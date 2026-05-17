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गुलाबी नगरी नहीं, यह है बिहार का 'जयपुर': महाराणा प्रताप के वंशजों से जुड़ा है इतिहास

गया का यह जयपुर गांव कोई साधारण इलाका नहीं. इसका एक बेहद गौरवशाली और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व रहा है. पढ़ें रत्नेश कुमार की ये रिपोर्ट

GAYA JAIPUR SMART VILLAGE STORY
गया का जयपुर गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 17, 2026 at 9:00 PM IST

9 Min Read
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गया: जब भी देश में 'जयपुर' नाम का जिक्र होता है, तो सबसे पहले हर किसी के जेहन में राजस्थान की ऐतिहासिक गुलाबी नगरी और वहां के आलीशान महलों की खूबसूरत तस्वीरें उभर आती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान से मीलों दूर बिहार के सुदूरवर्ती जिले गया के भीतर भी एक 'जयपुर' गांव अपनी अनूठी पहचान और गहरे ऐतिहासिक कनेक्शन के साथ सदियों से मौजूद है?

दोनों में अंतर: राजस्थान का जयपुर, जहां राजा-महाराजाओं के वैभव के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहीं बिहार के गया का यह जयपुर लंबे समय तक घोर पिछड़ेपन, कटी हुई बिजली, टूटी सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझता रहा. दरअसल, गया का यह जयपुर गांव कोई आम गांव नहीं, बल्कि बेहद पुराना और ऐतिहासिक गांव है, जिसका सीधा कनेक्शन राजस्थान के ही रजवाड़ों और इतिहास के पन्नों से जुड़ा हुआ है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

महाराणा प्रताप के वंशज: इतिहास के मुताबिक, अदम्य साहसी महाराणा प्रताप के वंशज सैकड़ों साल पहले राजस्थान के जयपुर से चलकर बिहार के गया जिले में स्थित गुरुआ के इस नगमा गढ़ क्षेत्र में पहुंचे थे. माना जाता है कि राजस्थान के मूल जयपुर शहर से यहाँ आने के कारण, महाराणा प्रताप के उन वंशजों ने इसी के समानार्थक नाम पर गया के इस सुदूरवर्ती इलाके में 'जयपुर गांव' को बसाया था.

सिसोदिया राजपूतों का निवास: यह जयपुर मौजे काफी पुराना है और आज गया का नगमा गढ़ और जयपुर बिल्कुल अगल-बगल के क्षेत्र हैं. आज भी इन दोनों ही क्षेत्रों में महाराणा प्रताप के वंशज सिसोदिया राजपूत गौरव के साथ निवास करते हैं. इस ऐतिहासिक दावे की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेजों से भी होती है क्योंकि सरकारी 'गया गजेटियर' के भीतर भी ऐतिहासिक नगमा गढ़ और जयपुर आदि गांवों का स्पष्ट रूप से जिक्र मिलता है.

अद्भुत विकास कार्य: कभी पिछड़ेपन के आंसू रोने वाले इसी ऐतिहासिक जयपुर और उससे सटे आसपास के चार अन्य गांवों में इन दिनों ऐसा जादुई बदलाव हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं कि वे गांव में हैं या शहर में.

स्मार्ट विलेज का रूप: सरकारी योजनाओं, डिजिटल क्रांति, जन-भागीदारी और एसबीआई फाउंडेशन के बड़े सहयोग से आज इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है. यह इलाका अब पूरी तरह एक स्मार्ट विलेज का रूप ले चुका है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

शहर जैसा दृश्य: इन ग्रामीण इलाकों में इन दिनों ऐसे-ऐसे बेहतरीन कार्य हो रहे हैं, जिसे ग्रामीणों ने कभी सोचा नहीं था. विकास की रफ्तार देखकर साफ़ तौर पर प्रतीत होता है कि जैसे आप सीधे शहर की ओर आ गए हों.

देहरी पर खुशहाली: गया के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले जयपुर के अलावा नदौरा, सरईटांङ, नगमा गांव समेत पांच गांवों के निवासियों के घर की देहरी तक आज खुशहाली पहुंच रही है. पक्के मकान, इंटरनेट और बुनियादी सुविधाओं के विकास ने ग्रामीण जीवन को नया रूप दिया है.

एसबीआई ग्राम सेवा: इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से एसबीआई फाउंडेशन के बहुमूल्य सहयोग से विकास के काम किए जा रहे हैं. 'एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम' को पूरी मजबूती के साथ संचालित करके गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

नगवा गढ़ पंचायत: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गया जिले के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नदौरा और नगवा गढ़ पंचायत के कई पिछड़े गांवों का हर क्षेत्र में सर्वांगीण और आधुनिक विकास करना है. सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में सक्रिय संस्था 'सहभागी शिक्षण केंद्र' द्वारा एसबीआई फाउंडेशन के इन सभी कल्याणकारी और बेहतरीन कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा रहा है.

अनुशासित बनावट: इन कार्यों की सबसे खास बात यह है कि जो भी चीज बनाई गई है, वह बिल्कुल ही अनुशासित और खूबसूरत तरीके से ढाली गई है, जैसे यहाँ का आधुनिक यात्री बस डिपो काफी खूबसूरत लगता है. इसके साथ ही गांवों के भीतर जो अस्पताल व अन्य जरूरी बुनियादी चीजें बनाई गई हैं, उनकी सुंदरता, मजबूती और वास्तुकला की बेहतरीन बनावट भी बाहर से आने वाले लोगों को देखते ही बनती है.

निशुल्क चिकित्सा शिविर: एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागी शिक्षण केंद्र द्वारा गांवों में लगातार निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है. चौबीसों घंटे के लिए मानव एम्बुलेंस सेवा तैनात की गई है.

