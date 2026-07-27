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कारगिल युद्ध के मैदान में पूरे 8 दिन रहा था बिहार का ये पेंटर, रंगों से की थी आर्मी की मदद

कारगिल युद्ध में तबरेज आलम ने निभायी थी अहम भूमिका ( ETV Bharat )

गया: "कारगिल युद्ध के समय मेरा काम हेलीपैड बनाना था. दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए भी मैंने कई शिडो हेलीपैड और हेलीकॉप्टर की पेंटिंग बनायी थी. इसके अलावा हमारे हेलीकॉप्टर के जाने और आने के लोकेशन, जख्मी जवानों या कैजुअल्टी की पेंटिंग बनाई थी. कुल मिलाकर दिन-रात चारों दिशाओं की अलग-अलग तरीके से पेंटिंग बनानी होती थी. मैंन लगभग 7-8 दिन तक पेंटिंग बनायी." गया के पेंटर तबरेज आलम (47) ने कारगिल युद्ध के दौरान के अपने अनुभव ईटीवी भारत के साथ साझा किए हैं. रंगों और कैनवास के साथ जंग के मैदान में थे तबरेज: बिहार के गया के बेलागंज के भलुआ 1 गांव के निवासी तबरेज आलम कारगिल वार के दौरान कश्मीर में थे. उनकी उम्र करीब 20-22 साल थी. वह पेंटिंग की दुनिया में उभर रहे थे. इसी बीच भारतीय आर्मी के ऑफिसर एक अच्छे आर्टिस्ट की तलाश कर रहे थे. मुश्किल हालात के कारण कोई भी पेंटर काम करने को तैयार नहीं था. तबरेज आलम सेना की मदद के लिए तुरंत तैयार हो गए. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) शहीद जवानों की बनायी थी पेंटिंग- तबरेज: कारगिल की जंग को याद करते हुए तबरेज आलम बताते हैं कि जंग छिड़ा हुआ था. उस समय जो जवानों की शहादत होती थी, उसकी भी हमें पेंटिंग बनानी होती थी. अलग-अलग पेपर पर, कैनवास पर, तो बोर्ड पर पेंटिंग करते थे. ये शायद आर्मी की नीति होगी, लेकिन हमें पेंटिंग के लिए ले गए थे. पेंटिंग के जरिए मैंने आर्मी का साथ दिया. "हम लोग जहां तैनात थे, वहां तोप के गोले या मोर्टार गिरने की पूरी संभावना बनी रहती थी. हर क्षेत्र से एलओसी की शुरुआत हो जाती थी. भारी बमबारी के बीच कभी-कभी मन में गहरा डर बैठ जाता था. फाइटर प्लेन इतनी नजदीकी से उड़ान भरते थे कि उनकी आवाज दिल दहला देती थी. मैंने लगातार आठ दिनों तक बोर्ड पर पेंटिंग कर सेना का साथ दिया."- तबरेज आलम, पेंटर 8 दिनों तक लगातार बनाते रहे पेंटिंग: 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. इस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय जांबाजों ने देश की सरहदों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. हमारी वीर सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई और चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराया. इस युद्ध में गया के तबरेज आलम ने अपनी अद्भुत कला के माध्यम से सेना की महत्वपूर्ण सहायता की. उन्होंने कारगिल क्षेत्र में आठ दिनों तक पेंटिंग बनाकर सहयोग दिया. पेंटिंग बनाते तबरेज (ETV Bharat) सैन्य सेवा की अधूरी ख्वाहिश: तबरेज आलम हमेशा से भारतीय सेना में शामिल होना चाहते थे. किसी वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका. हालांकि जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ और सेना को पेंटर नहीं मिल रहा था, तब बिहार के गया के इस जांबाज ने आगे बढ़कर सेना की मदद की. उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आठ दिनों तक आर्मी के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी कला से पूर्ण सहयोग दिया. 9 साल बाद साझा की ये दास्तां: ईटीवी भारत से बातचीत में तबरेज ने बताया कि सेना की तरह उन्होंने भी इस मिशन को गोपनीय रखा. उन्होंने करीब नौ वर्षों तक किसी को नहीं बताया कि उन्होंने कारगिल युद्ध में पेंटिंग बनाई थी. वर्ष 2008 में काफी पूछे जाने पर उन्होंने यह बात अपने भाई मोहम्मद शकील को बताई. जब लोगों को इस महान योगदान का पता चला, तो सभी पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए. फ्रंटलाइन पर खतरनाक मिशन: तबरेज आलम बताते हैं कि वह कारगिल युद्ध के समय कश्मीर में ही थे. सेना के अधिकारियों ने उनकी कला को जानकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा. देशप्रेम की भावना से ओतप्रोत तबरेज तुरंत तैयार हो गए. उन्हें एक अनजान फ्रंटलाइन क्षेत्र में ले जाया गया. वहाँ आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी थी और केवल युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों को अनुमति थी.