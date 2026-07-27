कारगिल युद्ध के मैदान में पूरे 8 दिन रहा था बिहार का ये पेंटर, रंगों से की थी आर्मी की मदद
कारगिल युद्ध के समय गोलीबारी के बीच गया के पेंटर तबरेज आलम ने देशभक्ति का अनूठी मिसाल पेश की थी. रत्नेश कुमार की रिपोर्ट..
Published : July 27, 2026 at 4:23 PM IST
गया: "कारगिल युद्ध के समय मेरा काम हेलीपैड बनाना था. दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए भी मैंने कई शिडो हेलीपैड और हेलीकॉप्टर की पेंटिंग बनायी थी. इसके अलावा हमारे हेलीकॉप्टर के जाने और आने के लोकेशन, जख्मी जवानों या कैजुअल्टी की पेंटिंग बनाई थी. कुल मिलाकर दिन-रात चारों दिशाओं की अलग-अलग तरीके से पेंटिंग बनानी होती थी. मैंन लगभग 7-8 दिन तक पेंटिंग बनायी." गया के पेंटर तबरेज आलम (47) ने कारगिल युद्ध के दौरान के अपने अनुभव ईटीवी भारत के साथ साझा किए हैं.
रंगों और कैनवास के साथ जंग के मैदान में थे तबरेज: बिहार के गया के बेलागंज के भलुआ 1 गांव के निवासी तबरेज आलम कारगिल वार के दौरान कश्मीर में थे. उनकी उम्र करीब 20-22 साल थी. वह पेंटिंग की दुनिया में उभर रहे थे. इसी बीच भारतीय आर्मी के ऑफिसर एक अच्छे आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे. मुश्किल हालात के कारण कोई भी पेंटर काम करने को तैयार नहीं था. तबरेज आलम सेना की मदद के लिए तुरंत तैयार हो गए.
शहीद जवानों की बनायी थी पेंटिंग- तबरेज: कारगिल की जंग को याद करते हुए तबरेज आलम बताते हैं कि जंग छिड़ा हुआ था. उस समय जो जवानों की शहादत होती थी, उसकी भी हमें पेंटिंग बनानी होती थी. अलग-अलग पेपर पर, कैनवास पर, तो बोर्ड पर पेंटिंग करते थे. ये शायद आर्मी की नीति होगी, लेकिन हमें पेंटिंग के लिए ले गए थे. पेंटिंग के जरिए मैंने आर्मी का साथ दिया.
"हम लोग जहां तैनात थे, वहां तोप के गोले या मोर्टार गिरने की पूरी संभावना बनी रहती थी. हर क्षेत्र से एलओसी की शुरुआत हो जाती थी. भारी बमबारी के बीच कभी-कभी मन में गहरा डर बैठ जाता था. फाइटर प्लेन इतनी नजदीकी से उड़ान भरते थे कि उनकी आवाज दिल दहला देती थी. मैंने लगातार आठ दिनों तक बोर्ड पर पेंटिंग कर सेना का साथ दिया."- तबरेज आलम, पेंटर
8 दिनों तक लगातार बनाते रहे पेंटिंग: 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. इस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय जांबाजों ने देश की सरहदों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. हमारी वीर सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई और चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराया. इस युद्ध में गया के तबरेज आलम ने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से सेना की महत्वपूर्ण सहायता की. उन्होंने कारगिल क्षेत्र में आठ दिनों तक पेंटिंग बनाकर सहयोग दिया.
सैन्य सेवा की अधूरी ख्वाहिश: तबरेज आलम हमेशा से भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे. किसी वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका. हालांकि जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ और सेना को पेंटर नहीं मिल रहा था, तब बिहार के गया के इस जांबाज ने आगे बढ़कर सेना की मदद की. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आठ दिनों तक आर्मी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी कला से पूर्ण सहयोग दिया.
9 साल बाद साझा की ये दास्तां: ईटीवी भारत से बातचीत में तबरेज ने बताया कि सेना की तरह उन्होंने भी इस मिशन को गोपनीय रखा. उन्होंने करीब नौ वर्षों तक किसी को नहीं बताया कि उन्होंने कारगिल युद्ध में पेंटिंग बनाई थी. वर्ष 2008 में काफी पूछे जाने पर उन्होंने यह बात अपने भाई मोहम्मद शकील को बताई. जब लोगों को इस महान योगदान का पता चला, तो सभी पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए.
फ्रंटलाइन पर खतरनाक मिशन: तबरेज आलम बताते हैं कि वह कारगिल युद्ध के समय कश्मीर में ही थे. सेना के अधिकारियों ने उनकी कला को जानकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा. देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत तबरेज तुरंत तैयार हो गए. उन्हें एक अनजान फ्रंटलाइन क्षेत्र में ले जाया गया. वहाँ आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी थी और केवल युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को अनुमति थी.
