था.

रेवाई गढ़ का इतिहास : गया जी के टिकारी अनुमंडल मुख्यालय से आठ से दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रेवल गढ़, आज इसे रेवई के नाम से जाना जाता है. कहानी 14वीं शताब्दी से शुरू होती है. राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर धार जिला स्थित है, जहां परमार शासक राजा संजीव सिंह परमार का शासन हुआ करता था.

ऐेसे हुई रेवाई गढ़ की स्थापना : संजीव सिंह परमार के शासन पर मुस्लिम शासकों ने कब्जा जमा लिया. मुस्लिम शासकों का परमार राजा पर कब्जे के बाद इस वंश के रघुवंश सिंह हाडा ने बिहार के गया के रेवल गढ़ में दुर्ग की स्थापना की. वर्तमान में इसका का नाम रेवई है. 14वीं शताब्दी में इसे 'रेवल गढ़' के नाम से जाना जाता था.

तुगलकों का हमला रवाई गढ़ का अंत : परमार वंशीय रघुवंश सिंह हाड़ा ने यहां अपने साम्राज्य का विस्तार किया. किंतु यहां भी मुस्लिम शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए आ पहुंचे. तुगलक वंश के मुस्लिम आक्रांताओं ने इस दौरान लश्गरगंज में सेना का ठहराव किया और फिर रेवाई गढ़ पर हमला कर दिया. इस हमले में रघुवंश सिंह हाड़ा की पराजय हुई थी और वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे.

''इस हमले में राजा रघुवंश सिंह हाडा वीरगति को प्राप्त हुए. राजा के वीरगति प्राप्त करने के बाद मुस्लिम शासक किले में घुसने लगे. यह देख राजा की पत्नी चंद्रावती कुंवर के नेतृत्व में जौहर का निर्णय लिया गया. रानी समेत 700 क्षत्राणियों ने महल के छत से उस अग्नि कुंड में खुद को समाहित कर लिया.''- मुकेश कुमार सिंह, शिक्षक

लोक संस्कृति में जीवित है कहानी : रेवल गढ़ की जौहर गाथा यहां की लोककथाओं और लोकगीतों में आज भी जीवित है. परमार वंश के लोग राजा रघुवंश सिंह हाड़ा और रानी चंद्रावती कुंवर को अपने पूर्वज और स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं.

चैती मेले और पूजा की परंपरा : जौहर मंदिर में हर वर्ष चैती मेले और रामनवमी पर भव्य आयोजन होते हैं. विवाह, मुंडन और अन्य शुभ कार्यों से पहले लोग मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं. जय भवानी के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठता है.

लोकगीतों पर 'जौहर' की छाप : इतिहास के जानकारों के अनुसार रेवल गढ़ के जौहर के इतिहास ने यहां की लोक संस्कृति और गीतों को काफी हद तक प्रभावित किया. यहां के लोकगीत और कहानियों में राजा रघुवंशी हाडा और उनकी पत्नी रानी चंद्रावती कुंवर की वीरता की गाथाएं सुनी और सुनाई जाती हैं.

साम्राज्य विस्तार के लिए हुआ था हमला : 14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांताओं ने मगध में अपने साम्राज्य का बड़ा विस्तार किया था. जिसमें मगध के रेवल गढ़ का साम्राज्य ही नहीं, बल्कि कुर्मा और इमरतपुर के किले भी ध्वस्त कर दिए गए थे. हालांकि जौहर की कहानी रेवल गढ़ से ही जुड़ी मिलती है. तब बताया जाता है कि 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के मुस्लिम शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए रेवल गढ़ पर हमला किया था.

इतिहास में कम चर्चित, पर अत्यंत महत्वपूर्ण : इतिहासकारों का मानना है कि सांस्कृतिक और पुरातात्विक पहचान न मिलने के कारण रेवल गढ़ की यह शौर्य गाथा राष्ट्रीय स्तर पर उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई, जबकि गया गजेटियर और स्थानीय इतिहास में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है.

शोध की अपार संभावनाएं : वर्तमान रेवई गांव आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए शोध का विषय बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि यहां विस्तृत शोध से मगध क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास की कई नई परतें सामने आ सकती हैं.

अंग्रेजों की पुस्तक में भी रेवल गढ़ का जिक्र : अंग्रेजों की पुस्तक पिडेंट्स ऑफ इंडियामें रेवल गढ़ (रेवई)में जौहर का जिक्र है. अंग्रेजों की इस पुस्तक में यह भी जिक्र है, कि रेवल गढ़ के बगल में स्थित लश्करगंज में मुस्लिम आक्रांताओं की सेना ने ठहराव किया था. इसके बाद यहांके राजा ने वीरता के साथ उनका सामना किया था. यहभी बात सामने आती है, कि राजा के वीरगति का अफवाह भी हुआ था. इतिहास में यह सच है, कि यहां की सैकड़ों क्षत्राणियों ने जौहर किया था.

''टिकारी अनुमंडल क्षेत्र के रेवई की ऐतिहासिक पहचान रही है. यह क्षेत्र कभी परमार राजपूत राजा के शासन का गवाह हुआ करता था. यहां का एक अमर इतिहास यह है कि जब मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था, तो उन्होंने इस रेवल गढ़ पर भी हमला किया था. अब तक जो बातें सामने आती रही हैं, उसके अनुसार यहां के परमार राजा तब वीरगति को प्राप्त हुए थे. काफी संख्या में सेना व अन्य मारे गए थे. मुस्लिम अक्रांताओं की सेना जब किले में घुसने लगी थी, तो यहां की महिलाओं ने संघर्ष किया और फिर अपनी अस्मत बचाने के लिए अद्भुत शौर्य करते हुए अग्निकुंड में कूद कर जौहर लिया था. प्रमाण के रूप में आज भी यहां जौहर मंदिर विराजमान है.'' - डॉ. शत्रुघ्न दांगी, इतिहासकार एवं पुरातत्वविद

देश की अमूल्य धरोहर है रेवल गढ़ : रेवल गढ़ का जौहर इतिहास केवल बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के शौर्य और बलिदान की अमूल्य धरोहर है. यह स्थान बिहार का ‘चितौड़गढ़’ कहलाने योग्य है, जहां 14वीं शताब्दी में 700 से अधिक वीरांगनाओं ने अपने सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अद्वितीय बलिदान दिया था.