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24 घंटे मानव एम्बुलेंस सेवा तैनात (ETV Bharat)

पशु चिकित्सा वाहिनी: गांव के बेजुबान मवेशियों के इलाज के लिए भी यहां रोजाना विशेष 'शालिहोत्रा पशु सेवा' (पशु चिकित्सा वाहिनी एंबुलेंस) की गाड़ियां नियमित रूप से आकर गरीब पशुपालक किसानों को बड़ी राहत दे रही हैं.

स्मार्ट क्लासरूम: इन सुदूरवर्ती पांच गांवों में स्थित सरकारी विद्यालयों को पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस करके बेहद स्मार्ट, डेंटिंग-पेंटिंग से रंगीन और कंप्यूटर लैब रूम से युक्त बनाया जा रहा है. इसके अलावा बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, छात्राओं की सुविधा के लिए गर्ल्स कॉमन रूम और ग्रामीण युवाओं के लिए शानदार 'ओपन जिम' की व्यवस्था की गई है.

स्वच्छ पेयजल: इसके साथ ही हर एक ग्रामीण के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए पेयजल की व्यापक व्यवस्था की गई है. धूप व बारिश से बचने के लिए सुंदर यात्री शेड का निर्माण कराया गया है.

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मरीजों का होता है फ्री इलाज (ETV Bharat)

महिलाओं का सशक्तिकरण: आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गांवों में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलकर उन्हें सिलाई का मुफ्त प्रशिक्षण और स्वरोजगार के बेहतरीन नए अवसर दिए जा रहे हैं.

विधवा महिलाओं को मदद: समाज की सबसे बेसहारा और जरूरतमंद विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विशेष रूप से दो-दो बकरियां मुफ्त प्रदान की जा रही हैं, साथ ही गरीब किसानों को कृषि सामग्रियां भी मिल रही हैं.

युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग: देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले स्थानीय ग्रामीण युवाओं को सेना और सुरक्षा बलों में रोजगार दिलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कई युवाओं का चयन हाल ही में भारतीय फौज में हुआ है.

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गांव में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण (ETV Bharat)

दी जा रही निशुल्क सुविधा: सहभागी शिक्षण केंद्र के संस्थापक निदेशक अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, पशु चिकित्सा वाहिनी, मानव एम्बुलेंस और महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

"विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, यात्री शेड, कंप्यूटर लैब रूम, विज्ञान प्रयोगशाला, ओपन जिम, गर्ल्स कॉमन रूम और यात्री पड़ाव आदि का कार्य हो रहा है." - अशोक कुमार सिंह, संस्थापक निदेशक

फाउंडेशन का काम ऐतिहासिक: गांव में हो रहे इन बड़े बदलावों को लेकर जयपुर गांव के स्थानीय ग्रामीण मिथिलेश कुमार बताते हैं कि यहां सरकार की तमाम योजनाएं भले ही सिर्फ कागजों पर चलती हों, किंतु एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं.

"एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा जमीन पर निशुल्क रूप से किए जा रहे इन ऐतिहासिक कार्यों से हमारे गोद लिए गए पांचों सुदूरवर्ती गांव अब तेजी से विकसित हो रहे हैं." - मिथिलेश कुमार, ग्रामीण

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गांव के स्मार्ट क्लास में पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

गांव में हो रहे कई काम: हमारे क्षेत्र के इन पांचों अगल-बगल सटे हुए बेहद पिछड़े गांवों को एसबीआई फाउंडेशन ने गोद लिया है. अरुण कुमार सिंह ने आगे बताया कि आज शिक्षा, सिंचाई, खेती, विधवा को दो बकरियां, युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग, महिलाओं को रोजगार देने के लिए सिलाई सेंटर और पेयजल की व्यवस्था समेत कई कार्य हो रहे हैं.

"इन सभी सुविधाओं के कारण आज गांव के लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी हमारे गांवों में आने वाले दिनों में कई और बड़े विकास कार्य होने बाकी हैं"- "अरुण कुमार सिंह, ग्रामीण

बिना मांगे मिली लॉटरी: अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि यहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद ग्रामीण मुफ्त इलाज करा रहे हैं, जो कि बिना मांगे किसी लॉटरी के निकलने जैसी बड़ी बात है.

आर्थिक स्थिति हुई मजबूत: इस ग्राम सेवा कार्यक्रम से लाभान्वित हुई जयपुर की ही एक स्थानीय ग्रामीण महिला सुनीता कुमारी बताती हैं कि वे पहले इसी गांव में खोले गए एसबीआई के सिलाई सेंटर में रोज़ाना नियम से सिलाई का काम सीखने के लिए आती थी. आज इसी की बदौलत आर्थिक स्थिति बेहतर हुई.

"यहां से सिलाई का हुनर सीख कर अब मैंने गाँव में ही खुद का छोटा सा कारोबार खड़ा कर लिया है। अब मैं भी हर महीने अच्छी कमाने लगी हूँ, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई"- सुनीता कुमारी, ग्रामीण महिला

सफलता का संदेश: पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हुए सहभागी शिक्षण केंद्र के संस्थापक निदेशक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत गुरुआ प्रखंड के नदौरा और नगवा गढ़ पंचायत के कई गांवों में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं. गया के गुरुआ प्रखंड के इस ऐतिहासिक 'जयपुर' की यह पूरी गाथा यह बड़ा संदेश देती है कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो डिजिटल क्रांति और जन-भागीदारी से किसी भी सुदूर ग्रामीण इलाके का चेहरा बदला जा सकता है.


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