जासूसी और सामरिक कलाकृतियां: वहां सेना ने उनसे एक बड़ा असली हेलीपैड और कई नकली शिडो हेलीपैड बनवाए. दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर के चित्र भी बनाए. वह बमबारी के लिए जाने वाले और वापस लौटने वाले विमानों की सटीक लोकेशन कैनवास पर उतारते थे. इसके साथ ही युद्ध क्षेत्र में घायल होने वाले सैनिकों और रसद आपूर्ति की चारों दिशाओं की पेंटिंग भी वह तुरंत बनाते थे.
टाइगर हिल के साए में काम: बचपन से सेना में जाने की इच्छा रखने वाले तबरेज खुद को एक फौजी मानकर ही काम कर रहे थे. युद्ध का मुख्य मोर्चा उनकी लोकेशन से कुछ किलोमीटर दूर था. वे लोग नीचे सुरक्षित घेरे में थे और टाइगर हिल की तरफ लगातार भारी फायरिंग हो रही थी. इन संकेतक चित्रों का मुख्य उद्देश्य दुश्मनों को चकमा देना और वायुसेना के लिए लैंडिंग गाइडलाइन तैयार करना था.
नौ वर्षों तक गोपनीयता बरकरार: तबरेज आलम सेना की गोपनीयता को बखूबी समझते थे. यही वजह रही कि उन्होंने नौ साल तक इस मिशन की बात अपने परिवार या दोस्तों को नहीं बताई. जब उनके भाई ने लगातार जानने की कोशिश की, तब वर्ष 2008 में उन्होंने सच्चाई उजागर की. कारगिल युद्ध को दो दशक बीत चुके हैं. देश के लिए मर-मिटने वाले इस कलाकार की आर्थिक स्थिति आज अच्छी नहीं है.
पीएम आवास में लगी पेंटिंग: तबरेज बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में उनके द्वारा बनाई गई एक घोड़े की पेंटिंग लगी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोम भाई मोदी को शंकर सिंह बघेला के रिश्तेदार के माध्यम से मेरे बारे में पता चला. उन्होंने मेरी पेंटिंग की काफी तारीफ की थी. इसके बाद सोम भाई मोदी ने मुझे अपने घर में पेंटिंग बनाने को कहा. उन्होंने कहा, ऐसी पेंटिंग बनाएं जो पावर लगातार बनाए रखे. मैं जानता था, कि हॉर्स पावर का सिग्नल है, तो मैंने वहां हार्स की पेंटिंग बनाई.
"पेंटिंग सोम भाई मोदी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में है. जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय यह पेंटिंग बनाई, वह साल 2014 का था. हमारी तस्वीर भी सोम भाई मोदी के साथ है. हमें काफी खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में भी हमारी बनाई पेंटिंग लगी है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से भी मैं मिला था."- तबरेज आलम, पेंटर
आंदोलनों और फिल्मों में कला: तबरेज ने अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान राजघाट और इंडिया गेट पर चर्चित पेंटिंग्स बनाई थीं. उन्होंने बाबा रामदेव के यहां भी कलाकृतियां बनाईं. इसके अलावा 'थ्री इडियट्स' और 'अजब प्रेम की गजब कहानी' जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के लिए भी उन्होंने पेंटिंग की. उन्हें हैदराबाद यूनिवर्सिटी और कई विदेशी दूतावासों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है.
वैश्विक स्तर पर कला की सराहना: तबरेज आलम की कलाकृतियां देश-विदेश में बेहद लोकप्रिय हैं. भारत स्थित मिस्र, फिनलैंड और यूएई दूतावासों में उनकी पेंटिंग्स लगी हैं. उन्होंने बैंकॉक, सऊदी अरब और नेपाल का दौरा कर वहां भी काम किया है. मशहूर पेंटर मकबूल फिदा हुसैन के बेटे के साथ काम कर चुके तबरेज आज पेंटिंग की एक नई कला शैली विकसित करने में जुटे हैं.
विश्व शांति और कला पुरस्कार: उन्हें भगवान बुद्ध की एक विशेष पेंटिंग के लिए पुरस्कार स्वरूप चांदी का मुकुट मिला था. वह विश्व शांति के संदेश पर कई पेंटिंग्स बना चुके हैं. कारगिल युद्ध के समय सेना में शामिल होने की उनकी पुरानी इच्छा पूरी हुई, जब उन्होंने मोर्चे पर जाकर वास्तविक और शिडो हेलीपैड बनाए. विपरीत परिस्थितियों में घायल सैनिकों की तुरंत पेंटिंग बनाई.
कारगिल में अद्भुत सैन्य सहयोग: कारगिल के दुर्गम क्षेत्र में तबरेज ने कैनवास और बोर्ड पर हेलीकॉप्टरों की लैंडिंग और उड़ान के संकेतक बनाए. उन्होंने सेना की गतिविधियों और विमानों के आने-जाने के लाइव लोकेशन को तुरंत चित्रों में उतारा. हालांकि वह सैनिक नहीं बन पाए, पर युद्ध क्षेत्र में पेंटिंग के जरिए भारतीय सेना का अभूतपूर्व साथ देकर वह आज भी गौरवान्वित महसूस करते हैं.
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